‘Hittegolf Zuid-Europa was er zonder klimaatcrisis niet geweest’

De extreme warmte / hittegolf in Zuid-Europa zou zonder klimaatcrisis vrijwel onmogelijk zijn geweest. Inmiddels zijn dit soort hittegolven echter niet eens meer ongebruikelijk, concluderen wetenschappers van de World Weather Attribution (WWA) vandaag.

Veel mensen wantrouwen nieuws over de klimaatcrisis en zullen met dit wetenschappelijk onderzoek op de achterste benen staan. WWA stelt echter vast: „Zuid-Europa kan een dergelijke hitte nu eens per tien jaar verwachten.” Momenteel kampt vooral Griekenland met talloze bosbranden. Eerdergenoemde groep pakt die bosbranden aan door op sociale media te melden ‘dat ze door klimaatactivisten zijn aangestoken’.

Ook hittegolf in andere delen van de wereld

Ook Noord-Amerika en China hebben deze maand last van hittegolven. En ook daar is de opwarming van de aarde de belangrijkste oorzaak, stellen de wetenschappers van de WWA. Ook onderzoekers van het KNMI werkten mee en stelden enkele dagen geleden over de klimaatcrisis vast dat „met elke graad opwarming er twee tropische dagen bijkomen”.



Hittegolf was voor de industrie amper denkbaar

In China kwam zo’n hittegolf voor het industriële tijdperk ongeveer eens in de 250 jaar voor, nu is dat naar verwachting eens in de vijf jaar. In Zuid-Europa en Noord-Amerika zouden deze hittegolven niet zijn voorgekomen zonder klimaatcrisis.

„Hitte is een van de dodelijkste soorten rampen”, zegt directeur Julie Arrighi van het klimaatcentrum van het Rode Kruis. Het is nog niet duidelijk hoeveel levens deze hittegolven gekost hebben. Het duurt weken of maanden voor de sterfgevallen geanalyseerd zijn. De WWA wijst erop dat het aantal doden dan mogelijk nog steeds een onderschatting is. Dat komt omdat hittegerelateerde sterfte niet overal in de wereld goed geregistreerd wordt.

Broeikasgassen en klimaatcrisis

De WWA waarschuwt dat wereldwijd de uitstoot van broeikasgassen zo snel mogelijk moet stoppen. „Anders zullen deze gebeurtenissen nog vaker voorkomen en worden de hittegolven nog heter en langer”, schrijven de wetenschappers in de studie. De onderzoekers van de WWA gebruiken weerdata en klimaatmodellen om vast te stellen hoe waarschijnlijk extreme weersverschijnselen zijn en of die zeldzamer zouden zijn als de aarde sinds 1800 niet was opgewarmd.

Dit onderzoek naar de hittegolf van deze maand is bewust zo snel mogelijk uitgevoerd, om meteen aan te kunnen tonen dat de warmte veroorzaakt werd door klimaatverandering.