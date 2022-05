Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Evert en Maud vertellen over hun leven op de boerderij na Boer Zoekt Vrouw

Het Boer Zoekt Vrouw-avontuur is inmiddels voorbij en voor trouwe kijkers is daar wellicht die BZV-leegte die niet meer gevuld wordt. Des te beter dat er af en toe nog wat geluid van de boerderijen afkomt. Boer Evert vertelt over zijn Maud en boer Hans over zijn Annette en hun liefde op de boerderij.

Vorige week was daar de laatste aflevering van Boer Zoekt Vrouw en bijna alle boeren vonden het liefdesgeluk. Ook dit seizoen kon menig kijker hun geluk niet op toen ze de boerenliefdes weer konden volgen. Maud en melkveehouder Evert werden de meest besproken kandidaten, maar ook paardenboer Hans en zijn sympathieke Annette werden zeer geliefd bij het kijkerspubliek.

Evert vertelt over leven met Maud na Boer Zoekt Vrouw

Op de Boer Zoekt Vrouw-website reageren Evert en Hans op hun liefdeszoektocht en beantwoorden zij een aantal vragen waar wellicht jij ook nog mee zat. Want hoe is het afgelopen tussen Cora en Koop? Hoe vergaat het Maud op de boerderij? En vertrok Annette van Zeeland naar Brabant voor Hans?

Evert geeft duidelijkheid over de Cora-Koop-situatie. Tussen die twee, zo blijkt, werd het niks. „Ik had het leuk gevonden voor mijn broer als hij ook iemand gevonden had. Maar het moet natuurlijk wel matchen”, vertelt hij. Ook reageert Evert op de heuse fansbase aan kijkers die smeken om vlogs en een Instagramaccount. Volgens Evert is hij niet „zo fotogeniek” en heeft hij veel te druk voor dat soort fratsen.

Maar dat Maud ondertussen op de boerderij vertoeft is een groot geluk voor de melkveehouder. „Dat vind ik heel gezellig. Vooral ook om samen te eten, samen koffie te drinken. Ze helpt vooral mee met melken, elke ochtend en elke avond. Dat vindt ze heel leuk om te doen.” Het stel geniet nu in alle rust van elkaar, vertelt hij. Dat beaamt Maud zelf ook. Zij ziet voorlopig een vlog-carrière ook nog niet echt zitten. Ze vertelt dat ze tegenwoordig echt zichzelf durft te zijn en ze tevreden is met het feit dat ze best een „einzelgänger” kan zijn. „Daarom vind ik het leven op de boerderij ook zo fijn. Het voelt als een eiland. Fijn tussen dieren en niet te veel mensen overal.”

BZV-Hans en Annette zien elkaar ieder weekend

Ook boer Hans beantwoordt een aantal prangende vragen. Annette werkt in Zeeland in een kledingwinkel, wat ze graag wilde blijven doen, legde ze bij de reünie uit. Hans vertelt dat de Zeeuwse inmiddels minder wil werken om meer samen op de boerderij te zijn. „En gezellig mee te helpen”, zegt hij. Het stel ziet elkaar ieder weekend. „We vinden het heerlijk om samen te eten, op de boerderij bezig te zijn en samen te zijn.”