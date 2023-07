Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Meerderheid van Nederland blij met val kabinet, maar Rutte mag van VVD-kiezer blijven

Meer dan 60 procent van de Nederlanders vindt het prima dat het kabinet is gevallen nadat onderhandelingen over het asielbeleid vastliepen. 41 procent houdt demissionair premier Mark Rutte verantwoordelijk voor de val van het kabinet, zo blijkt uit onderzoek van EenVandaag. Wat de meeste ondervraagden betreft hoeft Rutte dan ook niet terug te komen als premier in een volgend kabinet.

Het kabinet Rutte IV krijgt dan ook een dikke onvoldoende. Slecht 15 procent vindt dat dit kabinet het goed gedaan heeft. De ministerploeg krijgt een 3,6 als eindcijfer.

Val kabinet volgens kiezer ‘onvermijdelijk en noodzakelijk’

Dat het kabinet nu is gevallen vinden veel ondervraagden haast een opluchting. Volgens een EenVandaag panellid was het „onvermijdelijk en noodzakelijk”. Een ander laat weten: „Ze speelden alleen maar politieke spelletjes voor hun eigen gewin.”

Maar er zijn ook zorgen onder kiezers. Bijna de helft (46 procent) zegt zich zorgen te maken over de gevolgen voor ons land nu we te maken hebben met zoveel crises.

Veel kiezers houden de demissionair premier verantwoordelijk voor de problemen die nu spelen het land. Ruim 70 procent van 18.000 ondervraagden vindt dat het tijdperk Rutte nu wel voorbij is. Zij noemen het onacceptabel om hem terug te laten keren als premier in een volgend kabinet.

VVD-kiezer ziet Rutte graag terug als premier

Maar daar denkt de VVD-kiezer heel anders over. 65 procent van de VVD-kiezers houdt de mogelijkheid van een kabinet Rutte V graag open. „Rutte is als premier veruit de beste. Wat je ook van hem vindt, ik zie het niemand beter doen”, aldus één van de ondervraagden. 71 procent heeft er geen problemen mee als hij opnieuw lijsttrekker van de VVD wordt.

De lijsttrekkers van coalitiepartijen CDA en D66 krijgen veel minder steun van hun achterban. Voor Wopke Hoekstra zijn CDA-kiezers hard: slechts een derde van hen ziet hem graag terug als lijsttrekker. D66-kiezers zien ook liever een andere lijsttrekker voor hun partij. Zij noemen Rob Jetten of Jan Paternotte als opties. Mirjam Bikker van de ChristenUnie wordt door de kiezer wel goed beoordeeld. Driekwart van de ChristenUnie-kiezers vindt het acceptabel als ze opnieuw lijsttrekker wordt.