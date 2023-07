Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Rob Jetten in Op1 over lijsttrekkerschap D66: ‘Samenwerken met PVV of FvD sluit ik uit’

Politiek gezien is er veel gebeurd afgelopen week. Het kabinet viel, Mark Rutte keert niet meer terug als premier en zo zijn er meer prominente politici die voor iets anders kiezen. Zo stopt ook Sigrid Kaag als leider van D66. Rob Jetten wil die positie overnemen, in Op1 vertelt hij over zijn ambities als lijsttrekker van D66.

Waarom eigenlijk? „Die vraag heb ik mezelf afgelopen weekend ook al een paar keer gesteld”, lacht Jetten. „Wat doe je jezelf aan in dit verharde politieke klimaat?” Jetten geeft aan teleurgesteld, chagrijnig en boos te zijn geweest over het punt waarover het kabinet is gevallen.

„Ik maak me al langer zorgen over de politiek”, stelt Jetten. „Ik vind het soms moeilijk om naar een debat of talkshow te kijken als iedereen elkaar als vliegen zit af te vangen en elkaar op de man, of vrouw, zit te bevechten. Maar daar kun je zelf ook wat proberen aan te doen, dus ik hoop met D66 te kunnen laten zien dat je ook met nieuwe energie verbinding kunt leggen.” Jetten heeft het over thema’s als stijgende temperaturen, de zorg en goede docenten voor kinderen.

Of het een voor de hand liggende keuze was om Kaag op te volgen? „Ze heeft veel opgeofferd om partijleider en vicepremier te zijn. Ik heb lijstjes met voor- en nadelen gemaakt, maar uiteindelijk moet ik op gevoel kiezen. Ik ben eerst maandag gaan wandelen met een goede vriend en tijdens die wandeling dacht ik ‘ik moet het gewoon doen’.” Hij heeft het over een nieuwe generatie die moet opstaan, wil je verschil gaan zien in politiek Den Haag. „Toen ben ik woensdagavond naar Brabant gegaan om aan de keukentafel te vertellen dat ik hierin spring.”

‘Ik gun het haters niet’

En wat vond zijn familie daarvan? „Mijn vader heeft 40 jaar voor de klas gestaan. Hij zei vooral: ‘Wat we je hebben meegegeven, probeer vooral te genieten van de verschillen in de samenleving en wees eerlijk als je ergens voor staat en dat een moeilijke boodschap is.” In Op1 volgt een filmpje over de politieke carrière van Jetten tot nu toe. „Ik moet soms echt lachen om beelden van mezelf als broekie in de Tweede Kamer. Die bril… Dat niemand me toen gewaarschuwd heeft”, lacht hij.

Kaag heeft veel te kampen gehad met bedreigingen. „Ook op haar vrouw-zijn krijgt ze lelijke opmerkingen”, zegt Op1-presentator Elles de Bruin. „U bent homoseksueel. Bent u niet bang dat u daardoor ook vervelende bedreigingen krijgt?” Jetten zegt daarover: „Er wordt onbeschrijfelijk veel homohaat over je uitgestort. Twitter is een soort plein geworden waar je de hele dag mag schelden en intimideren. Die intimidatie is de samenleving en het ook politieke debat ingesijpeld. Ik gun het die haters niet om me daardoor de mond te laten snoeren.” Of Jetten de intimidaties en bedreiging volhoudt, vraagt De Bruin zich af. „We gaan het zien.”



Als @RobJetten met D66 gaat regeren, gaat hij niet met PVV of FVD in een kabinet. “Dat zijn twee partijen die ik uitsluit en wat mij betreft, gaan we met al die andere partijen laten zien hoe het wel kan.” #Op1 #MAX pic.twitter.com/lxNfw7ZG6W — Op1 (@op1npo) July 14, 2023

Samenwerking met PVV of FvD?

Maar kunnen politieke figuren niet beter stoppen met sociale media, als de bedreigingen zo erg zijn? „Waarom stoppen jullie daar niet mee?” Vraagt Gerdi Verbeet, oud-voorzitter van de Tweede Kamer en ook aanwezig bij Op1. „Ik heb er zelf een hele tijd niet op gekeken, maar je blijft zoeken naar manieren om interactie te hebben met mensen en ideeën op te halen”, zegt Jetten. „Ik verdom het, ik laat me niet wegjagen”, reageert politiek verslaggever Wouke van Scherrenburg.

Dan komt de vraag van de andere helft van het presentatieduo van Op1, Charles Groenhuijsen: „Gaat D66 samenwerken met de PVV of Forum voor Democratie?” Jetten antwoordt met: „Absoluut niet. Dat zijn twee partijen die we altijd hebben uitgesloten omdat zij de democratische rechtsstaat niet respecteren.” En met BBB dan? „Daar kun je op sommige onderwerpen zeker mee samenwerken. Er zijn twee partijen die ik uitsluit en dat zijn PVV en FvD. Wat mij betreft gaan we met al de andere partijen laten zien hoe het wel kan.” Zelfs met de VVD? „We gaan zien wat de nieuwe koers wordt”, aldus Jetten.

Je kunt Op1 terugkijken via NPO Start.