Yvon Jaspers volgt Europese vrijgezellen in Boer Zoekt Vrouw (maar minder dan normaal)

Hoera! Boer Zoekt Vrouw keert terug en wel al op zondag 9 april. Dat zal de miljoenen liefhebbers naar de zoektochten van hunkerende boeren goed doen. Presentatrice Yvon Jaspers trekt deze keer naar verschillende Europese landen. Je moet het als kijker wel met wat minder boeren – vijf – dan de gangbare tien doen. Of als toekomstige liefdesboer of -boerin natuurlijk, als je besluit voor de boerenliefde te gaan.

Met ieder zijn of haar persoonlijke verhaal vertellen de boeren op 9 april openhartig aan Jaspers waarom ze zo graag aan dit zo spannende avontuur beginnen. Ze realiseren zich goed, zo meldt omroep KRO-NCRV, dat met hun deelname aan Boer zoekt vrouw Europa er een verandering komt in hun leven: de zoektocht naar de liefde is begonnen. Hoe zal het de opvolgers van onder meer Evert en Maud en Jouke en Karlijn vergaan?

Dertiende keer Boer Zoekt Vrouw

In dit dertiende seizoen van Boer Zoekt Vrouw maken we kennis met boeren in de leeftijd van begin 20 tot in de 60 jaar. De een is een paar jaar geleden zijn boerenbedrijf gestart en de ander is als jong kind met het hele gezin geëmigreerd naar het buitenland. De een kan niet zonder zijn paarden en de ander vindt in alle vroegte lopen over de akkers het mooiste wat er is. Een ding hebben ze gemeen: het zijn allemaal hardwerkende mensen die iemand missen om hun dag mee door te nemen, samen te genieten en een leven op te bouwen.

👩‍🌾 Is 'BZV' Nederlands? Boer Zoekt Vrouw zien we op de Nederlandse tv al sinds het jaar 2004. Het is zo ingeburgerd in ons televisie-bestaan, dat je eigenlijk zou denken dat we met zovelen naar een typisch Nederlands programma kijken. Niets is minder waar. Boer Zoekt Vrouw wordt nog altijd gemaakt volgens het Britse format Farmer Wants a Wife. Net als in Nederland wordt er blijkbaar alleen maar naar vrouwen gezocht, maar door de jaren heen veranderde dat zoals we weten. Maar niet de naam van het programma.

‘Boeren willen hun leven delen’

Presentatrice Yvon Jaspers is de afgelopen maanden ‘heel Europa’ doorgereisd. Ze heeft de vijf deelnemers aan Boer Zoekt Vrouw naar eigen zeggen goed leren kennen. „Ik heb meegewerkt op hun bedrijf en hun familie ontmoet. Ik heb hun leven in het buitenland ervaren en gevoeld dat voor hen een ding het allerbelangrijkste is. Ze willen niets liever dan hun leven delen met iemand. Met een persoon die ook dat buitenlandse avontuur aan durft te gaan. Ik heb bewondering voor ze dat ze hun verhaal, onzekerheid en hoop zo met mij delen. En dat allemaal voor het vinden van de liefde. Ze staan te popelen zich voor te stellen. De boeren hopen dat na 9 april die ene brief geschreven wordt van iemand die nu nog niet eens van hun bestaan weet. Dat maakt het weer enorm spannend.”



Geen sneue boeren die afvallen meer

Boer Zoekt Vrouw Europa wijkt dus af van de reguliere uitzendingen waar tien boeren aan deelnemen. De vijf boeren die zich nu voorstellen aan het publiek zijn de hele reeks op televisie te zien. Boeren met te weinig brieven die wat sneu in hun boeren keukentje achterblijven, zien we deze keer niet. De rest blijft hetzelfde: ze ontmoeten tien briefschrijvers tijdens een speeddate in Nederland en gaan op dagdate. Vervolgens gaan de drie partners van hun keuze mee naar de boerderij van de boer. Hier leren ze elkaar iedere dag beter kennen, althans dat is de bedoeling. Dit pakt niet bij iedereen even goed uit, zo liet de geschiedenis van het programma tot hilariteit van de kijkers vaak zien. Met wie ziet de boer een toekomst voor zich? Diegene gaat met de boer mee op citytrip in eigen land.

Vrijgezelle vrouwen en mannen die het warm krijgen van een boer, hebben na de voorstel-uitzending twee weken de tijd een mail of brief te sturen de website van Boer Zoekt Vrouw.

Je kunt de boeren op 9 april zien vanaf 20.20 uur op NPO 1. Op het vervolg moeten we lang wachten: 3 september.