Kabinet Rutte IV gevallen, onderhandelingen asiel mislukt

Het vierde kabinet van premier Mark Rutte is gevallen over onenigheid over het asielbeleid. VVD, CDA, D66 en ChristenUnie werden het niet eens over maatregelen om de instroom van asielzoekers te beperken, bevestigen Haagse bronnen na nieuw crisisoverleg vandaag.

Vanavond voerden de meeste betrokken ministers een ultiem overleg op het ministerie van Algemene Zaken. Op tafel lag een laatste compromisvoorstel van staatssecretaris Eric van der Burg (Asiel) voor een zogeheten stopknop.

Op het moment dat het te druk is in de asielketen, zoals vorig jaar toen er mensen buiten sliepen in Ter Apel, zou het recht op gezinshereniging voor oorlogsvluchtelingen tijdelijk moeten worden beperkt.

‘CU nam initiatief voor kabinetsval’

De ChristenUnie heeft volgens verschillende Haagse bronnen het initiatief genomen voor de val van het kabinet over asiel. Ingewijden benadrukken dat de houding van de VVD deze week daarin een belangrijke rol heeft gespeeld. De ChristenUnie zelf was niet bereikbaar voor commentaar.