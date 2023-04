Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Moeder van kind van zaaddonor die meer dan 550 kinderen verwekte en niet wil stoppen: ‘Leven staat op zijn kop’

Een nogal bizarre zaak gisteravond bij Beau. Zaaddonor Jonathan M. verwekte zeker 550 (!) kinderen en is niet van plan om te stoppen met doneren. Een moeder van een van die kinderen schoof bij de talkshow aan om over de pijnlijke gevolgen te vertellen. Ook rechtbankverslaggeefster Saskia Belleman en Stichting Donorkind-voorzitter Ties van der Meer zaten aan tafel.

Stichting Donorkind probeert M. nu via de rechtszaal te laten stoppen met doneren. Gisteren vond het kort geding plaats. De stichting beticht de donor ervan dat hij zijn zaad tegen de regels in via zeker dertien klinieken in binnen- en buitenland heeft verspreid en het ook nog eens via ontmoetingsplatforms en sociale media aan andere wensouders aanbiedt. Volgens richtlijnen bij klinieken mag een zaaddonor maximaal doneren voor 25 kinderen of voor twaalf gezinnen om inteelt, incest en psychische problemen voor donorkinderen te voorkomen. De uitspraak in het kort geding volgt op 28 april.

Moeder Natalie Dijkdrenth vertelt verhaal

Natalie Dijkdrenth kwam in 2010 bij M. uit omdat ze vond dat je bij de klinieken te weinig voorkeuren op kon geven. „Je weet dus helemaal niets over zo’n donor. Het kind is 50 procent van zo’n donor. Een karakter is dan ook heel erg belangrijk. Dus ik ben het internet opgegaan omdat ik iemand wil kunnen aankijken in de ogen en een gesprek met hem wil voeren.”

Zo kwam ze uiteindelijk uit bij een contactadvertentie van Maarten, een gefingeerde naam. „Hij heeft allemaal aliassen, maar hij kon dat goed uitleggen. Hij deed dat omdat hij docent was en niet wilde dat zijn leerlingen erachter zouden komen dat hij dit soort dingen deed. Uiteindelijk heeft hij voor de ontmoeting zijn echte naam aan mij verteld. Hij vertelde mij dat hij aan twee vrouwen had gedoneerd, dat hij twee kindjes had en ik de derde zou zijn. Met een van die vrouwen had hij soms contact, dat kindje zag hij af en toe.”

Dat bleek allemaal onzin te zijn. Twee jaar geleden ontdekte Dijkdrenth hoe het echt zat door een artikel in de Volkskrant. In dit stuk werd M. ontmaskerd als ‘massazaaddonor’. „De tekening die erbij stond was twee druppels water met Jonathan. Ook de naam kwam overeen. Voor ons was dat reden om te denken: oh nee, dit is onze donor.” Dijkdrenth gaat op onderzoek uit en komt uiteindelijk in contact met Stichting Donorkind.

Rechtszaak tegen zaaddonor M.

Dijkdrenth was ook aanwezig bij de rechtszaak die gisteren plaatsvond tegen de zaaddonor. „Fijn dat hij in ieder geval is gekomen, want een van mijn grote zorgen was dat hij niet zou komen opdagen. Ik ben blij dat hij de verantwoordelijkheid heeft genomen, alleen heel erg jammer dat ik geen antwoorden heb gekregen op de vragen die ik had: hoeveel, waar zijn ze, wie zijn ze en hoe kunnen we met ze in contact komen?” Ze heeft inmiddels niet meer de hoop dat ze een antwoord krijgt op de vraag waarom hij heeft gelogen.

Volgens Dijkdrenth maakte M. een rustige indruk. „Hij voelde zich de beklaagde en de gebeten hond. Waarom pakken ze hem aan en niet de klinieken?” Hij zou zelfs trots zijn geweest dat hij 550 kinderen heeft verwekt.

‘Inteeltgevaar ligt op de loer’

Belleman was ook aanwezig in de rechtszaal. „Wat deze man vertelde was dat hij zelf is opgegroeid in een groot gezin. En dat vindt hij een groot geluk en hij wil dat andere kinderen dat grote geluk ook ervaren. Alleen dat is natuurlijk anders, want die leven niet in een groot gezinsverband. Die moeten op termijn hun familie bij elkaar zien te puzzelen, omdat je nu eenmaal niet weet waar al jouw halfbroertjes en -zusjes zitten.”

Ook Belleman zag geen blijk van spijt bij de zaaddonor. „Alsof hij volkomen in zijn recht stond. Er is ook niet echt een methode om hem tegen te houden, tot nu toe. Dat hele systeem van controles blijkt zo lek als een mandje.” Ze legt uit waarom het grote aantal donorkinderen zo kwalijk is. „Je moet kinderen niet belasten met het idee dat er overal halfbroertjes en -zusjes kunnen rondlopen. Wat op de loer ligt, is het inteeltgevaar. Je ontmoet iemand, voelt je tot elkaar aangetrokken, dan kan dat zijn omdat je in feite familie van elkaar bent en dat kan worden verward met liefde. Deze kinderen zijn eigenlijk verplicht om een DNA-test te doen als ze een relatie aanknopen. Hij legt de verantwoordelijkheid bij die kinderen. De onbevangenheid is er vanaf.”

Dit onderstreept Dijkdrenth. De gevolgen voor haar kind zijn groot. „Het leven staat helemaal op zijn kop, dat staat als een paal boven water. Hij heeft de onbezorgde toekomst van mijn kind afgenomen. Een kind hoort een onbezorgde jeugd te hebben, hoort onbezorgd op te kunnen groeien. Het feit dat als mijn kind gaat daten, hij altijd bezig moet zijn met: ben ik niet verwant aan diegene?”

‘Hoop dat duidelijk wordt dat hij moet stoppen’

Hoewel het lastig blijkt om M. te stoppen, hoopt Van der Meer dat de rechtszaak toch zijn vruchten afwerpt. „We hopen dat duidelijk wordt dat hij hiermee moet stoppen. Het is een soort afschrikwekkende werking. We kijken of hij daar persoonlijk toe bewogen kan worden. Natuurlijk willen we ook heel graag dat andere mannen die met deze praktijken bezig zijn doorkrijgen dat zij daar ook mee moeten stoppen.” Maar het ligt hem volgens hem ook aan het systeem. Hoewel er in Nederland een maximum geldt van 25 kinderen, wordt het ingewikkelder als er ook internationale spermabanken in het spel zijn. „Het is heel kwalijk dat Nederlandse artsen willens en wetens dit doen en eigenlijk hun eigen beroepsrichtlijn overboord gooien en zeggen: wat in het buitenland is, is ons pakkie an niet.”

Je kunt Beau terugkijken via RTL XL.