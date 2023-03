Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Bridget Maasland biedt huilend excuses aan na opmerking over Big Brother-Kelly in indrukwekkende docu

Vanaf vandaag is de nieuwe documentaire KELLY te zien. In dit indrukwekkende portret van Big Brother-icoon Kelly van der Veer is een rol voor Bridget Maasland weggelegd, die ooit een beledigende opmerking richting Van der Veer maakte. De blonde presentatrice gaat in de docu diep door het stof.

Van der Veer schitterde in 2001 in de derde editie van Big Brother. Ze maakte in het programma bekend transgender te zijn en was daarmee een van de eerste openlijke transvrouwen in Nederland. In KELLY vertelt ze hoe moeilijk dit is geweest. Ze kreeg na de bekendmaking een bak vol ellende over zich heen en was regelmatig het mikpunt van spot.

Bridget Maasland maakte beledigende opmerking

Ook Maasland stak ooit de draak met Van der Veer. In 2007 droegen Maasland en Van der Veer tijdens de Beau Monde-awards dezelfde jurk. „Die avond had ik een jurk gekocht en gevraagd of niemand anders die aanhad voor die avond. Want dat is natuurlijk altijd lullig als je in dezelfde jurk komt. En toen kwam er wel iemand in dezelfde jurk en dat was Kelly.”

De beledigende opmerking komt pas veel later, in 2014. Aan de Shownieuws-tafel gaat het over het dragen van dezelfde jurk op een gala, wat „de grootste nachtmerrie van iedere vrouw” is. „Ik heb dat ook weleens gehad, maar bij mij had een man het aan”, zei Maasland vervolgens, waarna ze in lachen uitbarstte. „Ik kon wel door de grond zakken.”

„Het was echt een andere tijd”, blikt Maasland in de docu terug. „Men dacht nog aan een freakshow. Mag ik in de Playboy meekijken wat er daar is gebeurd?” Van der Veer vertelt hoe pijnlijk die opmerking voor haar is geweest. „En dan ook nog eens keer pontificaal op tv waar iedereen naar zit te kijken. Prime time. ‘Bij mij had het man aan.’ Bridget, what the fuck?”

Van der Veer reageerde toendertijd ook al verbouwereerd. „Ik ben echt woest”, zei ze kort erna tegen het AD. Maasland reageerde er tegen dezelfde krant laconiek over. „Serieus, ze was toch een man? Het is venijnig, want iedereen weet dat ze een vroeger een man was.”

Maasland door het stof: ‘Niet beseft dat het pijnlijk zou kunnen zijn’

Maasland kijkt er nu wél met andere ogen naar. „Niet beseffend, op alles wat ik heb, dat dat überhaupt pijnlijk zou kunnen zijn of iemand zou kunnen schaden. Gewoon niet over nagedacht. De grap gaat voor de belediging.”

De presentatrice houdt het daarna niet droog. „Ik denk dat het me zo raakt omdat ik zelf ook onder een minderheid val. Ik ben een vrouw. Helaas wordt er met vrouwen nog steeds ontzettend seksistisch omgegaan. Daar ben ik zelf een heel goed voorbeeld van. De afgelopen jaren was ik een goed mikpunt voor zowel mannen als vrouwen. Ik denk dat ik het in één keer snapte.”

Ze vervolgt: „Ik snap natuurlijk helemaal niet hoe zij zich heeft gevoeld in een verkeerd lichaam en met hormonen door zo’n hele transitie is gegaan. Dat is natuurlijk heel iets anders. Maar ik snap wel dat het naar is om iemand weg te zetten voor iets wat-ie niet is of waar je misschien helemaal niets aan kunt doen.”

Je kunt Kelly terugkijken via Prime Video.