Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Yvon Jaspers: ‘Boer Zoekt Vrouw gaat niet over politiek, maar over verliefd worden’

Het Pasen, dus ga er maar lekker voor zitten: Boer Zoekt Vrouw is terug. In seizoen 13 zijn we inmiddels aanbeland en nog lang niet alle boeren zijn aan de vrouw (of in welke combi dan ook) gebracht.

Boer Zoekt Vrouw Europa heet de reeks die vanavond van start gaat met twee dames en drie heren. Dat zijn wat minder boeren dan normaal, maar presentatrice en hét gezicht van het tv-programma Yvon Jaspers moet dan ook heel wat kilometers afleggen.

Vrijgezellen Boer Zoekt Vrouw bekendgemaakt

Veel weten we nog niet over de vrijgezellen. Niet uit welke landen zij komen bijvoorbeeld, maar wel dat de boeren in de leeftijd van begin 20 tot in de 60 jaar zijn. De één is een paar jaar geleden zijn boerenbedrijf gestart, een ander is als jong kind met het hele gezin geëmigreerd naar het buitenland. De een kan niet zonder zijn paarden en de ander vindt in alle vroegte lopen over de akkers het mooiste wat er is. Eén ding hebben ze gemeen: het zijn allemaal hardwerkende mensen die iemand missen om hun dag mee door te nemen, samen te genieten en een leven op te bouwen.

Vanavond worden de vijf voorgesteld. Je mag vervolgens, als je hart spontaan een paar keer oversloeg, in de pen kruipen. Boeren kunnen de komende veertien dagen worden aangeschreven via de website van Boer Zoekt Vrouw. Daarna mag je hopen dat je vanaf 3 september op de buis bent (ja vaste fans, dan gaat het programma pas weer verder). Maar wie weet levert het je boerengeluk op, zoals vorig jaar Hans en Annette overkwam.

Voorlopig moeten we het doen met een vooruitblik van Yvon Jaspers. En met de aftrap van vanavond natuurlijk.

‘Liefde zien opbloeien in Boer Zoekt Vrouw’

Een nieuw seizoen Boer zoekt vrouw en dan in Europa, waar kijk je het meest naar uit?

Yvon Jaspers: „De afgelopen maanden heb ik de vijf nieuwe boeren goed leren kennen. Met allemaal heb ik een paar dagen opgetrokken, meegeholpen op het bedrijf, hun familie ontmoet en gezien wat voor leven zij leiden. Alle vijf zijn ze totaal anders. Niet alleen de bedrijven, de landen en leeftijden, maar ook hoe hun dagelijks leven eruitziet. Ze hebben hun eigen verhaal, maar één verlangen staat bij hen allemaal bovenaan. Niet langer alleen zijn. Het leven delen. Ik kijk er ontzettend naar uit om met vrouwen en mannen die kant op te reizen en hopelijk de liefde te zien opbloeien.”

Ze hebben hun eigen verhaal, maar één verlangen staat bij hen allemaal bovenaan.

Waarom is er gekozen voor een serie buiten Nederland?

„We krijgen zo ontzettend veel aanmeldingen van single boeren in het buitenland dat het de hoogste tijd werd. Het maakt de stap voor de briefschrijvers misschien nog wel wat groter. Wonen op een boerderij is voor velen al nieuw, maar op een boerderij zo ver weg is helemaal een grote stap. Toch zijn er mooie voorbeelden van boeren die eerder mee deden aan een van onze internationale series die het geluk gevonden hebben. En zelfs een gezinnetje hebben nu.”



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Instagram wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Is het anders om Boer zoekt vrouw te maken in deze roerige tijden?

„Natuurlijk kunnen wij er niet omheen dat er ontzettend veel speelt in Nederland. Soms lijkt het wel alsof elk gesprek rondom de boeren gevoelig ligt en meteen politiek wordt. Boer Zoekt Vrouw gaat niet over politiek, maar over de liefde. Over gevoelens van onzekerheid en de hoop die iedereen herkent. Over twee mensen die verliefd op elkaar worden en hun leven zien veranderen op een positieve manier. In onze andere programma’s als Onze boerderij besteden we veel meer aandacht aan het boer zijn in deze onzekere tijden. Wat betekenen alle veranderingen in het dagelijkse leven op de boerderij?”

Soms lijkt het wel alsof elk gesprek rondom de boeren gevoelig ligt en meteen politiek wordt.

1000 kilometer verderop

Hoe is het mogelijk dat er nog steeds zoveel vrijgezelle boeren zijn?

„Tsja. Ik denk dat dat niet alleen voor boeren geldt. Ik denk dat er veel mensen zijn die best een tijdje heel gelukkig vrijgezel zijn, maar op den duur toch verlangen naar samen zijn. Grote keuzes in je leven maak je liever niet alleen. Je voelt je sterker samen. Je kan meer aan. En dat geldt natuurlijk zeker bij al die boeren die vaak alleen of met familie een bedrijf runnen in onzekere tijden. Moet je je voorstellen dat je besloten hebt opnieuw te beginnen op 1000 kilometer van de plek waar je geboren bent. Dan is het toch heerlijk om dat met iemand samen te doen? Maar door al dat harde werken, misschien onzekerheid, een andere taal en cultuur is het vinden van de liefde extra moeilijk.”



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Instagram wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Volgende week zondag begint ook de nieuwe serie Onze boerderij in Europa?

„Dit programma is een feest om te maken. Ik neem samen met Bertie Boer Zoekt Vrouw-stellen mee de grens over. We gaan aan het werk bij collega-boeren in Frankrijk en Engeland. We hebben onderweg ontzettend veel lol en plezier maar ook pittige gesprekken. Waarin verschillen onze Europese collega’s van Nederland, wat is anders en is dat beter of niet? Zouden we de goede dingen mee kunnen nemen naar hoe we in Nederland voedsel produceren? Het programma is bedoeld als inspiratie, je kijkt met een andere bril naar je eigen land. Super leerzaam en tegelijk genieten we mee van de stellen die we in Boer Zoekt Vrouw goed hebben leren kennen.”

Op stap met Evert en Maud

Hoe anders is deze serie dan de voorgaande seizoenen?

„Boer Evert en Maud gaan mee naar Engeland en ontmoeten daar leeftijdsgenoot Klaas die op zijn 15de als boerenzoon zijn geluk zocht en vond in het zuiden van Engeland. Boerin Janine en Sander blijken geweldig goede fruitverkopers op de farmersmarkt in hartje Londen. En met boer Jouke en Karlijn reis ik af naar Jersey, op zoek naar de oorsprong van de Jerseykoeien. Jouke heeft 120 van deze prachtige koeien en ik, als mini-boerin, heb er ook eentje.”

Boer Zoekt Vrouw Europa is vanavond (9 april) om 20.24 uur te zien bij KRO-NCRV op NPO 1.