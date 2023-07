Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Sigrid Kaag vertelt bij Op1 over keuze om te stoppen na bedreigingen: ‘Mijn kinderen zijn blij en opgelucht’

Naast de afzwaaiende premier Mark Rutte neemt ook demissionair minister van Financiën Sigrid Kaag afscheid van de Haagse politiek. De D66-leidster schoof gisteravond aan bij talkshow Op1 om haar keuze toe te lichten.

De „haat, intimidatie en bedreiging” waar ze mee te maken krijgt en de impact daarvan op haar gezin is de reden dat ze ermee stopt. Wat ze nu gaat doen, weet ze nog niet. „Het is een nieuwe sprong in het duister. Ik ga kijken wat er op me afkomt.”

Sigrid Kaag bij Op1

De dochters van Kaag deden eerder dit jaar een emotionele oproep naar hun moeder in College Tour, waarin ze haar vroegen te stoppen. Ze waren bang dat ze zou eindigen zoals de in 2014 om het leven gebrachte Els Borst. Er heerst een goede stemming thuis na het nieuws, vertelt Kaag bij de talkshow. „Het is wel grappig. Mijn kinderen, die jongvolwassen zijn, appten me dat ze blij en opgelucht waren. Tegelijkertijd hadden ze ook zoiets van: mam, als je nou echt door had willen gaan, je moet het niet alleen voor ons doen.”

Dat heeft Kaag wel gedaan. Zonder de bedreigingen had ze best in Den Haag willen blijven. „Het is goed zo”, zegt ze desondanks. „Ik heb er vrede mee. Innerlijke rust is zo belangrijk.”

Het besluit is niet over één nacht ijs gegaan. „Ik liep er sinds vorig jaar een hele tijd mee rond, maar het besluit is versneld door de val van het kabinet.” Een makkelijk keuze was het niet. „Ik ben een verantwoordelijk en plichtsgetrouw mens. Ik liep al een hele tijd te wikken en te wegen wat goed en verstandig is.” Uiteindelijk overheerste het „diep doorleefde gevoel dat mijn kinderen en mijn man dit niet meer trekken”. „Ik had ook zoiets van: ik kan andere dingen doen.”

‘Optreden was confronterend’

Het optreden van haar dochters in College Tour was niet de druppel. „Maar het was wel heel confronterend. Ik wist absoluut niet wat ze gingen zeggen. Ik dacht dat het zou gaan over hoe ik vroeger was en of ik een leuke moeder was. Ze hadden met zijn tweeën bedacht om dit te doen, wetend dat er veel hoon over hen zou heenkomen.”

Hoewel ze het nieuws zondag bekendmaakte aan haar D66-collega’s, was het innerlijke besluit veel eerder. „Ik heb het bij me gehouden om te peilen of ik erachter bleef staan. Ik ben wat dat betreft een intuïtief mens.” En dat deed ze, ook toen haar collega’s haar aanmoedigden om te blijven. „Er was hele brede steun vanuit de partij. Maar ik ben geen 16-jarige, ze weten ook wat het betekent voor mijn gezin en voor mijn man.”

Eigenlijk wilde ze wachten tot het ‘normale eind van het kabinet’, in maart 2025. „Hoewel het niet per se uit zag dat we die gingen halen. Het was best wel een hobbel de laatste periode.” Op de vraag hoe ze dat had kunnen volhouden: „Discipline en trouwheid.”

1 april-debat

Kaag blikt ook nog even terug op het beroemde 1 april-debat van 2021 (over de kwestie ‘functie elders’). Presentatrice Fidan Ekiz vraagt zich af of ze misschien wel was gebleven als ze destijds had ingestemd met de motie van wantrouwen richting Rutte. „Het gaat me niet om het Torentje en om macht. Ik had nooit voor de motie van wantrouwen gestemd, want ik zou dat als ondemocratisch hebben beschouwd. In mijn ogen misbruikte een aantal oppositiepartijen de kritiek en de situatie om iemand die net verkozen was als leider van de grootste partij van het land op een andere manier weg te sturen.”

Afgelopen maandag was er wéér een motie van wantrouwen voor Rutte in de maak, maar die werd van tafel geveegd nadat de premier aankondigde ermee te stoppen. Kaag had hem vooraf gewaarschuwd over hoe sommige D66-leden erover dachten. „Ik heb hem uit collegialiteit gebeld. Ik heb gezegd dat we het er de hele avond over hebben gehad in de fractie en dat het wankel ligt bij leden. Juist om 1 april-commotie en chaos te voorkomen. Dat was behulpzaam bedoeld. Ik wilde juist niet dat hij het debat inging met het gevoel dat het allemaal was afgedekt.”

„Er waren heel veel gevoelens over de val van het kabinet en de manier waarop: betreurenswaardig en onnodig”, vertelt ze. Zelf had ze niet ingestemd met een motie van wantrouwen. „Ik vond het weer niet gepast.”

Je kunt Op1 terugkijken via NPO Start.