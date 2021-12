Het jaar van Jay-Jay Boske: ‘Ik ben nog steeds een leeuw, maar hoef niet meer zo hard te brullen’

In de serie Het Jaar Van spreken Metro-verslaggevers met mensen voor wie 2021 een bijzonder jaar was, in welke zin dan ook. Zo komt een van de Ruinerwold kinderen aan het woord en spreken we met Kees van der Spek. In deze aflevering blikken we terug op het jaar van presentator Jay-Jay Boske (35), die voor de tweede keer meedeed aan Expeditie Robinson.

Het was één van de grote plottwists dit jaar in televisieland: acht oud deelnemers deden wederom mee aan de expeditie. Do, Wietze de Jager, Loek Peters, Loiza Lamers, Anouk Maas, Saar Koningsberger en Rob Geus en natuurlijk Jay-Jay Boske keerden terug. De een om iets goed te maken, de ander voor het avontuur, of, in het geval van Jay-Jay, om jezelf eens van een andere kant te laten zien. „Ik ben nog steeds de leeuw op de Savannah, maar ik hoef niet meer het hardste te brullen”, aldus de voormalige rugbyspeler.

Winnaarsmentaliteit

Na een samenzwering van Kamp Noord en Kamp Zuid werd hij in 2016 bruut uit de expeditie geknikkerd. Competitief, aanwezig, een haantje: zijn medekandidaten waren niet te spreken over het gedrag van Boske. Ook van kijkers kreek hij bakken met kritiek over zich heen, waardoor zelfs zijn ouders opmerkingen kregen. Maar waarom dan toch weer meedoen? „Omdat je je nooit moet laten leiden door angst”, antwoordt Boske.



Inmiddels weet de voormalige topsporter wanneer hij zijn mond moet houden. „Als sporter verlies je nooit helemaal je winnaarsmentaliteit, want dat zit nou eenmaal in je. Maar ik ben wel echt een teamspeler en kan nu meer dan vroeger genieten van andermans successen. Daarin ben ik echt als persoon veranderd. Die kant kennen mensen om me heen wel, maar anderen misschien nog niet. Ik ben volwassen geworden.”

Bosjes induiken en schorpioenen spotten

Vijf jaar geleden sloot Boske een bijzondere vriendschap met boerin Bertie. Bij haar kon hij zichzelf zijn. Eerder zei hij tegen Metro dat „boeren de beste mensen voor dit programma zijn. Ze werken hard, zeuren niet en zijn wel wat gewend. Wat hen ook speciaal maakt, is dat de meesten hun hoofd kunnen uitzetten. Ze maken lange dagen, maar zijn alsnog positief. Dat vind ik heel knap.”



Dit jaar smullen kijkers van de chemie tussen de voormalige rugbyer en reptielendeskundige Sterrin Smalbrugge. In het programma vertelt Boske met een grote glimlach ‘dat hij zoveel van haar kan leren’. Vervolgens duiken de twee de bosjes in om lekker stenen op te tillen en zo schorpioenen te spotten. Tot teleurstelling van de kijker blijft het bij een vriendschap, want beide deelnemers zijn al gelukkig in de liefde.

Jay-Jay’s liefde

In totaal is Boske 34 dagen op de Kroatische eilanden, waar hij veel heeft nagedacht over wat hij allemaal mist. En dat is onder andere zijn liefde Sophie, die hij direct opzoekt, nadat hij voor de finale afvalt bij een proef. Vanuit Kroatië vliegt hij door naar Italië, waar Boske tijd doorbrengt met zijn vriendin en ouders. „Ik heb daar vijf keer per dag Italiaans gegeten. Binnen vijf dagen kwam ik weer 3 kilo aan.”



De omschakeling van Expeditie Robinson naar de echte wereld was voor Boske een klap in het gezicht. „Mijn vriendin zei laatst nog tegen me dat ze het gevoel had dat ik nu pas weer helemaal mezelf was. Ik moest na mijn deelname weer heel erg wennen aan de wereld, waarin we leven. Alles is zo snel en digitaal gedreven, dat ik mezelf daarin wel kan verliezen.”

Drukke agenda

Met zijn onderneming Day1 is Boske hard aan de weg aan het timmeren om „het allergrootste mannenplatform van Nederland bouwen”. Het maken van video-content over auto’s, cryptovaluta, sport en ondernemen levert hem een drukke agenda op. „Soms is het lastig om de balans tussen werk en privé te vinden. Ik zie constant zoveel kansen om me heen, die ik allemaal wil pakken. Maar dan vragen mijn vrienden zich wel weer af of ik nog leef.”

En dus probeert Boske ook te genieten van de kleine dingen in het leven, zoals een boswandeling of het kijken van een serie. Maar Expeditie Robinson? Dat kijkt hij liever niet te veel terug. „Als je te veel terug gaat kijken, kan je er een ander gevoel aan overhouden, omdat de makers het toch op een bepaalde manier editen. Ik vond het daar fijn en gezellig. En dat is genoeg.”

