Dilan Yeşilgöz in extra uitzending Op1: ‘Val kabinet was geen strategie’

De VVD heeft het kabinet niet bewust laten vallen. Dat zei demissionair demissionair minister Dilan Yeşilgöz gisteravond tijdens een extra uitzending van Op1 over de val van het kabinet. „We hebben zó ons best gedaan. Waarom zou je dat doen?”

Het kabinet is gevallen en dat is een uitzonderlijke situatie. Om nog eens goed na te praten over wat er in de aanloop naar die val precies is gebeurd, was er gisteravond een extra uitzending van Op1. Te gast waren Hugo de Jonge (CDA), Maarten van Ooijen (ChristenUnie) en Dilan Yeşilgöz.(VVD). Alle drie de politici zaten met een teleurgesteld gevoel aan tafel.

Gevoel alsof je gaat huilen

„Een beetje het gevoel alsof je gaat huilen maar toch niet gaat huilen”, beschrijft Van Ooijen zijn gevoel. Ook Yeşilgöz is teleurgesteld. Ze blikt terug op vrijdagavond: „Ik had tot het begin van de avond de hoop dat we een manier zouden vinden om er samen uit te komen. Je werkt je te pletter en dat doe je niet als je denkt dat het toch wel klaar is.”



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

“Even terug in de film”, zegt @hugodejonge. “Het ging mis op de woensdag. Daar escaleerde de VVD van de kelder naar de zolder op zo’n manier waarvan ik dacht: ‘als je het zo doet is het niet gek dat je er niet uitkomt.’” #Op1 #WNL #EO pic.twitter.com/FMHblZgcc8 — Op1 (@op1npo) July 8, 2023

Hoe heeft het dan toch zover kunnen komen? Op woensdag ging het mis, denkt De Jonge. „Daar escaleerde de VVD van de kelder naar de zolder op zo’n manier waarvan ik dacht: als je het zo doet, is het niet gek dat je er niet uitkomt.” Maar een dag later lijkt er toch weer een gesprek mogelijk. „We zijn toen uitgekomen op een voorstel waar we ons afgelopen voorjaar goed in konden vinden, maar dan beter geregeld”, legt De Jonge uit. „Alle vier de partijen konden er toen mee instemmen dus toen had ik wel weer het idee dat het ergens zo kunnen landen.”

Val kabinet was geen strategie

Dat het kabinet uiteindelijk toch gevallen is, is volgens veel partijen te danken aan de VVD. „Veel partijen zeggen dat het een strategie zou zijn van de VVD”, oppert presentator Sven Kockelmann. Maar daar is volgens Yeşilgöz geen sprake van. „Ik vind dat zo intens cynisch en onbegrijpelijk. We hebben letterlijk dag en nacht gewerkt en zó ons best gedaan om er toch uit te kunnen komen. Waarom zou je dat in hemelsnaam doen? Ik vind het oprecht heel naar en dat is dus niet wat hier aan de hand is”, nadrukt ze.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Demissionair minister @DilanYesilgoz ontkent in #Op1 dat het kabinet bewust is gevallen. “Dat vind ik zo intens cynisch en onbegrijpelijk. We hebben letterlijk dag en nacht gewerkt. We hebben zo ons best gedaan, waarom zou ik dat dan doen?” #WNL #EO pic.twitter.com/0zP4KECq68 — Op1 (@op1npo) July 8, 2023