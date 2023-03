Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

John de Mol betaalt VI-trio flinke duit bij contractverlenging en komt er een VI-vrijdagavondshow?

Je houdt van de VI-heren of je moet er niks van hebben. Maar je kunt niet ontkennen dat het programma van Johan Derksen, René van der Gijp en Wilfred Genee een kijkcijferkanon is. John de Mol wil het trio in ieder geval graag onder zijn televisieparaplu houden en betaalt de Vandaag Inside-mannen daar ruimschoots naar. En er klinken geluiden over een eventuele vrijdagavondshow.

Tenminste, als we de berichtgeving van het AD mogen geloven. Want daarin komt de contractverlenging van de VI-heren aan bod. Het zou gaan om een meerjarig contract én een uitgebreidere show op de vrijdagavond.

VI-trio krijgt meerjarig contract bij John de Mol

Vandaag Inside is toch wel een beetje het paradepaardje van John de Mols SBS6. Niet heel verrassend dat de televisiemagnaat er dan ook alles aan doet om de mannen binnen Talpa te houden.

Het meerjarige contract is zo goed als in kannen in kruiken. Alleen rondom Van der Gijp moet er hier en daar nog iets bijgeschaafd worden. De nieuwe arbeidsvoorwaarden van de VI-mannen zijn overigens niet de minste. Van der Gijp, Genee en Derksen zouden tussen de 1,2 en 1,4 miljoen euro per jaar gaan verdienen.

Vrijdagavondshow van Vandaag Inside

Maar er blijkt meer te zijn. Want voor de VI-heren zou ook een een plan liggen voor een vrijdagavondshow. Een vrijdagavondshow? Het programma Avastars, dat voor vrijdagavond-vermaak moest zorgen, doet het niet al te best in de kijkcijfers. En nu klinken er geruchten dat het VI-trio dat gat mogelijk mag opvullen. De vrijdagavondshow zou een uitgebreidere talkshow zijn, aangevuld met live muziek.

Mochten Genee, Derksen en Van der Gijp overstag gaan, dan volgt de eerste vrijdagavondshow al vrij snel. Deze zou namelijk, bij akkoord, al voor 7 april gepland staan.

HLF8 van de buis

Overigens werd eerder bekend dat de andere SBS-talkshow, HLF8, stopt. De laatste uitzending van het praatprogramma zal ook 7 april zijn. Ook de kijkcijfers van HLF8 vielen namelijk tegen, waardoor het programma van de buis gaat. Presentatrice Hélène Hendriks sprak uit dat ze baalt van deze beslissing. Hendriks had graag gezien dat het programma langer de tijd had gekregen om te groeien. Ze begrijpt dat het om een zakelijke beslissing gaat. „Maar ik vind wel: wij zijn natuurlijk recent met een ander format begonnen en we waren echt nog maar een paar maanden bezig en het trok steeds meer aan. Dus dat lukte wel, alleen niet snel genoeg.”