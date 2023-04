Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Hoofdrolspelers Grease gaan op voor de première: ‘Grease werd bij ons iedere kerst gedraaid’

Grease is terug op de muscialplanken en dat hebben we geweten ook. Twee maanden lang streden zang- en danstalenten op NPO 1 in het programma Op Zoek Naar Danny & Sandy om ‘de nieuwe’ John Travolta en Olivia Newton-John te worden. Tristan van der Lingen en Danique Graanoogst werden door de tv-kijkers gekozen en zij gaan vanavond op voor hun grote première. Metro schoof bij de twee aan.

Grease is zo’n titel die je moeiteloos om de tien jaar of sneller in de theaters terug kunt brengen. Dat heeft alles te maken met die wereldberoemde film uit 1978 natuurlijk, met de genoemde John Travolta en de vorig jaar overleden Olivia Newton-John. In Nederland was Grease als musical te zien in 1997/1998 (Dennis van de Klundert, Brigitte Nijman), 2015/2016 (Jim Bakkum en Bettina Holwerda) en 2015/2016 (Vajèn van den Bosch en Tim Douwsma). Met laatstgenoemde hoofdrolspelers won een Metro-lezeres met een actie nog een rondje reuzenrad op de kermis op de Dam in Amsterdam.

Première Grease in Amsterdam

Ook in de hoofdstad gaat bekend Nederland vanavond al dan niet me vet in het haar over de rode loper van het DeLaMar Theater. Tristan van der Lingen en Danique Graanoogst, zij speelden al in grote titels als Mamma Mia! en Diana & Zonen, gaan op voor hun grote première van dat overbekende verhaal. Want tja, wie kent het niet? Grease gaat over de tieners Danny en Sandy, die na een wervelende zomerromance onverwachts worden herenigd als Sandy overstapt naar de school van Danny. Danny blijkt al snel niet de lieve jongen van tijdens de zomer te zijn, maar vooral stoer te willen overkomen op zijn vrienden. Een danswedstrijd moet de twee geliefden weer samenbrengen, maar voor hoe lang?

Metro treft de twee in een van de foyers van datzelfde DeLaMar bij het Leidseplein. Er wordt nog even gekeken naar grote platen van topfotograaf Anton Corbijn, die zichzelf heeft uitgedost met grote sterren. Ook hangen er foto’s van grote namen die ooit in het theater op de bühne stonden. Het is tijd voor twee nieuwe foto’s, zou je zeggen. Danique Graanoogst, met gepaste trots: „Ik hang er al.”

De twee zijn op dat moment bezig aan de try outs van Grease, de zogeheten oefenvoorstellingen. Hun 2023 is voorlopig zo intens als wat. Bijna twee maanden lang werkten Tristan van der Lingen en Danique Graanoogst zich een slag in de rondte voor de wekelijkse televisieshows op de vrijdagavond. Bijna direct na hun uitverkiezing denderde de trein door naar DeLaMar voor de repetitieperiode. Welgeteld ‘een heel weekend’ had het hoofdrolduo vrij. Binnen een paar weken werd de show – leuk: met band hoog op het podium – in elkaar getimmerd. Graanoogst: „Het gaat goed en steeds beter. We moesten eigenlijk gelijk door. Het was even stampen geblazen, maar inmiddels kunnen we echt spelen en wordt het alleen maar leuker.” Van der Lingen: „De voorstelling was natuurlijk al goed, altijd al. Maar we zijn aan het finetunen en nu wordt het alleen maar nóg beter.”

Weten ze nog wat ze de zaterdagochtend na de televisiefinale dachten? Graanoogst: „Volgens mij was ik een beetje brak.” Van der Lingen: „Mag ik een glas water?” Maar zonder gekheid zegt Graanoogst: „Het duurde wel even voor ik besefte dat ik echt tot Sandy uitverkozen was.” Van der Lingen: „Ik heb dat nog steeds. Je bent dan wel die rol aan het spelen, maar toch.” Graanoogst: „Ja, het was maar door door door. Er was amper ruimte om dat ene af te sluiten, want het volgende was er al.” Van der Lingen vult aan: „Ik denk dat als we straks in de zomer ergens twee weken vrij hebben, we misschien eens kunnen denken van: okay, wát is er allemaal gebeurd dit afgelopen half jaar? Wie weet gaat het dan eens een beetje inzinken.”

Iconische film Grease… met kerst

Wanneer kwam Grease op een of andere manier in hun leven? Danique Graanoogst: „Door de film natuurlijk. Die is zo iconisch, die heeft iedereen volgens mij wel een keer gezien. Greased Lightning en You’re The One That I Want zijn van die nummers die ook iedereen kent als je ergens staat te swingen. Dat is wat ik er mee had.” Tristan van der Lingen alsof het de gewoonste zaak van de wereld is: „Bij ons thuis werd Grease iedere kerst gedraaid.”

Na twee vragende blikken van zijn collega en de verslaggever: „Ja, geen idee… We keken The Sound of Music en daarna Grease. Dat is wat we deden. Mijn moeder was heel erg fan van John Travolta, dat wel. Ze wilde dat een beetje meegeven. Toen kreeg ik ook nog eens haar dat op dat van Travolta leek. Mijn moeder vond dat ik toen dit vak wel kon gaan doen, haha. Ik ben me de afgelopen tijd pas echt in de film gaan verdiepen trouwens. Dan keek ik hoe John Travolta liep bijvoorbeeld en dat deed ik in de huiskamer dan ook. Mijn vriendin vroeg dan wel ‘wat ik aan het doen was’. Ja, ze lachte me dan ook wel een beetje uit.”

Travolta en Newton-John nadoen?

Niet dat ze perfecte kopieën van Travolta en Newton-John aan het publiek willen laten zien trouwens. Van der Lingen: „Travolta heeft natuurlijk wel die rol gemaakt. Beter goed gepikt dan slecht verzonnen, dat is het wel af en toe. Maar dat is de basis, ik het de rol van Danny Zuko natuurlijk eigen gemaakt. Uiteindelijk loop ik ook niet zo als John Travolta, maar het was wel een goeie ingang om in die rol te komen.”

Graanoogst: „Ik heb de film ook teruggekeken, maar meer om het karakter van Sandy en hoe die zich vormt binnen het verhaal. Dat heb ik verweven met wat ik zelf al had. De film is natuurlijk best gedateerd en Sandy behoorlijk naïef. Ze krijgt in een slaapkamerscène bijvoorbeeld een sigaret en vraagt dan wat het is en wat ze er mee moet doen. Ja kom op, dat is niet meer van nu. Ik speel nu een Sandy die dondersgoed weet wat een sigaret is, maar besluit om hem niet aan te nemen. Mijn Sandy kan iets meer van zich afbijten dan die van 45 jaar geleden.”

„Ik wil een Danny zijn die heel dicht bij mezelf ligt”, zegt Van der Lingen. „Danny is natuurlijk een hele stoere gast van buiten, maar heeft een klein hartje van binnen. Dat maakt het dat ik Danny kan zijn, al zie je als kijker Tristan natuurlijk niet op het podium. Ik gebruik het als handige tool.”

💃 Film of musical? Het gaat hier telkens over de film Grease met John Travolta en Olivia Newton-John, maar is het oorspronkelijk wel een film eigenlijk? Nee! Grease was al een musical, die voor het eerst werd opgevoerd in 1971. Dat gebeurde in de Kingston Mines nightclub in Chicago. De film volgde zeven jaar later.

Klik Danique Graanoogst en Tristan van der Lingen

Na de allesbeslissende stem van het tv-publiek werden Danique Graanoogst en Tristan van der Lingen ‘tot elkaar veroordeeld’. Maar was er tijdens al die weken televisie al een klik? Graanoogst: „Wat mij betreft wel. En nu zegt Tristan nee…” Van der Lingen: „Ik durf nu niets meer te zeggen, hahaha. Jawel hoor. Tijdens de repetities en de shows waren er tussen ons best veel knikjes. Zo van: zit wel goed.” Graanoogst: „Soms klik je gewoon met iemand en dat hadden wij wel.”

Tijdens de speelperiode van Grease (tot diep in het najaar) passeert de eerste sterfdatum van Olivia Newton-John op 8 augustus. Dat moet een speciale dag zijn. Graanoogst: „Ik speel natuurlijk geen Olivia Newton-John, maar wel een rol die zij iconisch heeft gemaakt. Zij blijft altijd aan Grease hangen, dus we willen haar wel op een of andere manier eren. Het lijkt me mooi als we op die datum even bij haar stilstaan, maar de rol moet haar het hele speelseizoen eer aan doen.”

Grease als musical gezien?

Hadden de twee hoofdrolspelers behalve de film de musical al in een eerdere versie gezien? Graanoogst enthousiast: „Ja! Als kind, met Jim Bakkum en Bettina Holwerda.” Van der Lingen: „Ik heb Grease met Vajèn van den Bosch en Tim Douwsma gezien, een jaar of acht geleden of zo?” En dat naast al die uitvoeringen met kerst natuurlijk…

De première dus, ‘Danny en Sandy’ kunnen niet wachten. Van der Lingen: „En we staan gewoon een maand in DeLaMar, hoe fijn is dat?” Graanoogst: „Na al dat try-outs zijn we helemaal zeker in wat we doen. Nu kunnen we los.” Los tot aan de zomer, als een korte vakantie en dus speelvrije periode gepland staan. Eindelijk. En dat na al dat keiharde werken, niet alleen voor Grease. Danique Graanoogst en Tristan van der Lingen maakten namelijk al heel wat vlieguren. Laatstgenoemde heeft wat dat betreft een prachtige feitje op zijn cv. Hij deed backing vocals bij De Toppers in de Johan Cruijff ArenA én op festival Lowlands. Of Danique Graanoogst ook zo’n mooie heeft, daar moet even over worden nagedacht. Maar dan komt hij boven water: ook backing vocals, in de show van Fedde le Grand in de Ziggo Dome. Vanaf vandaag staan zij echter alleen nog maar vooraan.

In de musical Grease spelen onder meer ook William Spaaij, Jonathan Vroege, Esmée Dekker en Marjolijn Touw. Ook Davy Reedijk heeft een rol. Hij viel tijdens de tv-shows als concurrent van Tristan van der Lingen af. Meer info is te vinden op de site van producent Albert Verlinde Entertainment.