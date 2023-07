Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Fan ontdekt historische fout in populaire film Oppenheimer: ‘Ik ben de persoon die hierover klaagt’

Oppenheimer, de filosofische biografiefilm over de uitvinder van de atoombom van regisseur Christopher Nolan, zou een kleine historische fout bevatten. De fout werd opgemerkt door een fan, maar zou volgens anderen ook opzettelijk gemaakt kunnen zijn.

Dat meldt het Britse blad NME op basis van de tweet van iemand die de fout is opgevallen.

Fout in Oppenheimer

In een scène uit de film is een vlag van de Verenigde Staten te zien met vijftig sterren. De filmscène speelt zich echter af in 1945, toen de vlag van de Verenigde Staten nog uit 48 sterren bestond. Destijds telde de Verenigde Staten namelijk 48 staten, nog zonder Alaska en Hawaï.

„Het was allemaal goed enzo”, schrijft de twitteraar, „maar ik ben de persoon die klaagt dat ze vlaggen met 50 sterren hebben gebruikt in een scène die zich afspeelt in 1945.” In reactie hierop wees een gebruiker erop dat de juiste vlag elders in de film wel werd gebruikt, bijvoorbeeld tijdens een scène in het basiskamp van Trinity.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

The use the right 48 star US flag else where e.g., at Trinity base camp… pic.twitter.com/8ChZ613bbt — Casillic (@Casillic) July 22, 2023

Opzettelijk

Een ander gaf volgens NME een overtuigend argument waarom de fout opzettelijk kan zijn geweest, door te schrijven: „Persoonlijk denk ik dat het met opzet is gedaan, omdat gekleurde scènes vanuit het perspectief van Oppenheimer waren, wat zijn huidige herinnering is, dat was nadat de vlag met 50 sterren was ingesteld.”

Recentelijk gaf Oppenheimer-regisseur Nolan nog aan heel graag een keer een James Bond-film te willen maken. Dat heeft de filmmaker volgens The Hollywood Reporter gezegd in een podcast. Nolan noemt het „een onwaarschijnlijk voorrecht” als hij de kans zou krijgen een deel aan de 007-reeks toe te kunnen voegen.

Regisseur over het maken van een Bond-film

„De invloed van die films op mijn werk is beschamend duidelijk”, aldus Nolan. „En er is geen enkele reden om mij daarvoor te schamen. Ik hou van die serie. Het zou een groot, onwaarschijnlijk voorrecht zijn om er eentje te maken.” De regisseur, bekend van films als Inception en Tenet, voegt daar wel aan toe dat hij op dat moment „de juiste houding” moet hebben. „Als je een Bond-film maakt, dan heb je ook te maken met bepaalde beperkingen”, legt Nolan uit. „Zo’n project zou komen op het juiste moment in je creatieve leven, als je via zo’n film kan uitdrukken wat je op dat moment wilt uitdrukken. Niemand wil zo’n taak aanvaarden en het dan verkeerd doen.”

Oppenheimer bracht donderdag in Nederland 435.000 euro op. Het was de beste opening voor een film van regisseur Christopher Nolan ooit.