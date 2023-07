Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Hitte in Zuid-Europa, maar buien en wind in ons koude kikkerlandje

In Zuid-Europa mag de hitte momenteel dan extreem zijn, in Nederland moeten we nog even op echt zomers weer wachten (al hebben we al best veel zon gehad). We hebben het dan vooral over komend weekend, waarin de kernwoorden regenbuien en wind zijn.

‘Bloedhitte’. Die term past momenteel veel beter bij het zuiden van ons continent. Metro zette de landen met enorm hoge temperaturen eerder deze week op een rij. Maar hitte in Nederland? Nee. Zomers warm wordt het wel, maar daar kun je ook ‘onstuimig’, ‘regen- en onweersbuien’ en ‘windkracht 8’ bij noteren. ‘Ons koude kikkerlandje’ in de kop is misschien wat overdreven, maar toch.

Zomerse warmte bij start vakantie zuiden

De vakantie in regio zuid gaat van start met zomerse warmte. Vandaag is het eerst droog met zon en sluierwolken, meldt weerdienst Weeronline. De temperatuur loopt snel op naar waarden tussen 23 en 27 graden met de hoogste waarden in het zuiden en zuidoosten. De (sluier)bewolking neemt toe en later vanmiddag kan in het westen een beetje regen vallen.

Vannacht koelt het niet verder af dan 17 tot 19 graden. Lokaal daalt de temperatuur niet onder 20 graden.

Morgen regen- en onweersbuien

De dag gaat droog van start met een afwisseling van stapelwolken en zonnige perioden. Het wordt zomers warm met op veel plaatsen middagwaarden ruim boven 25 graden. In het zuidoosten en oosten kan het 28 graden worden. Langs de stranden en in het Waddengebied is het met 23 tot 25 graden iets minder warm. In de middag trekken buien over het land en vooral in het oosten is daarbij onweer mogelijk.

In de avond trekken nog buien over het land, maar in de nacht naar zondag is het overwegend droog. De zuidwestenwind neemt wel flink in kracht toe naar krachtig tot hard langs de kust en zelfs naar stormachtig in het Waddengebied, windkracht 5 tot 8.

Hitte op onstuimige zondag ver te zoeken

Zondag staat er een stevige zuidwestenwind. Boven land is de wind matig tot vrij krachtig en in de kustgebieden krachtig, windkracht 4 tot 6. Aan zee, maar ook op en rondom het IJsselmeer is de zuidwester wind hard en in het Waddengebied stormachtig, windkracht 7 tot 8. Bovendien is kans op zware windstoten tot 85 km/uur. Wolken en zonnige perioden wisselen elkaar af en verspreid over het land valt een bui. De maximumtemperatuur ligt tussen 20 en 25 graden.

Volgende week waait de wind veelal uit het westen of zuidwesten en keert het rustige Hollandse zomerweer terug met geregeld zon en af en toe een bui. Op grote schaal wordt het 20 tot 24 graden. Dinsdag en woensdag komen de maxima tijdelijk wat hoger uit, maar van hitte is nog even geen sprake.