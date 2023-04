Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Veel steun voor Hélène Hendriks na overlijden van haar vader: ‘Gymleraar is nu een grote ster’

Hélène Hendriks deelde gisteren via Instagram het verdrietige nieuws dat haar vader Jan is overleden. De tv-presentatrice ontvangt van bekend en onbekend Nederland veel hartverwarmende reacties.

„Proost op het leven!”, was de tekst die Hélène Hendrik onder een foto van haar vader met het gezin schreef. Gevolgd door een ster, een hartje en een glas rode wijn die op de foto te zien is.

Hélène Hendriks ontbreekt op tv

Hélène Hendriks moest gisteravond werken voor Veronica als presentatrice bij de Europese voetbalwedstrijden Feyenoord – AS Roma en Anderlecht – AZ. Uiteraard ontbrak de Brabantse in de studio, waar zij werd vervangen door Wilfred Genee. De man van Vandaag Inside praatte analyses van de gasten Kees Jansma en Wim Kieft aan elkaar. De voetbalavond duurde zo lang, dat het presenteren van zijn eigen programma voor Genee in de knel kwam.

„Heren goedenavond, jullie zullen het met mij moeten doen”, trapte de Talpa-man af. Er volgde uiteraard uitleg: „Helaas door trieste omstandigheden. De vader van Hélène is vannacht overleden. Dus we willen haar vanaf deze plaats heel veel sterkte wensen en condoleren. Namens jullie ook neem ik aan.” „Zeker, zeker”, beaamden Jansma en Kieft. Genee: „We hopen dat zij er snel weer bij kan zijn.”



Gecondoleerd en heel veel sterkte, Hélène 🙏❤️ pic.twitter.com/2f0DsYoT10 — Vandaag Inside (@vandaaginside) April 13, 2023

Rond half 10 moest Wilfred Genee toch echt richting Vandaag Inside. Kees Jansma nam zijn voormalige job van presentator tijdens de rust van Anderlecht – AZ weer even op zich. Tijdens de uitzending van ‘VI‘ holde Genee nog wel even live de Veronica-studio in om te vragen hoeveel het stond. Die studio is enkele tientallen meters van de tafel met Johan Derksen en René van der Gijp verwijderd, dus dat ging prima. De cameraman moest daarvoor echter wel een flink spurtje trekken.

Veel steun na bericht Hélène Hendriks

Hélène Hendriks ontbrak vrijdagavond al bij de laatste uitzending van talkshow HLF8 op SBS6, het programma dat zij lang overnam van Johnny de Mol. De Mol meldde dat privéomstandigheden de oorzaak waren van het missen van Hélène. Toen was dus al wel duidelijk dat er iets speelde.

Op het bericht op het Instagram-account van Hélène Hendriks zijn talloze liefdevolle reacties gekomen. Tot en met vanmorgen had de sportvrouw al bijna twaalfduizend hartjes ontvangen.



Onder meer haar collega’s Fresia Cousiño Arias en Noa Vahle stuurden zelf hartjes. Dat geldt ook voor bijvoorbeeld Roxane Knetemann, Merel Ek en Anouk Hoogendijk. Veel mensen sturen een bericht om Hélène Hendriks een hart onder de riem te steken. „Gefeliciteerd!” was even een misser die in de geplaatste foto een gezellige familiebijeenkomst zag. Deze persoon herstelde zich snel met een welgemeend excuus over de vergissing.

‘Gymleraar is nu een grote ster’

„Lieverds, sterkte met dit verlies”, schrijft ene Monique. Hella herinnert de vader van Hélène Hendriks als haar leraar: „Gecondoleerd allemaal, heel verdrietig. Mijn fijne gymleraar op Dionysius in Tilburg is een grote ster geworden.” Ook klinkt er „ach jeeh, sterkte!”, „dikke knuffel lieverds” en „een hele mooi en lieve man sterkte voor jullie allemaal.” Ook Natasja herinnert zich de overleden vader: „Jan was jarenlang mijn turnleraar in Terheijden. Goede herinneringen aan deze tijd.” Sissy tenslotte, heeft nog een tip: „Gecondoleerd en heel erg veel sterkte. Rustig aan en verwerk het op je eigen tempo.”