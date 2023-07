Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Mark Rutte over vertrek Sigrid Kaag: ‘Ze heeft een onacceptabel hoge prijs moeten betalen’

Partijleider Sigrid Kaag van D66 stopt met de politiek. De demissionair minister van Financiën laat in een interview met Trouw weten dat haar werk te belastend is voor haar gezin. Ze wordt ernstig bedreigd en zwaar beveiligd. „Het heeft een te zware wissel getrokken op mijn gezin”, zegt de Kaag tegen de krant.

„Mijn werk heeft een zware wissel getrokken op mijn kinderen en mijn man”, zegt Kaag in gesprek met Trouw. „Ik kwam terug naar Nederland omdat ik echt dacht: hier kan ik iets betekenen en het goede proberen te doen. Maar het heeft te veel van mijn gezin gevraagd. Ik vind dat ik dit niet nog een keer mag vragen. Dit wil ik niet nog een keer meemaken met mijn gezin”, zegt ze tegen de krant.

De dochters van Kaag deden eerder al een emotionele oproep naar hun moeder, waarin ze haar vroegen te stoppen. Ze waren bang dat ze zou eindigen zoals Els Borst.

Kaag benadrukt dat haar vertrek haar eigen beslissing is. In het interview gaf ze aan dat D66 haar alle ruimte gaf om door te gaan als lijsttrekker. Ook het werk zelf was geen probleem. „Ze stonden er volledig achter als ik door had willen gaan en hebben dat alleen maar aangemoedigd.”

Sigrid Kaag zet politieke carrière stop

Demissionair premier Mark Rutte toont veel respect voor het besluit van Kaag. „Als minister in verschillende kabinetten, partijleider van D66 en als mens heeft zij veel betekend voor Nederland. Privé heeft ze hiervoor een onacceptabel hoge prijs moeten betalen", schrijft hij op Twitter.



Veel respect voor het besluit van @Minister_FIN @SigridKaag om haar lijsttrekkerschap naast zich neer te leggen en de politiek te verlaten na de komende verkiezingen. Als minister in verschillende kabinetten, partijleider van D66 en als mens heeft zij veel betekend voor… — Mark Rutte (@MinPres) July 13, 2023

Ook Rob Jetten, voormalig minister voor Klimaat en Energie spreekt zich uit over het vertrek van Kaag. Hij plaatst op Twitter een fotocollage met de woorden: „Knotsgekke jaren, een historische uitslag en elke dag genoten van onze samenwerking."



Lieve Sigrid, bedankt voor alles! Knotsgekke jaren, een historische uitslag en elke dag genoten van onze samenwerking. Er zijn maar weinig mensen die zoveel geven voor hun land. Diep, diep respect.@SigridKaag https://t.co/BvLiSC5ZmW pic.twitter.com/WPbrKqPrT7 — Rob Jetten (@RobJetten) July 13, 2023

Ook voor scheidend CDA-leider Wopke Hoekstra heeft Rutte lovende woorden. „Ik ken hem als een zeer verantwoordelijk bestuurder, wat hij zowel op zijn ministersposten als binnen zijn partij heeft bewezen. Ik bedank hem voor de goede samenwerking in de afgelopen jaren en voor alles wat hij voor Nederland heeft gedaan en nog gaat doen.”

Op Twitter is de #kaaguitdenhaag inmiddels trending. Wat Kaag nu gaat doen, weet ze nog niet.