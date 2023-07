Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Bergafwaarts: mensen op tv in zomerkleding in de sneeuw, top of toch weer een flop?

‘Weet je wat?’, dacht Veronica (of eigenlijk Talpa). Als de mussen van het spreekwoordelijke dak vallen, zenden wij Bergafwaarts uit. Leuk, Nederlanders in zwembroek, badpak of andere zomerkleding lekker laten klooien in de sneeuw. Gekkigheid, denk je? Nee hoor, Bergafwaarts is vanaf vanavond daadwerkelijk op tv.

Het is momenteel steeds een beetje schrikken als Talpa een nieuw amusementsprogramma aankondigt. Duidelijk is dat ‘het niet zo lekker loopt’, vooral op SBS6 niet. Van de zeldzaam geflopte digitale poppetjes van Avatars tot vorig weekend de nieuwe talentenjacht The Talent Scouts, het wil met de kijkcijfers maar niet vlotten. Maar goed, nieuwe ronde, nieuwe kansen. Bij Metro zijn we de beroerdste niet, dus we hebben de eerste aflevering van het nieuwste Talpa-speeltje voor de tv-rubriek Blik op de Buis bekeken. Bergafwaarts heet het dus, vanaf vandaag op Veronica te zien.

Onbekende gezichten in Bergafwaarts

We gooien er gelijk maar even een dikke plus voor Talpa in: er doen geen bekende Nederlanders mee. Je leest het goed, géén BN’ers. Dat scheelt in elk geval een hoop tweets van mensen die met ‘derderangs C- en D-artiesten’ en ‘ik ken niemand!’ nog origineel denken te zijn. Dat was het tien jaar geleden namelijk al niet meer, toen dat bij Wie Is De Mol? als eerste reactie in de mode was, waarna er telkens 2 of 3 miljoen mensen gingen kijken.

Terug naar Bergafwaarts, want wat is het precies? Volgens Veronica, Talpa dus, gaan we een nieuwe gameshow zien met dertien kandidaten. ‘Slimme, zelfverzekerde en een beetje gekke types die zich – soms letterlijk – vol overgave en schaars gekleed van een besneeuwde berg afstorten. Zij hebben (sneeuw)ballen! In een ijskoude afglijrace vol winterse capriolen strijden zij voor de winst en daarmee de eretitel ‘De Coolste Persoon van deze Zomer’.’

Een achterliggende gedachte

Talpa heeft zelfs een achterliggende gedachte voor Bergafwaarts bedacht: ‘Deze zomer, als normaal gesproken de spreekwoordelijke mussen van het dak vallen, zorgt Veronica voor verfrissing met afkoeltelevisie. Onderzoek heeft immers uitgewezen dat wanneer je lang genoeg naar mensen kijkt die het ijskoud hebben, je zelf óók verfrissing ervaart.’ Zal best, maar als het avondzonnetje vol op mijn voorramen schijnt en ik wat mensen van een besneeuwde berg af zie rennen, sleeën of skiën, dan helpt een ijskoud biertje veel beter. Beetje (veel) onzin dus, maar ach, leuk bedacht.

⛷️ 13 deelnemers Zij trotseren de sneeuw in Bergafwaarts: militair Leroy (25), Andijk; personal trainer Melissa (29), Alkmaar; verpleegkundige Janne (18), Budel; Pabo-student Mats (21), Rotterdam; bollenboer Roy (30), Den Helder; Joan (37) uit Groningen, momenteel ‘op zoek naar balans’; bokstherapeut Dries (46), Texel; manager uitvaartzorg Berry (41), Duiven; vuurspuwer Jay (30), Rotterdam; ijsklimmer Marianne (39), Tilburg; mondhygiënist Sharon (31), Amsterdam; maatschappelijk werker Sam (24), Alphen aan den Rijn en ondernemer en personal trainer Joel (42), Harderwijk.

Onderkoelingsverschijnselen

Bergafwaarts wordt gepresenteerd door duo Jay-Jay Boske en Moïse Trustfull. Zij begeleiden de dertien ‘kou-overlevers’, waarbij er eentje na spel één meteen afvalt. Dan worden zes koppels gevormd, waarbij het slechtste tweetal onderling uitvecht wie Bergafwaarts moet verlaten. Voor de volhouders onder ons: dat duurt zes vrijdagavonden lang. Talpa gooit er nog maar eens een mooie one-liner in: ‘Slechts vier thrill seekers spelen uiteindelijk de finale’ en spreekt ook van onderkoelingsverschijnselen en ‘in je zwemkleding keihard bergafwaarts gaan’.

Gaat Bergafwaarts bergafwaarts?

Eerlijk gezegd vindt Metro de spelletjes van de aflevering van vanavond een beetje lullig. Geinig hoor, een beetje rennen en sleeën in de sneeuw en een gewonde op korte ski’s vervoeren, maar met een onvervalste klapper beginnen was een beter idee geweest. We vrezen toch een beetje voor de kijkcijfers, die bij al die amusementsprogramma’s van Talpa na de start vooral ehm… bergafwaarts gaan.

Wie weet dat die onbekende deelnemers gaan intrigeren. Neem manager uitvaartzorg Berry („ik ben een saaie kantoorpik”), die trainde in een koelcel van z’n eigen begrafenisonderneming. En Dries van Texel al helemaal, wat een kerel. Dries ziet vooraf geen enkele concurrentie, al heeft hij geen idee wat hem te doen staat. „Maakt het uit, ik ben de coolste.” Grappig is als Moïse Trustfull voor de winnaar „100.000… (pauze)… Sportlife Mints” aankondigt. Aangezien Dries de hoofdprijs toch gaat winnen, bedenkt hij alvast „iemand die heel erg uit z’n bek stinkt”. Zelf heeft de Waddenbewoner ook ergens last van, want met zijn gesnurk worden volgens hem zelf „lawines veroorzaakt”.

Maakt ie zijn woorden waar, die Dries? Kijk zelf maar. De gemiddelde twitteraar zal Bergafwaarts vast weer ‘totaal onzinnig’ vinden. Maar ja, deze hobby-huilers hoeven ook niet te kijken natuurlijk. Metro deed dat in elk geval wel en is nog lang niet overtuigd. Eén gedachte bekruipt je bij het kijken naar de spellen wel: zo’n gevoel van ‘dat kan ik beter…’

