Matig drinken van alcohol goed voor je gezondheid? Dit onderzoek geeft jou het antwoord

Helaas, we moeten je uit de droom helpen. Als jij dacht dat het drinken van twee glazen alcohol per dag gezonder was dan een weekend flink zuipen, dan heb je het mis. Het is zelfs net zo slecht. Ooit dacht men dat gematigd drinken je beschermt tegen het overlijden door hartaandoeningen. Bovendien dachten onderzoekers dat je er langer door zou leven. Maar volgens een ingrijpende nieuwe analyse van alcoholonderzoeken klopt dit niet.

Dit onderzoek is één van de grootste waaruit blijkt dat ‘zo nu en dan’ gematigd alcohol drinken niet goed voor je is. In deze studie zijn bestaande onderzoeken naar de gezondheid en drinkgewoonten van bijna vijf miljoen mensen opnieuw onder de loep genomen. Vorig jaar werden nog zo’n 400.000 mensen onderzocht, uit dat onderzoek bleek dat zelfs het drinken van kleine hoeveelheden alcohol het risico op ziekte verhoogt.

Uit deze nieuwe studie, gepubliceerd in Jama Network, blijkt ook dat het drinken van relatief weinig alcohol het risico op overlijden juist verhoogt. De onderzoekers gingen er vanuit dat een vrouw gemiddeld 25 gram alcohol per dronk en een man ongeveer 45 gram. In Nederland bevat een standaarddrankje doorgaans ongeveer 10 gram alcohol. „Deze studie toont aan dat het niet klopt dat matig alcoholgebruik gezond is, wat veel mensen wel dachten”, zegt Robert DuPont, een psychiater en expert op het gebied van middelenmisbruik, tegen The Washington Post.

Volgens hoofdauteur van het onderzoek Tim Stockwell, professor psychologie aan de Universiteit van Victoria, dachten mensen lange tijd dat wijn ‘magische eigenschappen had’. „Er wordt vaak gedacht dat wijn iets speciaals is, dat alcohol in wijn op de een of andere manier magische eigenschappen heeft. Maar dat zei men alleen voor de publiciteit voor de wijnindustrie, drie decennia geleden. De rol van alcohol in wijn als ‘gezond’ middel wordt nu betwist, en het bewijs houdt geen stand.”

„De kernboodschap is dat in termen van gezondheid, minder alcohol beter is”, zegt Timi Naimi, auteur van het onderzoek en directeur van het Canadian Institute for Substance Use Research. „Of je zou kunnen zeggen: drink minder, leef meer.” Maar waar komt de overtuiging dat dagelijkse alcoholconsumptie goed voor je is, vandaan?

In de jaren tachtig kwamen Franse onderzoekers met de suggestie dat lage percentages hart- en vaatziekten onder mannen in Frankrijk gepaard gingen met dagelijkse wijnconsumptie. Op zich klinkt dat niet heel verkeerd, alleen het onderzoek bleek niet goed onderbouwd te zijn. Toch werd het onderzoek algemeen aanvaard en gingen mensen er vanuit dat dit klopte. Ook blijkt dat juist de alcoholindustrie veel onderzoeken naar de gezondheid van alcohol financierde. Het gaat dan om 13.500 onderzoeken die direct of indirect zijn betaald door die industrie.

🍻 Alcoholgebruik in Nederland Volgens het Trimbos-instituut drinkt 8 van de 10 Nederlanders van 18 jaar en ouder (77,5 procent) weleens alcohol (cijfers 2022). 43,5 procent van de volwassen bevolking houdt zich aan het advies van de Gezondheidsraad en drinkt geen of weinig alcohol. Ruim 1 op de 15 (6,5 procent) volwassen Nederlanders drinkt overmatig en 8,3 procent is een zware drinker.

In het nieuwe onderzoek is gekeken naar 107 oudere onderzoeken, waarbij ruim 4,8 miljoen mensen betrokken waren. Uit die studies bleek eerder dat het gematigd drinken van alcohol bijvoorbeeld het risico op kanker verkleinde. Ook zou er minder kans zijn op infecties en auto-ongelukken. Maar die resultaten zijn vertekend, door een gebrek aan bewijsmateriaal.

Daar komt bij dat in eerdere onderzoeken geen rekening was gehouden met bijvoorbeeld leeftijd, geslacht en de mate van lichaamsbeweging van de respondenten. In het nieuwe onderzoek is daar wél rekening mee gehouden. Daaruit bleek dus dat het niet de alcohol was dat zorgde voor een verkleind risico op bijvoorbeeld hart- en vaatziekten, maar juist de mate van lichaamsbeweging zorgde daarvoor.

„Deze resultaten zijn controversieel omdat mensen graag drinken”, zei Stockwell. „Het is onze favoriete recreatieve drug. We gebruiken het voor plezier en ontspanning, en het laatste wat we willen horen is dat het schade aanricht. Het is geruststellend om te denken dat drinken goed is voor onze gezondheid, maar helaas is het gebaseerd op slechte wetenschap.” Elk niveau van alcoholgebruik verslechtert de conditie van het hart. De beste optie is dus te stoppen met drinken, of zo min mogelijk. Maar één glas per dag kan nog steeds veel schade aanrichten.