Thuiswerken nog steeds populair, dit zijn de favoriete thuiswerkdagen

Kun jij op maandag niet wachten om naar kantoor te racen en je collega’s weer te zien? Of werk je het liefst vanuit huis? Uit onderzoek blijkt dat ook na de coronapandemie 60 procent van de werknemers thuis werkt. Benieuwd naar de favoriete thuiswerkdagen?

Hartstikke gezellig zo’n kantoor, maar voor je het weet sta je een halfuur te kletsen bij het koffiezetapparaat. Terwijl je thuis in alle rust je deadline kunt halen en tussendoor ook nog de was kunt laten draaien. Sinds de coronapandemie hebben we massaal de voordelen ingezien van thuiswerken. Deze dingen willen Nederlanders trouwens vaak vermijden op kantoor.

Van alle mensen die thuis kunnen werken, doet ongeveer 60 procent van het personeel dat regelmatig. Werknemers doen dit gemiddeld twee dagen per week, blijkt uit onderzoek van werkgeversvereniging AWVN.

Uit het onderzoek blijkt dat de meeste werkgevers hun medewerkers veel ruimte geven. Wel vinden ze het belangrijk dat werknemers af en toe naar kantoor of de werklocatie komen. Dit stimuleert de binding met de organisatie en bevordert de sociale cohesie.

Favoriete thuiswerkdagen

De favoriete thuiswerkdagen zijn woensdag en vrijdag. Op dinsdag en donderdag komen de meeste mensen naar kantoor. Dit heeft er waarschijnlijk mee te maken dat mensen vaker parttime werken. Op dinsdag en donderdag is het op werklocaties veel drukker en ook op de weg is het een stuk voller. Het gevolg? Werkgevers zien verloren werktijd door spitsdrukte en gebrek aan kantoorruimte op drukke dagen. Toch willen zij hun personeel niet pushen om op andere dagen naar kantoor te komen.

Volgens het AWVN hebben de meeste werkgevers nog geen beleid om verkeersbewegingen te spreiden, wel zijn ze bereid om mee te werken aan spreiding van verkeersbewegingen. Dit kan door werknemers te stimuleren om buiten drukke tijden en dagen te werken en vergaderen. Ook kan het helpen als werknemers vaker de fiets pakken om naar werk te gaan.

