Vrijdag zagen VI-kijkers geërgerde René van der Gijp, maar wat speelt er achter de schermen?

De VI-heren zijn het in het verleden wel vaker niet met elkaar eens geweest. Maar dit keer lijkt René van der Gijp met zijn neus een andere kant op te staan. Afgelopen vrijdag sprak hij zich in Vandaag Inside uit over het optreden van Johan Derksen en Wilfred Genee richting premier Mark Rutte. En er lijken achter de schermen onenigheden over contracten.

Afgelopen vrijdag keerde Van der Gijp zich tegen zijn tafelgenoten in de talkshow. Hij kwam terug op een eerdere uitzending waar toen premier Mark Rutte te gast was. Rutte kreeg het van zowel Derksen, Genee en advocaat Job Knoester behoorlijk voor z’n kiezen en men schroomde aan tafel niet om op te noemen dat Rutte mocht opstappen, wat hen betreft. Rutte schuift aankomende woensdag opnieuw aan bij het VI-trio en Van der Gijp benadrukte vrijdag dat het voor hem niet op dezelfde manier hoeft te gaan. „Dan blijf ik thuis.”

René van der Gijp hekelt Rutte-interview Vandaag Inside

Van der Gijp was tijdens die ‘Rutte’-uitzending al stiller dan gebruikelijk en vrijdag liet hij weten dat hij zich klaarblijkelijk had geërgerd aan tafel. „Ik vond het vorige keer echt belachelijk, dat gedoe. Met drie man op die man, wat moet ik ermee. En niet naar zijn antwoorden luisteren, waar gaat het over?” Van der Gijp vond het storend dat onder meer Derksen zo hamerde op het feit dat de premier moest opstappen. Derksen was zichtbaar verrast door de kritiek van zijn collega. Hij werd er zelfs een beetje stil van.

Menig VI-kijker voelde de ijzige sfeer vrijdag aan tafel en ook de entertainmentprogramma’s als Shownieuws en RTL Boulevard raakten er niet over uitgepraat. Want achter de schermen vinden tegelijkertijd de contractonderhandelingen plaats voor het VI-trio. De heren hebben momenteel een van de meest succesvolle tv-programma’s in handen en zouden daar wellicht zelfs een miljoenensalaris aan overhouden. Voorwaarde is wel dat de VI-heren bijtijds tekenen en op vrijdagavond een langere uitzending gaan maken. SBS6 heeft namelijk inmiddels, na een aantal programma’s die niet al te best scoorden, een gat op de vrijdagavond. Een gat waarvan de zender wil dat de mannen van Vandaag Inside dat opvullen.

Contractonderhandelingen en langere VI-show

Genee houdt over die onderhandelingen zijn lippen stijf op elkaar. Hij roept enkel dat men „een broedende kip niet moet storen”, als hier naar gevraagd wordt. Maar Van der Gijp lijkt niet happig op een langere vrijdagavondshow. Daarnaast zou hij dat nieuwe contract niet nodig vinden. In principe zou aanstaande vrijdag het nieuwe format moeten beginnen, maar het ontbreekt dus nog aan handtekeningen.

Eerder kreeg Eva Jinek van de VI-mannen kritiek op haar talkshow. Daarover klonk onder meer dat haar programma te lang duurde, waardoor de inhoudelijkheid van de show verslechterde.

Overigens werd onder meer aan de Shownieuws-tafel opgenoemd dat het wel weer erg toevallig is dat er ‘spanning’ bij VI is tijdens deze contractonderhandeling. Het porgramma kent immers een rijke geschiedenis aan televisierelletjes en onderlinge strijd. Maar Genee, Derksen én Van der Gijp zitten na al die tijd nog steeds met elkaar aan tafel.

