Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Code oranje vanwege extreem weer, KNMI waarschuwt voor hagelstenen zo groot als golfballen

We vervallen van de ene extreme weersomstandigheid in de andere. Waar het gisteren in heel het land tropisch warm was, zijn er voor vandaag zware onweersbuien voorspeld. Tijdens die buien kan het flink losgaan, waarschuwt het KNMI. Lokaal is er zelfs kans op hagelstenen ter grootte van golfballen.

Hoewel het ’s ochtends lokaal nog tropisch warm kan worden, slaat het weer in de loop van de dag behoorlijk om. Vanaf het begin van de middag trekken er stevige onweersbuien vanuit België over het land. Daarbij kan het ook zeer hevig hagelen met hagelstenen zo groot als golfballen, al zullen die buien volgens Weeronline heel lokaal zijn.

Kans op blikseminslag en zware windstoten

Wel kunnen die zware hagelbuien voor veel schade zorgen. En niet alleen de hagelbuien zijn volgens het KNMI gevaarlijk. Ook blikseminslag en zware windstoten tussen de 75 en 100 kilometer per uur kunnen voor problemen zorgen, zoals omvallende bomen en rondvliegende voorwerpen.

Bovendien kan er in korte tijd heel veel regen vallen, waardoor er plaatselijk wateroverlast kan ontstaan. Vooral in de provincies Limburg, Noord-Brabant, Gelderland en Overijssel wordt extreem weer verwacht. Daar geldt vanaf vanmiddag code oranje.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Zondagmiddag- en avond stevige onweersbuien in het zuidoosten. Hiervoor geldt vanaf morgenmiddag 13:00u code oranje. Waar de zwaarste buien precies zullen voorkomen is nog onzeker. Hou onze berichtgeving in de gaten: https://t.co/X26R5kMUKd pic.twitter.com/t88RNcSvut — KNMI (@KNMI) July 8, 2023

Rijkswaterstaat waarschuwt voor gevaarlijke situaties op de weg en adviseert automobilisten om hun rijgedrag aan te passen aan de weersomstandigheden. Voor mensen die vandaag met openbaar vervoer reizen kan het weer ook voor problemen zorgen. De NS raadt reizigers aan om de weersverwachting goed in de gaten te houden en de reisplanner te raadplegen.

Festivals afgelast vanwege extreem weer

Voor festivalgangers levert het extreme weer vandaag ook problemen op. Bospop is inmiddels afgelast. „De reden voor het besluit is dat de veiligheid van bezoekers, artiesten en medewerkers niet kan worden gegarandeerd met betrekking tot het zeer slechte weer, dat in de namiddag wordt verwacht”, aldus de veiligheidsregio Limburg Noord op Twitter. Alle bezoekers moeten het festivalterrein en de camping van Bospop in Weert verlaten.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Het Bospopfestival in #Weert voor de zondag is afgelast. Dit besluit is genomen in samenspraak met de organisatie van stichting Bospop, de lokale overheid en de betrokken hulpdiensten. — Veiligheidsregio Limburg-Noord (@vr_ln) July 9, 2023

En ook Awakenings vraagt bezoekers het festivalterrein te verlaten. De organisatie laat weten dat het ging om een „zwaar maar nodig besluit”. Festivalgangers die door de afgelasting vanavond geen slaapplek kunnen regelen of tegen andere problemen aan lopen kunnen zich melden bij de organisatie. Optredens van Suzan & Freek in Nijmegen werden gisteren al op voorhand geannuleerd vanwege het extreme weer.

Afgelopen woensdag trok storm Poly over Nederland, met windstoten tussen de 100 en 120 kilometer per uur. Uitschieters waren er aan de kust: bij het weerstation in IJmuiden werd woensdag een windstoot van 146 kilometer per uur gemeten.