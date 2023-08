Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Eindelijk kriebels bij B&B Vol Liefde-Joy en Martijn doet openhartige onthulling

Het mocht even duren, maar de liefdeskriebels zijn eindelijk op Mount Joy in het Spaanse Malaga gearriveerd. In de RTL-aflevering van B&B Vol Liefde van gisteravond zagen we hoe Joy toegaf dat er inmiddels wel wat kriebels in de buik zijn. Martijn doet op zijn beurt een openhartige onthulling over iets waar hij niet trots op is.

Het is de net aangekomen Dani die ervoor zorgt dat Joy eindelijk voelt waar hij al die tijd al op zoek naar was. Eerder zagen we Babette en Esra vertrekken, omdat zij toch niet helemaal waren waar Joy naar op zoek was. Misschien stonden ze niet genoeg in hun vrouwelijke kracht?

In ieder geval zijn er weer twee nieuwe potentiële liefdespartners aangekomen, want naast Dani is ook Elise neergestreken op Mount Joy. Maar eerstgenoemde geniet duidelijk de voorkeur van de B&B-houder. Want waar Joy (die onlangs ‘gênant’ op Schiphol danste met Walter) eigenlijk nooit vragen stelde, lijkt hij nu ineens wél geïnteresseerd.

Vlinders en oogcontact tussen Joy en Dani in B&B Vol Liefde

En er gebeurt tussen de twee iets wat tot nu toe ook weinig voorkwam: diep oogcontact. Joy: „Als ik heel eerlijk ben, voel ik wel wat kriebels in m’n buik. De klik die ik zocht, heb ik eindelijk gevonden.” En ook Dani zelf is zeer te spreken over Joy, want des te meer ze hem leert kennen, des te leuker hij wordt.

„Ik wil nu nóg meer van hem weten”, vertelt ze. Maar Joy wil enorm graag kinderen, het liefst vóór zijn 30ste, dus daar moet in de komende vier jaar wel wat beweging in komen. Dat Joys kinderwens zo sterk is – en dat er een beetje haast achter zit – vindt Dani wel wat heftig. „Daar moeten we het nog maar even over hebben.”

Martijn ‘niet trots’ op verhaal achter litteken

Dan hebben we nog Martijn, die het vaak eigenlijk te druk lijkt te hebben voor een relatie. Bianca moest weg omdat ze te druk was, Diana gaf hem een verstikkend gevoel, Sylvana was nog geen 24 uur in het land of haar tatoeages en piercings schrokken hem al af en nu is Tamara dan aangekomen.

Ze heeft nog maar één nachtje doorgebracht in de B&B in Thailand en er valt haar meteen iets op. Kijkers zagen het veelal ook al: een breed, horizontaal litteken vanaf Martijns oor naar zijn wang. „Wat heb je eigenlijk op je wang?”, vraagt ze zich af.

Martijn begint het verhaal met dat het niet iets is om trots op te zijn, maar vertelt het toch. Het komt namelijk door een ongeluk dat hij zelf veroorzaakte, toen hij met drank op achter het stuur zat. „Ik ben met mijn auto tegen een lantaarnpaal gereden. Die klep van die air bag schiet weg. En waarschijnlijk is dat plastic als een mes erlangs gegaan. Mijn oor lag er half uit. Het was een groot gapend gat, maar dat hebben ze goed gemaakt.”

Ondanks dat Martijn beschonken achter het stuur van zijn auto zat, zijn er geen andere mensen gewond geraakt. „Dingen gebeuren in het leven. Iedereen maakt fouten. En dan moet je hopen dat je van die fouten leert en de mensen in je omgeving er ook van leren.”

Je kunt B&B Vol Liefde terugkijken via Videoland.