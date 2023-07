Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Blogs van interieurstylisten hebben baat bij backlinks

Vind je het ook leuk om foto’s van je eigen interieur online te delen? Zorg dat de artikelen die je schrijft vindbaar zijn, door in te zetten op zoekmachine optimalisatie. Je kent het wellicht onder de term SEO, afkorting van het Engelse Search Engine Optimization. SEO bestaat uit verschillende elementen, waarvan linkbuilden een voorbeeld is. Men gebruikt linkbuilden om een netwerk van externe websites op te zetten, die ieder naar de jouwe verwijzen.

Des te groter zo’n netwerk is, des te relevanter wordt je website ingeschat door de zoekmachine. Het heeft een positief effect op de rankings van artikelen over je interieur, accessoires en bijvoorbeeld DIY-projecten. Typisch onderwerpen waarover veel geschreven wordt, wat het lastig maakt vindbaar te zijn voor geïnteresseerden.

Uitbesteden van linkbuilding populair onder bloggers

Als er voor het op correcte wijze toepassen van linkbuilding enige technische kennis vereist is, wordt dit vaak uitbesteed aan een linkbuilding bureau. Online vind je daar verschillende voorbeelden van. Zij helpen je het linkprofiel van je website uit te breiden met relevante verwijzingen. Die relevantie is een van de aspecten die linkbuilding ingewikkeld maken. Een verwijzing vanaf een website over medische zorg zal weinig impact hebben op de ranking van een website over wonen en interieurs.

Het kan zelfs zo zijn dat een dergelijke verwijzing averechts werkt. In plaats van hogere posities in de zoekmachine, zal je blog over interieurs in zo’n geval dalen. Niet alleen relevantie bepaalt het effect van een backlink, een ander woord voor deze verwijzingen, op de posities van je website in de zoekresultaten. Houd bijvoorbeeld ook rekening met de waarde van zo’n website. Mogelijk bestaat een website pas enkele weken, waardoor deze nog geen of nauwelijks waarde heeft opgebouwd.

Zorg voor een continu stroom aan nieuwe blogs

Zoekmachine optimalisatie omvat veel meer dan het linkbuilden alleen. Denk ook aan het belang van een continu stroom aan nieuwe content. Publiceer op vaste momenten nieuwe blogs over DIY-projecten waaraan je gewerkt hebt, wijzigingen in je interieur en bijvoorbeeld nieuwe meubels die zijn aangeschaft. Maak zelf foto’s om de leesbaarheid van deze blogs te verbeteren. Zelfgemaakte foto’s kunnen daarbij een positief effect hebben op de vindbaarheid van deze artikelen.

Een marketingbureau kan je er meer over vertellen. Ook helpt zo’n bureau je bijvoorbeeld met een zoekwoordenonderzoek. Het doel daarvan is om vast te stellen op welke zoekwoorden bezoekers van je blog zoeken; iets waarop je in kunt spelen met de content die je publiceert.

Uitbesteden van een technische optimalisatie

Een derde component is een technische optimalisatie van je blog. Denk aan het comprimeren van foto’s van je interieur, om zo de snelheid waarmee een website geladen wordt te verbeteren. Of denk aan het gebruik van een content delivery network (CDN), als je website groter wordt. Een bureau gespecialiseerd in SEO kan je bij dergelijke zaken helpen.