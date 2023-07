Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Wegpiraten in De Oranjezomer: Jan Joost van Gangelen betrapt door ‘burgersjakie’, Rutger Castricum is ‘asociale wielrenner’

Jan Joost van Gangelen is gisteren op weg naar De Oranjezomer op de bon geslingerd. Ook medegast Rutger Castricum doet in de uitzending uit de doeken een wegpiraat te zijn – maar dan met de fiets.

Castricum schuift de hele week aan bij de tijdelijke VI-vervanger.

Jan Joost van Gangelen in De Oranjezomer over boete

Van Gangelen vertelt in het begin van de uitzending in geuren en kleuren over zijn ervaring met de politie. „Die A27. Je had me er al voor gewaarschuwd, want jij moet natuurlijk altijd naar Breda, maar ik rijd er niet zo heel vaak”, zegt hij tegen gastvrouw Hélène Hendriks. „Een soort tourbus met allemaal fietsen achterop bleef maar links rijden. Ik dacht: ‘Die prik ik echt even rechts erlangs’. Toen kwam er zo’n burgersjakie en was het: ‘Volgen, politie’. 259 euro voor rechts inhalen. Hij zei ook dat hij niet kon meten hoe hard ik ging omdat ik er van rechts langs ging. Nou, gelukkig maar!”

„Zei je toen: weet je wel wie ik ben?”, vraagt Castricum zich af. „Ik zei wel dat ik naar Hélène moest en toen mocht ik door”, grapt Van Gangelen. „Oom agent, bedankt”, aldus Hendriks.

Rutger Castricum: ‘Doe alles wat ik verafschuw’

Castricum laat desgevraagd weten gisteren een stukje gefietst te hebben. „Echt wielrennen. Ik heb me daar altijd een beetje tegen verzet, ik vond wielrenners altijd de tokkies van het fietspad.” Grappig detail: voormalig wielrenster Roxane Knetemann is ook aanwezig in de studio. „Hey Rox, ben jij er ook?”, zegt Castricum grappend. „Ik ben een week met jou door Marokko gegaan en toen heb je niets gezegd… En dan zeg je het nu!”, reageert Knetemann.

„Ik was altijd een hardloper en ik vond wielrenners heel asociaal volk”, legt Castricum uit. „En nu doe ik het zelf. Ik doe eigenlijk alles wat ik verafschuw, zoals foto’s van mezelf maken als ik fiets. Verschrikkelijk vind ik het. Stiekem ben ik ook asociaal geworden.”

‘Ben zelf de grootste loser’

Hij ergert zich vaak op de fiets. „Je wilt een bepaald doel halen en dan zitten er twee oude taarten voor je…” Hiermee krijgt hij wederom de lachers op zijn hand, want er blijken oudere fietsers in de zaal. „Wat leuk dat u er bent”, zegt Castricum lachend. „Vaak zijn oude mensen heel recalcitrant”, vervolgt hij. „Ik niet.”

Ondanks dat hij het zelf hekelt, waant hij zich op zijn fiets een prof. „Ik roep dan geïrriteerd tegen mensen: ‘Ga eens opzij!’ Dan rijd ik erlangs en denk ik: ik ben eigenlijk zelf de allergrootste loser, want ik kan helemaal niet hard fietsen. Dat denk ik alleen maar. En dan doe ik zo lelijk tegen mensen die gewoon prettig en gezellig een stukje aan het fietsen zijn. Alles wat ik haat aan fietsen heb ik mezelf aangeleerd.”

Máár: het fietsen doet hem wel goed. De presentator gebruikt hem om zijn hoofd leeg te maken. „Ik heb allerlei gedachten, als we een uitzending hebben gehad komt die bijvoorbeeld helemaal voorbij. Ik vind het prettig, het is een beetje een psychologisch tochtje. Het is alsof je dingen een beetje verwerkt.”

Je kunt De Oranjezomer terugkijken via KIJK.