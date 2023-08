Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Winactie! Maak kans op kaartjes voor de Tuschinski-horrornight van Cobweb… én op een escaperoom

De Nederlandse bioscoopganger kan zich weer eens opmaken voor een onvervalste horror, Cobweb. Je kunt bij deze speciale horror-night zijn (in een koninklijke bioscoop én een exclusieve voorvertoning nog wel), dankzij twee gratis kaartjes door deze winactie! En misschien nog een extra prijs – toegang tot de spannende escaperoom Amsterdam Catacombs – verdienen…

Just Entertainment en Metro geven namelijk 3 x 2 tickets weg voor deze voorvertoning en horror-night van Cobweb. En dat staat op dinsdag 22 augustus op een mooie plek te gebeuren: het befaamde Koninklijk Theater Tuschinski aan de Reguliersbreestraat in Amsterdam. Ben je nog nooit in de prachtige 102 jaar oude bioscoopzaal in de hoofdstad geweest? Dan is deze winactie je kans. Maar ook als je er al eens geweest bent, mag je aan deze winactie natuurlijk ook meedoen. Om je alvast voor te bereiden: de dresscode is Horrifically Glamorous.

Metro zal op deze leuke avond ook aanwezig zijn, voor de Filmrecensie van de Week op woensdag 23 augustus. Cobweb draait vanaf 24 augustus in de Nederlandse bioscopen.

Winactie voor geklop door de muur…

Wat voor verhaal je door de winactie met Cobweb staat te wachten? Horror! Of héél spannende thriller misschien als je een echt geoefende horrorkijker bent. De regie is in handen van Samuel Bodin.

Je ziet de 8-jarige Peter die wordt gekweld door een mysterieus en onophoudelijk geklop vanuit de muur van zijn slaapkamer. Zijn ouders houden vol dat het zijn verbeelding is. Naarmate Peters angst en de terreur toeneemt, raakt het jochie ervan overtuigd dat zijn ouders (Lizzy Caplan en Antony Starr) een vreselijk geheim voor hem verborgen houden. Hoe jong hij ook is, Peter verliest al zijn vertrouwen in hen. Met behulp van Miss Devine (Cleopatra Coleman), de lerares van de bange jongen, worden de duistere intenties van Peters ouders steeds duidelijker.

Na Cobweb een extra prijs

Je kunt met deze winactie dus twee tickets voor Cobweb winnen om met een vriend, vriendin of wie dan ook een leuke Tuschinski-avond mee te maken (let op: de film start 21.30 uur, de inloop is vanaf 21.00 uur). Heb je de bioskaartjes eenmaal in the pocket, dan maak je nog kans op één extra prijs. Drie winnaars ontmoeten in Tuschinski namelijk een vertegenwoordiger van Just Entertainment en de Metro-verslaggever. Daarbij wordt geloot wie die extra prijs wint, namelijk toegang tot Amsterdam Catacombs, een onvervalste escaperoom. Daar moet je vervolgens zelf maar zien uit te komen natuurlijk, succes 😉

Amsterdam Catacombs past goed bij Cobweb, want we hebben het hier over ‘de horror-sensatie’ in hartje Amsterdam.

Wat je moet doen om kans te maken op twee tickets en eventueel de escaperoom? Hieronder je gegevens invullen (er wordt verver niets met je gegevens gedaan). Je kunt meedoen tot en met vrijdag 18 augustus, 16.00 uur, daarna ‘sluiten we de lijnen’. De drie winnaars krijgen daarna persoonlijk bericht.