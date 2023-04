Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Dag & Nacht: we hebben weer een medische serie, inclusief viezelevozelen in de voorraadkast

Met Dag & Nacht heeft Nederland weer eens een medische (drama)serie op de buis. Eentje met een flinke brij aan personages en verhaallijnen, zo zag Metro alvast. Maar is dat vervelend? Misschien niet…

Tv-series die zich in ziekenhuizen afspelen zijn van alle tijden. Nederland staat er op een of andere manier niet echt bekend om, maar ze waren er wel. Misschien was Medisch Centrum West wel de beroemdste, maar die stamt uit een tijd dat een andere zender werd opgezocht door op een grote knop op de televisie te duwen. Er volgden er nog een paar, tot – pin me er niet op vast – Centraal Medisch Centrum met Ricky Koole en De Mannen van Dokter Anne met Noortje Herlaar in 2016 de laatste nieuwe medische series waren.

De serie van AVROTROS bekeken we daarom alvast voor Blik op de Buis, Metro‘s rubriek over nieuwe en opvallende programma’s van reguliere omroepen en streamingdiensten.

Dag & Nacht door en met Kim van Kooten

Dag & Nacht is geschreven door Kim van Kooten, maar deze veelgeprezen dame is niet de bedenker. De serie is gebaseerd op Dag og Nat van Lone Scherfig. Blijkbaar hebben ze ook in Denemarken in de zorg problemen op het gebied van personeel. Want daar draait het in Dag & Nacht in eerste instantie om. Klinisch verloskundige Ella (Kim van Kooten zelf) is hoofd van de afdeling verloskunde. Dag en nacht staat zij klaar en maakt zij net als het overige personeel lange dagen. Zware werkomstandigheden en een fors personeelstekort zorgen voor stress en veel, héél veel problemen. Wat dat betreft zien we een serie die past in de huidige tijd.

Gijs Naber is daarbij Michael, hoofd van het ziekenhuis. Hij wuift alle door Ella aangebrachte problemen weg. „We hebben minder dode baby’s en minder dode moeders dan ooit. Geen schandalen en geen negatieve berichtgeving”, hoor je hem zeggen. En waarom noemt Ella de vrouwen die moeten bevallen eigenlijk patiënten? „Ze zijn toch niet ziek?”

Liefde in het ziekenhuis

Ella is zo’n type dat zich vol overgave op haar werk stort. Verder heeft ze ook niets: geen kinderen en geen privéleven. Is er dan ook niet een beetje liefde in het spel, vraag je je bij een ziekenhuisserie als Dag & Nacht meteen af. De term doktersroman bestaat tenslotte niet voor niets al sinds mensenheugenis. Wees gerust, er is liefde in deze serie van acht afleveringen. Tot viezelevozelen in een voorraadkast aan toe (en dan niet door bijrolletjes). Als het om liefde draait, speelt de geduldige kinderarts Jerry (Benja Bruijning) een grote rol. Hij moet de hunk van het ziekenhuis voorstellen. Bruijning valt op met fijn rustig spel ondanks dat hunkgehalte, wat overigens ook opgaat voor Kim van Kooten.

👶 Ziekenhuis en baby's Het ziekenhuis in Dag & Nacht telt twee verdiepingen en is nagebouwd in een studio nabij Brussel. Alle zwangere buiken zijn kunstmatig en gemaakt van siliconen (niet altijd even goed gelukt). De meeste baby’s in de serie zijn jonger dan tien dagen, omdat ze na die tien dagen niet meer geloofwaardig zouden zijn als pasgeborenen.

Dag & Nacht vol gedoe

Het is niet alleen ‘de liefde’ en het personeelsgedoe (de hectiek wordt goed neergezet) waar het in Dag & Nacht om gaat. Er is wel degelijk aandacht voor de passie van het vak op een afdeling verloskunde. Voor het geduld van de zorgmedewerkers, voor het diepe geluk van ouders en soms ook voor peilloos verdriet.

Dat gezegd hebbende: er is een brij aan personages en net zoveel verhaallijnen. Daar moet je als kijker even doorheen. Stugge Louise (Maartje Remmers) botviert haar karakter op stagiair Willem (Daniel Cornelissen). Verpleegkundige Trui (Bianca Krijgsman) werkt zich een slag in de rondte en is ondertussen hopeloos verliefd op anesthesioloog Jacob (Koen de Bouw). Die op zijn beurt weer trillende handen heeft en op een burn-out lijkt af te stevenen. Dan is er de stille Frederik (Jesse Mensah) als de assistent van de anesthesie-man, die zijn gedrag niet aan kan. Gynaecoloog Milad (Sadettin Kirmiziyüz) die loyaal is aan Ella, maar tegelijkertijd gevoelig lijkt voor het grotere geld van een privékliniek. Ella’s moeder Vivi (Raymonde de Kuyper) die ook in het ziekenhuis werkt en haar dochter voor de voeten loopt. En verloskundige Tina (Frieda Barnhard) die vaak op de afdeling blijft slapen om haar eigen eenzaamheid te verdrijven. Dat laatste kan een aardige verhaallijn worden, maar komt in de eerste aflevering nog niet tot een uitspatting.

Moeder met een drankprobleem

Bent u er nog? Wacht dan even, want er zijn ook nog al die ‘patiënten’. Van de dame die moet bevallen terwijl haar heimelijk verliefde beste vriend aan het bed staat omdat haar eigen vriend in het buitenland is, een bevallende moeder met een drankprobleem en een kersverse vader die een klacht tegen het ziekenhuis wil indienen. Om er maar een paar te noemen.

De weg raak je in de eerste aflevering van Dag & Nacht niet meteen kwijt, maar het is veel. De vraag komt daarbij op of al die verhaallijnen in acht afleveringen stand houden. Je krijgt het gevoel dat dit zo’n medische serie is die eeuwig kan doorgaan. Maar, toegegeven, eenmaal gekeken ben je toch benieuwd hoe het al die mensen in het vervolg vergaat. Laat dat maar aan Kim van Kooten over.

Aantal blikken uit 5: 3

Tot nu toe dan, wegens de overdaad. Dag & Nacht heeft alle kans om toch een welverdiende 4 te worden. PS: niet geschikt voor mannen die flauwvielen bij de geboorte van hun eerste kind.

Dag & Nacht is vanaf vandaag op woensdag om 20.35 uur te zien bij AVROTROS op NPO 1. Terugkijken kan via NPO Start.