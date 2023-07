Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

B&B Vol Liefde-kijkers smullen van Jan die ‘niet lekker is’ en traantje laat

De kleurrijke kandidaten van B&B Vol Liefde zorgden ook gisteravond weer voor vermakelijke televisie. Want het kijkerspubliek amuseerde zich met het afscheid van Hans die de knorrige Petri verliet, de ongemakkelijke slaapkamergesprekken tussen Joy en Babette én de emotionele Jan, die zich niet lekker voelde.

In Thailand spatten de vonken bij Martijn en zijn kandidaten er nog niet echt vanaf. Al lijkt het erop dat hij meer zijn pijlen op Diana richt dan op de praatgrage Bianca.

Kijkers lachen om afscheid Hans bij ‘strenge’ Petri

De Franse B&B-houdster Petri staat inmiddels een beetje bekend als de strenge juffrouw van het programma. Ze schoot eerder nog behoorlijk uit haar slof vanwege een verkeerd gesnoeide boom en schroomt niet om haar, soms ietwat ongezouten, mening uit te spreken. Kandidaat Hans vond het genoeg en besloot om op te stappen.

En om zijn afscheid kunnen sommige kijkers wel lachen. Want hoewel Petri de humor van Hans niet begreep, doen de kijkers dat wel. Hij verstopt, om Petri nog een beetje te stangen, door het hele huis badeendjes. Ook pakt hij nog wat takken laurier in, die hij eerder van de bovengenoemde boom snoeide. Als aandenken aan zijn avontuur.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Petri gaat maar door met trappen naar Hans! #benbvolliefde pic.twitter.com/Sz3BZBBIU3 — Bebbel (@Bebbel346) July 24, 2023



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Petri praat met volwassen mannen alsof het puberende vmbo'ers zijn. Mannen, en vooral Hans, wegwezen! #benbvolliefde — Mark Smallenbroek (@msmallenbroek) July 24, 2023



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Zo is dat Hans! "Ik doe geen klusjes meer voor jou!" #benbvolliefde — Claudia (@_cloudy_a) July 24, 2023



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Hahaha, die Hans is wel een baas hoor! De afgesnoeide takjes laurier, waarvoor je naar huis wordt gestuurd, gewoon meenemen in je koffer!! Chapeau 👏👏#benbvolliefde pic.twitter.com/WZ8JwQqVIk — Dreamer (@MCnotHamm3r) July 24, 2023



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

#benbvolliefde Hans met zijn badeendjes…en ze dan overal nog verstoppen 😄 Geweldig !

Helemaal mijn humor Hans 👍 pic.twitter.com/AokvkJqlz0 — Morgan Jansen ♒🇺🇦🇬🇧⚽️ (@Catlover1971) July 24, 2023



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Ongemakkelijke gesprekken bij Joy in B&B Vol Liefde

Op Mount Joy, in het Spaanse Malaga, benadrukt kandidaat Babette dat ze blij is met haar „alfaman” Joy. Waarna een gesprek tussen de twee een ietwat ongemakkelijke wending krijgt als het over de bedprestaties gaat. Daarna komt ook tantra en de celibataire leefstijl van Babette ter sprake. En kijkers lijken dit stelletje in Malaga niet altijd helemaal te kunnen volgen.

Later verschijnt kandidate Nathalie, die ‘shitfluencer’ blijkt te zijn. Maar Joy spreekt al snel eerlijk uit dat hij zich afvraagt of hij de energie van Nathalie wel de hele tijd aan kan.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Babette vindt het wel een beetje ruk dat Joy bij tantra vooral een seksuele associatie heeft. 🤣 #benbvolliefde pic.twitter.com/LO0iPZrXDf — benbvolliefde (@benbvolliefde) July 24, 2023



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Echt jongens toe!

De een kan niet klaarkomen, de ander heeft al 1 jaar geen seks… Het zijn 2 botergeile pubers bij elkaar die dat gemaakt semi intellectuele proberen te verwoorden…. Alsjeblieft zeg! Doe even gezond: get fucked (sorry)#benbvolliefde pic.twitter.com/y8e0pNeGgG — @Monica ๓เɭord (@MvanMonica) July 24, 2023



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Kijkers smullen van emotionele Jan die ‘niet lekker is’

Bij Marian strijden inmiddels Olof, Ed en Jan om haar hart. De concurrentiestrijd tussen Olof en Jan zorgde al eerder voor hilariteit bij kijkers. Olof is een echt werkpaard dat Marian bij allerlei klusjes helpt. Jan is meer een sierpaard en staat vooral bekend om zijn snelle praatjes.

Met de komst van Ed blijken er minder slaapplaatsen beschikbaar. En de gulle Olof biedt aan om op een stretcher in de garage te gaan liggen. „Ik kom even voor hem op, want hij durft het niet”, bemoeit oud-advocaat Jan zich met het aanbod van Olof. „Ja, je hebt het niet gezegd, maar dat is weer mijn beroep, ik kom even voor je op.” En hoewel Olof al zijn diensten aanbiedt, spreekt Marian later voor de camera uit dat het gevoel tussen hem en haar nog wel moet groeien. Ook bij Jan voelt zij geen romantische klik.

‘s Avonds staat er een feestje op de planning, maar Jan moet bij aanvang even gaan liggen. Hij voelt zich namelijk niet lekker en dat ontroert hem klaarblijkelijk. „Dan zit je in zo’n vreemd land en dan denk ik, het zou toch niet gebeuren dat ik naar het ziekenhuis moet?” Hij moest, naar eigen zeggen, even zijn bed in. Maar hij had zich zo op het feestje verheugd. „Ons kleine prinsesje, zo heb ik haar maar genoemd.” En dan vloeien de tranen rijkelijk. „Dat me dit nu overkomt.”



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Ach Olof, je bent een te lieve man.. Hij gaat gewoon in de schuur slapen zodat de nieuwe man een kamer heeft. Het wordt tijd dat Marian een man naar huis stuurt. #benbvolliefde — Tv-kijkster (@mijntvmening) July 24, 2023



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Och arme

Mannengriep is erg hoor mensen, vreselijk 🤡🤡#benbvolliefde pic.twitter.com/4oTpJ17mVW — @Monica ๓เɭord (@MvanMonica) July 25, 2023

Je kijkt B&B Vol Liefde terug via RTL of Videoland.