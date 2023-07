Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Discussie bij De Oranjezomer tussen Rafael van der Vaart en Roxane Knetemann: ‘Ik ben het niet met je eens!’

Gisteravond waren oud-voetballer Rafael van der Vaart (40) en ex-wielrenster Roxane Knetemann (36) te gast bij De Oranjezomer. Natuurlijk bespreken ze de Tour de France, maar de meningen van de oud-topsporters blijken nogal te verschillen. „Ik ben het niet helemaal niet met je eens”, laat Knetemann weten.

Uiteraard wordt de Tour de France besproken aan de tafel van Hélène Hendriks. Terwijl de tafelgasten een gesprek hebben over dopinggebruik, ziet Hendriks dat Van der Vaart zijn hart wil luchten. „Wat wil je vragen?”, vraagt ze. „Nou ik wil niets vragen, maar ik wil eigenlijk wat zeggen. Ik heb me een beetje gestoord aan mijn NOS-collega’s”, zegt Van der Vaart, die zelf ook NOS-commentator is, maar dan bij voetbal. „Misschien word ik wel ontslagen.”

Discussie tussen Van der Vaart en Knetemann bij De Oranjezomer

Van der Vaart ergert zich er vooral aan dat de NOS-commentatoren zo fan lijken te zijn van de JumboVisma-ploeg. De strijd gaat volgens hem eigenlijk tussen Jonas Vingegaard, van JumboVisma, en Tadej Pogačar, van een andere ploeg.

Knetemann kijkt van der Vaart vol verbazing aan en vraagt of hij wel de hele tour heeft gezien. „Ik ben het niet helemaal met je eens. Het is gewoon niet waar wat je zegt, man”, laat Knetemann weten. „We waren als NOS-equipe zo blij met Wout van Aert.”

Ze bedoelde Wout Poels, maar Van der Vaart haakt daar natuurlijk vilein op in: „Wat zegt ze? Wout van Aert! Dat zit er bij jullie zo in.” Knetemann probeert zich opnieuw te verdedigen. „Elke etappe rijdt Wout van Aert aan kop. Dus dat ik nu een spreekfoutje maak… sorry, Rafael.”

Van der Vaart: „Eén ding, want het zit me niet lekker. Wout Poels won een geweldige etappe, ik begon zelfs te zweten! Ik zat eerst niet te kijken, want ik zat te eten uiteraard. Maar Wout Poels werd niet in beeld genomen door de Franse Regie.” Knetemann legt daarna uit waarom winnaar Wout Poels niet in beeld wordt genomen door de regie.

Opheldering

Hendriks onderbreekt het tweetal om opheldering te krijgen: „Rox, mijn moeder weet nu niet waar het over gaat.” Knetemann probeert opnieuw uitleg te geven, maar Van der Vaart is nog steeds verontwaardigd waarom Wout Poels niet meer in beeld is gebracht.

De Oranjezomer is elke werkdag om 21.30 uur op SBS 6 te zien. Deze aflevering van gisteren kijk je hier terug.