Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Onderzoek: wat is het meest favoriete evenement van Nederland?

Wat zou toch het meest favoriete evenement van Nederland zijn? Als je je dat afvraagt, is er nu een antwoord. Er is namelijk onderzoek gedaan naar het evenement met de sterkste reputatie.

Het evenement dat op nummer 1 van het Evenementen Merkenonderzoek 2023 staat is de Nijmeegse Vierdaagse. Het wandelevenement, dat dinsdag weer van start gaat, kan gerekend worden tot meest favoriete evenement van Nederland.

Aan editie 2023 van de Vierdaagse doen ruim 45.000 deelnemers mee, met meer dan zeventig verschillende nationaliteiten.

Sportiviteit, opgewekte sfeer en gezellige deelnemers

De combinatie van sportiviteit, opgewekte sfeer en gezellige deelnemers maken de jaarlijkse wandeltocht zo populair, blijkt uit het onderzoek. Plekken 2 en 3 zijn voor de Huishoudbeurs en muziekfestival Pinkpop. De rest van de top 10 van populairste evenementen ziet er zo uit: De Vrienden van Amstel LIVE; de Vierdaagsefeesten Nijmegen; Lowlands; Zwarte Cross; North Sea Jazz Festival; SAIL Amsterdam en de Vakantiebeurs.

De tienduizenden deelnemers die dit jaar meedoen aan de Vierdaagse kunnen overigens rekenen op fraai wandelweer. Dinsdag begint de wandeltocht, met vier dagen lang afstanden van 30, 40 of 50 kilometer. Volgens Weeronline wordt dinsdag ook meteen de warmste dag, met ongeveer 26 graden. Weeronline verwacht „uitstekende weersomstandigheden” voor deze editie. De drie dagen na dinsdag wordt het 22 of 23 graden. Er waait een zuidwestelijke wind met mogelijk enkele buitjes. Op vrijdag, als de deelnemers binnenkomen over de Via Gladiola, kan er ook nog een bui vallen.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Ben jij één van de 45.000 deelnemers die dinsdag van start gaat? 🚶‍♀️🚶‍♂️https://t.co/qtOrsOs6i2 — Weeronline (@weeronline) July 15, 2023

Vorig jaar werd de Nijmeegse Vierdaagse nog met een dag ingekort vanwege extreme hitte. Daarvan is nu geen sprake, verwacht het weerbureau. Voor de feestvierders die dit weekend al Nijmegen in gaan voor de Vierdaagsefeesten wordt het prima zomerweer, stelt Weeronline. Kletsnat zal het niet worden, wel is er af en toe een bui mogelijk.

Vrolijkste evenement

Ook is er gevraagd naar de vrolijkste evenementen van het land in het onderzoek. Bovenaan eindigde het Zomercarnaval in Rotterdam, gevolgd door de Vierdaagsefeesten Nijmegen en Toppers in Concert.

De onderzoekers ondervragen sinds 2016 ruim 53.000 mensen over de reputatie en groeipotentie van consumentenbeurzen, festivals, sportevenementen en stadsfeesten. De populariteit is onder meer gemeten aan de hand van naamsbekendheid en waardering. Het merkenonderzoek is een initiatief van Hendrik Beerda Brand Consultancy en samen met de Universiteit van Amsterdam ontwikkeld.