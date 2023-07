Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Het gemiddelde salaris van de meest gevraagde beroepen in 2023

Grote krapte op de arbeidsmarkt; werkgevers staan te springen om nieuw personeel. Maar in welke beroepsgroep is de nood het hoogst en maak jij het meeste kans op een nieuwe baan? Vind hier het antwoord en ontdek direct welk salaris er te verdienen valt.

Niet alleen barstte Schiphol vorig jaar bijna uit de voegen wegens een tekort aan bagage-afhandelaren, ook in andere sectoren is de nood hoog. Vacaturesite Indeed zocht uit wat momenteel de meest gevraagde beroepsgroepen zijn en welke baan jij wellicht kunt vervullen.

De meest gevraagde beroepen

Eind maart 2023 stonden er in Nederland zo’n 437.000 vacatures open. In diezelfde periode gold dat voor iedere 100 werklozen 122 openstaande vacatures beschikbaar waren, blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek.

1. Productie, reparatie en montage

De grootste roep om vakmensen komt uit de productie-, reparatie-, en montagesector. Er wordt hard gezocht naar bijvoorbeeld installatiemonteurs, elektrotechnici en procesoperators. Als installatiemonteur kun je denken aan een gemiddeld salaris van 2850 euro bruto en als elektricien verdien je gemiddeld al gauw 2973 euro. Als procesoperator zijn inkomsten gemiddeld nog hoger, daar kun je rekenen op een gemiddeld brutosalaris van 3034 euro per maand.

2. Software en IT

Heb jij de skills van een data engineer, systeembeheerder of software developer, dan ben je hoogstwaarschijnlijk zeer geliefd op de huidige arbeidsmarkt, want in de IT-sector liggen de banen voor het oprapen. Voor het salaris hoef je het ook niet te laten: gemiddeld verdient een software developer 3507 euro bruto per maand. Heb jij de kwaliteiten en kennis van een back-end developer? Dan kun je rekenen op een gemiddeld bruto maandsalaris van 3933 euro.

3. Retail

Ofwel, winkeliers. Ondanks de vele webshops zijn ze nog steeds hard nodig. Verkoopmedewerkers, kassamedewerkers en bedrijfsleiders: allen zijn zij gewild in de huidige markt. Als kassamedewerker verdien je gemiddeld zo’n 2090 euro bruto per maand. Is leidinggeven meer wat voor jou? Als bedrijfsleider kun je rekenen op gemiddeld 3029 euro bruto per maand.

4. Horeca, Food & Beverage

Receptionisten, barpersoneel, hotelmanagers, chefkoks of medewerkers in de bediening: over de gehele horecaketen stonden er volgens het CBS in het eerste kwartaal van 2023 zo’n 36.000 vacatures open. Mocht jij er dus van houden om anderen in de watten te leggen, dan kun je je hart ophalen, want werk genoeg. Als chefkok verdien je gemiddeld 2846 euro bruto per maand en als receptionist is het gemiddeld maandsalaris 2345 euro.Â

5. Architectuur en bouw

Of je nu aan de slag wil als projectleider in de bouw of schilder wil worden, de bouwsector staat te springen om vakmensen. Als projectleider ben je bijvoorbeeld verantwoordelijk voor het inhuren van leveranciers en aannemers en ga je op zoek naar bedrijven die passen bij het project. Wellicht kun je het al raden, maar de banen lopen in deze sector zo uiteen dat de salarissen ook behoorlijk van elkaar verschillen. Als schilder verdien je gemiddeld een maandsalaris van 2957 euro bruto, terwijl je als projectleider in de bouw gemiddeld 4453 euro bruto per maand verdient.

6. Financiële dienstverlening

Financiële processen zijn niet weg te denken uit de moderne maatschappij en daarmee klinkt de roep om gekwalificeerd personeel steeds harder. Accountants, salarisadministrateurs, financieel analisten en financieel administratief medewerkers; allemaal zijn ze gewild op de huidige arbeidsmarkt. Als assistent accountant verdien je gemiddeld een maandsalaris van 2976 euro bruto, terwijl je als registeraccountant gemiddeld al gauw 4924 euro bruto per maand verdient.

7. Administratie en bedrijfsvoering

Van recruiters tot hr-adviseurs en managementassistenten: allemaal zijn ze onmisbaar voor een gestroomlijnde bedrijfsvoering. De keuze is reuze in deze hoek van de arbeidsmarkt. De beloning die hoort bij de specifieke banen is zeer verschillend: als managementassistent verdien je een bruto salaris van gemiddeld zo’n 3000 euro. Maar past een functie als administratief medewerker beter bij jou? Dan kun je rekenen op een gemiddeld bruto maansalaris van 2363 euro.

8. Logistiek, beheer goederenstroom

Het beheer van de goederenstroom: wellicht beter bekend als de supply chain. De wereldwijde handel neemt toe en daarmee stijgt de vraag naar personeel in de logistiek. Aan het eind van vorige maand stonden er een kleine 2000 vacatures open die ervoor moeten zorgen dat alle goederen wereldwijd in de juiste banen worden geleid. De specifieke banen – en daarmee de salarissen – zijn uiteenlopend. Waar een supply chain manager gemiddeld een bruto maandsalaris van 4180 euro verdient, moet een magazijnmedewerker het doen met een van ongeveer 2000 euro per maand.

9. Schoonmaak en groenvoorziening

Ook met hoveniersambities zit je gebakken. Een schone en georganiseerde leefomgeving willen we natuurlijk allemaal, vandaar dat Nederland staat te springen om hoveniers, interieurverzorgers en schoonmakers. Als hovenier verdien je gemiddeld tussen de 1900 en 2600 euro bruto per maand. Schoonmakers verdienen gemiddeld meer: 2795 euro bruto per maand.

10. TransportÂ

Of het nu gaat om goederen of mensen: de tekorten in de transportsector zijn groot. Van vrachtwagenchauffeur tot een postbezorger of koerier, banen in overvloed. Qua salaris liggen de beloningen in deze sector behoorlijk uiteen. Zo verdient een directiechauffeur een stuk meer dan een buschauffeur. Gemiddeld ligt het salaris van een chauffeur op 2573 euro bruto per maand.

Alle genoemde salarisindicaties zijn gebaseerd op cijfers van vacaturesite Indeed.