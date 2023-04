Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Toenemende agressie naar dragqueens en veel commotie rondom voorleesmiddag: ‘Een vuilnisman kan het ook’

Grote shows, uitbundige outfits en artistieke make-up. Het hoort allemaal bij dragqueens. Al is het de afgelopen tijd niet alleen maar rozengeur en maneschijn. Ze worden bedreigd, mishandeld en de regels rondom hun shows worden strenger. De toenemende agressie naar dragqueens wordt een groot probleem. Velen van hen durven niet meer alleen over straat. Gisteravond zaten vier dragqueens aan tafel bij Khalid & Sophie en bespraken daar het probleem. „Ik voel me heel erg angstig”, zegt Envy Peru, ook wel Boris genoemd.

„Het moment dat je de deur uit loopt, begint het”, zegt Gerben. „Ik heb wel een paar keer meegemaakt dat mensen me gingen achtervolgen.” Alle vier de dragqueens voelen zich de laatste tijd meer bedreigd dan voorheen. Ze letten allemaal goed op elkaar en laten altijd weten of ze veilig zijn aangekomen op hun bestemming. „Het is een gekozen familie en het doet heel veel pijn als je hoort dat ze aangevallen zijn”, zegt Wietse aan tafel bij Khalid en Sophie.

In Tennessee in de Verenigde Staten is er een wet aangenomen waarin staat dat drags niet meer mogen optreden in het bijzijn van kinderen. Nu ontstaat er in ons land ook commotie over een voorleesevenement waar dragqueens aanwezig zouden zijn. Het Rotterdamse theater heeft tientallen dreigtelefoontjes ontvangen vanwege het organiseren van deze voorleesmiddag aanstaande zondag. De commotie is aangewakkerd door de homo-organisatie De Roze Leeuw en de jongerentak van het Forum voor Democratie.

Reacties op voorleesmiddag dragqueens

De tegenstanders hebben aangekondigd zondag te demonstreren tegen de voorleesmiddag. Dennis, die daar aanwezig zou zijn, wil de diversiteit en inclusiviteit vergroten. „Ik heb zelf als kind niet die representatie gehad en had dat wel heel erg tof gevonden als dat wel zo was”, zegt hij in een filmpje. „Kinderen vinden het gewoon ontzettend leuk. Ze houden van de glitterjurken en de grote pruiken.” Volgens de dragqueens zien ze hen eerder als een prinses dan iets negatiefs. „Ze denken: ‘Oh ik zit in Disneyland’”, vult Boris aan.



Nederlanders vinden het prima als Maud in een slechte pruik twee uur Sneeuwwitje speelt voor hun kleuter of in de Efteling een volwassen vrouw Roodkapje. Maar als een drag queen een prinses speelt met betere wimpers en pruik tijdens een boek voorlezen is het opeens een probleem. — GJ Kooijman (@gjkooijman) April 13, 2023

Veel twitteraars zien het probleem niet in van een voorleesmiddag. „Er wordt een beeld geschetst dat alle dragqueens een soort porno-act opvoeren. Dat is onzin. De ‘voorlees-drags’ zijn verkleed als sprookjesfeeën en daar schuilt echt geen gevaar in.” De kinderen zien volgens velen niet de negatieve kant van dragqueens. Ze zien simpelweg een man met schmink en denken daar niks geks over. Daarnaast zien andere mensen de meerwaarde niet van het voorlezen door drags. „Het kan toch ook door een vuilnisman gedaan worden?” Het is nog de vraag hoe het komende zondag eraan toe gaat.



Er wordt door conservatieve groepen een soort beeld geschetst dat alle dragqueens een soort porno-act opvoeren. Dat is onzin. De “voorlees-drags” zijn verkleed als sprookjesfeeen en daar schuilt echt geen gevaar in. — Ricardo (@Dutchfan33) April 13, 2023



Andersom gedacht..waarom moeten er perse voorlees middagen komen met drag queens? Ik zie de meerwaarde niet. Kunnen we ook voorlees middagen organiseren met vuilnismannen, ijs verkopers, bodybuilders of je zelfs leraren en kleuterleidsters. — Fred Kroon (@F_Kroon) April 8, 2023

Kijk hier de hele aflevering van Khalid en Sophie.