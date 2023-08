Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Douwe Bob houdt het niet droog tijdens het nieuwe seizoen van Beste Zangers

We moeten nog een paar weken wachten op tv-programma Beste Zangers. Maar AVROTROS heeft alvast de eerste beelden van het seizoen vrijgegeven. Ook dit jaar staat het programma weer garant voor emotionele optredens. Pak er maar een tissue bij, want ook Douwe Bob houdt het – net als zoveel artiesten voor hem – niet droog.

Benieuwd naar de deelnemers van het nieuwe seizoen? Dit jaar doen Duncan Laurence, Douwe Bob, Nick Schilder, Marco Bakker, Numidia, MEAU en Mell mee aan de kijkcijferhit. Jan Smit is net zoals voorgaande seizoenen de presentator van het programma.

Beste Zangers: talent en ophef

De creativiteit van zangeres Numidia kwam eerder dit jaar al tot bloei tijdens haar deelname in Het Perfecte Plaatje. Ook tijdens dit programma komt haar talent naar voren. Zo zien we haar de Songfestivalhit Arcade op een geheel eigen manier weet te vertolken. En Duncan is direct fan!

Duncan Laurence aankondiging aan het programma veroorzaakte eerder dit jaar veel ophef. Hij had namelijk kort daarvoor medegedeeld dat hij mentaal uitgeput was.

Benieuwd naar de eerste beelden?

Het nieuwe seizoen van Beste Zangers is vanaf 2 september te zien op NPO 1.

Podcast

Iedere aflevering van Beste Zangers zit altijd vol verhalen van de hoofdgast, maar er is nog veel meer te vertellen. Bart Arens maakt komend seizoen het onbesprokene bespreekbaar. In de Beste Zangers-podcast blikt Arens vooruit met de artiest die in de uitzending centraal staat en geven zij al een preview van één van de hoogtepunten. Verder praten ze over liedjes die dierbaar zijn en nummers die de uitzending niet gehaald hebben. De podcast is een week eerder te beluisteren dan de uitzending.