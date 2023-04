Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Wat is de mysterieuze ‘elitedrug’ roze cocaïne? ‘Levensgevaarlijk’

‘Pink Panther’, ‘tucibi’ of ‘tusi’, zijn de verschillende benamingen voor het, relatief onbekende, drugsfenomeen roze cocaïne. Een mysterieuze drug, die volgens experts hartstikke gevaarlijk blijkt en vanuit Zuid-Amerika overwaaide naar Europa.

Roze cocaïne, hoewel de naam anders doet denken, blijkt een mengelmoes van verschillende drugssoorten, behalve cocaïne. In het roze poeder werden stoffen als ketamine, MDMA, amfetamine, cafeïne, 3MMC, fentanyl en andere designer drugs gevonden. De samenstelling kan steeds verschillend zijn, volgens Jellinek. En die onvoorspelbaarheid maakt de drug daarom zo gevaarlijk.

‘Elitedrug’ roze cocaïne afkomstig uit Zuid-Amerika

Ondanks de rozige kleur en aardbei-geur van het poeder, is de drug verre van onschuldig. De roze drug zou namelijk gevaarlijker zijn dan heroïne of morfine. Daarnaast zouden sommige gebruikers na eenmalig gebruik het risico lopen om te overlijden.

Het roze poeder waaide vanuit Zuid-Amerika over naar Europa en werd met name in Spanje gesignaleerd. Maar ook in het Verenigd Koninkrijk, Zwitserland en Oostenrijk werd de drugs gevonden, aldus De Verenigde Naties. In Zuid-Amerika ‘promoten’ de dealers de roze stof als een elitedrug. In de duurste nachtclubs van Colombia werd het middel op die manier verspreid.

Levensgevaarlijke drugs

Advocaat Clarice Stenger vertelde gisteravond bij RTL Boulevard over de dubieuze drug. „De middelen die erin zitten, zijn niet nieuw. Maar de combinatie ervan is levensgevaarlijk.” In Spanje is de overheid inmiddels met waarschuwingscampagne gestart. Stenger vraagt zich hardop af of we ons in Nederland hierover zorgen over moeten maken. „De vraag is, als we het hierover gaan hebben, gaan mensen dan denken: ‘Oh interessant, drugs, moeten we dat niet gebruiken?'” Roze cocaïne komt in Nederland relatief weinig voor. Recent werd in het Brabantse Roosendaal een dealer-hoeveelheid van de roze drugs aangetroffen.

Roze drug in nachtclubs en festivals

Vice maakte eerder een documentaire over ‘Pink Panther’. De documentairemakers concludeerden dat de roze drug ontwikkeld werd door een nieuwe generatie van jonge narco’s. Bedoeld om te verkopen in nachtclubs en de louche sekshandel. Volgens de makers bestaat het roze poeder sinds 2010.

In Colombia is ‘tusi’ zes keer zo duur als de ‘traditionele’ cocaïne. Volgens het Spaanse Observatorium voor Drugs en Verslavingen (OEDA) kost een gram in Spanje ongeveer honderd euro. Een gebruiker vertelde tegen het Spaanse El País dat de drug gebruikt wordt bij elektronische muziek. „Vooral op festivals of grote nachtclubs.”