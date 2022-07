Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Eind goed al goed: BZV-Hans en Annette wonen samen

Het laatste seizoen van Boer Zoekt Vrouw zit nog vers in ons geheugen en bijna alle boeren presteerden het om de liefde te vinden. Waaronder de Brabantse paardenboer Hans, die zijn hart verloor aan de Zeeuwse Annette. En dat gaat hartstikke goed, blijkt uit de laatste berichten.

Het koppel laat er namelijk geen gras overgroeien en woont inmiddels samen. Annette verliet namelijk haar Zeeuwse woning voor de Brabantse boerderij, staat vermeld op de Boer Zoekt Vrouw-website.

BZV-Hans en Annette wonen samen

Vorig jaar vonden de opnames voor Boer Zoekt Vrouw plaats, daarna moesten Annette en Hans hun liefde nog een tijd geheim houden. Maar inmiddels kan het stel zorgeloos hand in hand lopen. Annette liet al een beetje doorschemeren dat ze op een dag richting Brabant zou vertrekken. En die dag lijkt er dan toch gekomen.

Dat het koppel een ‘match made in heaven’ bleek, was wel te zien tijdens de citytrip en de reünie. Tijdens hun korte vakantie naar Ierland, gierde het stel het uit en dartelden ze als twee verliefde pubers om elkaar heen. Hans had, zoals hij dat zelf mooi omschreef, „zijn Grietje gevonden”.

Op de boerderij in Brabant

In een interview dat na de uitzendingen verscheen, beantwoordde Hans een aantal prangende vragen over zijn nieuwe liefde. Annette werkt in Zeeland in een kledingwinkel, wat ze graag wilde blijven doen, legde ze bij de reünie uit. Hans vertelde later dat de Zeeuwse minder wilde werken om meer samen op de boerderij te zijn. „En gezellig mee te helpen”, sprak hij. Het stel zag elkaar ieder weekend. „We vinden het heerlijk om samen te eten, op de boerderij bezig te zijn en samen te zijn.”

Maar heen en weer rijden hoeft Annette niet meer, want ze trekt gewoon in bij haar paardenboer. Kunnen we al zeggen: ‘Eind goed, al goed’?

Ook Maud en Evert uit Boer Zoekt Vrouw veel samen

Het favoriete koppel van het afgelopen seizoen was toch wel Maud en boer Evert. De melkveehouder legde na afloop van het BZV-seizoen uit dat Maud veel bij hem op de boerderij was. „Dat vind ik heel gezellig. Vooral ook om samen te eten, samen koffie te drinken. Ze helpt vooral mee met melken, elke ochtend en elke avond. Dat vindt ze heel leuk om te doen.” En Maud legde uit dat zij als „einzelgänger” zich goed op de boerderij vermaakt. „Het voelt als een eiland. Fijn tussen dieren en niet te veel mensen overal.”