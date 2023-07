Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

6x een animatiefilm voor het hele gezin deze zomervakantie (en een gruwelijke stunt van Tom Cruise)

De hitte even ontvluchten voor een lekkere animatiefilm in de bios? Dat kan deze zomer heel goed, want er komen er nogal wat aan. Zeker zes. Metro zet ze voor het hele gezin op een rij. Voor iedereen die misschien niet op vakantie kan, of al terug is en nog even extra wil genieten. Maar we kunnen je ook Tom Cruise niet onthouden…

Normaal gesproken vind je op deze plek Metro‘s Filmrecensie van de Week. In de zomer doen we het soms net even anders en tippen we wat extra films, zoals onlangs met ‘vijf films om naar uit te kijken’. Daarbij konden Barbie en Indiana Jones met good-old Harrison Ford (morgen wordt hij 81 jaar!) natuurlijk niet ontbreken. Deze week is het tijd voor de liefhebber van de animatiefilm. Animatiefilms voor het hele gezin, beter gezegd.

Maar eerst: stuntman Tom Cruise

Toch gaan we eerst even in op Tom Cruise en zijn zevende gevaarlijke missie in Mission Impossible (de eerste stamt uit 1996), die als ondertitel Dead Reckoning Part One heeft meegekregen. Het gaat daarbij om een nieuw angstaanjagend wapen dat de wereld bedreigt en moet worden uitgeschakeld. Nog angstaanjagender zijn misschien wel de verschillende stunts in deze Mission Impossible. Vaak worden filmstunts digitaal in elkaar geknutseld, maar kom daar niet om bij Tom Cruise.

En, met alle respect: je kunt deze wereldberoemde acteur, die vorig jaar ook al een nieuwe Top Gun maakte, wel een jonge God blijven noemen, maar hij werd begin juli toch echt 61 jaar. Desalniettemin doet Tom Cruise zijn stunts nog zelf en daar mag van hem geen digitaal gedoe aan te pas komen. Dus sprong hij met een motor van een gigantische schans op een berg in Noorwegen om per parachute veilig te landen. Om het nog heldhaftiger te maken: Cruise deed onderstaande stunt zes keer op één dag. Eén verkeerde beweging en de zevende Mission Impossible was er nooit geweest (want geen Tom Cruise). Warm lekker op met onderstaande beelden, want Mission Impossible – Dead Reckoning Part One draait vanaf morgen in de Nederlandse bioscopen.

6 keer een toffe animatiefilm tijdens de zomervakantie

Vind je al dat Tom Cruise-gedoe te spannend en wil je liever met je kroost met popcorn de bios in? Dan vind je hieronder Metro‘s animatiefilm-tips.

Elemental, met een vurige jonge vrouw

Elemental speelt zich af in Element City, waar vuur-, water-, land- en luchtinwoners samen leven. In de film leren we Ember kennen, een stoere, gevatte en vurige jonge vrouw. Ze is bevriend met het leuke, sappige go-with-the flow personage Wade. Hun vriendschap zorgt ervoor dat Ember de overtuigingen over de wereld waar ze in leven in twijfel trekt.

Elemental, van Disney, is met Nederlandstalige stemmen te zien. De teksten zijn ingesproken door Vlaamse acteurs en de film is vanaf vandaag te zien.

Titina, dapper hondje op de Noordpool

Ook al animatiefilm die vanaf vandaag te zien is: Titina. Ga mee op avontuur met het kleine dappere hondje Titina, in een zo-goed-als-waargebeurde, sensationele ontdekkingsreis naar de Noordpool. Met een luchtschip ging het hondje samen met de Italiaanse luchtvaartingenieur Umberto Nobile en de Noorse avonturier Roald Amundsen op een zinderende luchtexpeditie in de jaren 20. Een film over triomfen en tegenslagen, over helden en overmoed.

Na een carrière van vele bekroonde korte animaties maakt Kajsa Næss met Titina, met haar Oscarwinnende animatiestudio Mikrofilm, haar eerste lange animatie.

Magnus, zoeken naar een magisch dier

Magnus is een animatiefilm over Magnus, een Terracotta-soldaat, die op een missie wordt gestuurd om het magische dier Kunlun te vinden. Hij wordt vergezeld door Jade, een ongewone metgezel uit een andere wereld. Samen trotseren ze gevaarlijke situaties ontmoeten ze magische wezens en worden ze geholpen door de grappige geit Berry en de pluizige gids Dodo. Terwijl Magnus en Jade verliefd worden, wordt hun tocht bedreigd door Generaal Jin. Hij is een duistere krijgsheer die vastbesloten is om Kunlun te onderscheppen en zijn magische krachten voor zijn eigen gewin te gebruiken.

Magnus draait vanaf 27 juli in de bioscoop. De Nederlandse stemmen zijn onder meer van Horace Cohen, André Dongelmans, Merijn Oerlemans, Donny Ronny en Belinda Vermeer.

Nog een animatiefilm in de zomer nodig?

Dat kan… Want we zijn er als het om een leuke animatiefilm gaat nog niet.

Rikkie de Ooievaar 2, mus bij de ooievaars

Rikkie – de dappere mus die opgroeide bij de ooievaars – is terug en klaar voor nieuwe avonturen. Na de overwintering in het warme Afrika maken de ooievaars zich klaar om naar huis te vliegen. Als Rikkie hoort dat niet hij, maar zijn ooievaarsbroer Max de grote vlucht mag leiden, is hij heel erg teleurgesteld. Hij kan toch het beste vliegen? Is hij dan toch geen echte ooievaar? Teleurgesteld besluit Rikkie zijn eigen reis te maken, om op zoek te gaan naar andere mussen.

Rikkie de Ooievaar 2 draait vanaf 2 augustus in de bioscoop. Nederlandse stemmen hoor je van Jip Bartels, Patrick Martens, Barbara Sloesen en Willie Wartaal.

Maxie en haar ondeugende tandenfee

Een brutale fee genaamd Violetta verdwaalt in de mensenwereld. Om terug te gaan naar de sprookjeswereld, ontmoet ze en werkt ze samen met een 12-jarig meisje genaamd Maxie. Op die manier ontdekt ze haar ware bestemming.

Maxie en haar ondeugende tandenfee vind je vanaf 9 augustus in de bioscoop. De film is ingesproken door Sarah Nauta, Fé van Kessel, Victor van Swaay, Jürgen Theuns, Fleur van de Water, Sinan Eroglu, Aïden Maij, Marcel Jonker en Eliyha Altena.

Ninja Turtles: Totale Chaos

Nadat ze zich jarenlang verscholen hebben voor mensen, hopen de Turtle-broers nu met heldhaftige acties New York voor zich te winnen en geaccepteerd te worden als gewone tieners. Met hulp van hun nieuwe vriendin April O’Neil gaan ze de strijd aan met een mysterieuze misdaadorganisatie, maar dat blijkt nog niet zo makkelijk. Zeker niet als ze een mutantenleger achter zich aan krijgen.

Ook deze animatiefilm met beroemde titel draait vanaf 9 augustus in de bioscoop. De Engelstalige versie heet Teenage Mutant Ninja Turtles: Mutant Mayhem.