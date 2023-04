Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Sinan Eroglu zou profvoetballer worden, maar is nu Jezus in The Passion

Volle voetbalstadions, nee dat werd het voor Sinan Eroglu niet. Veel tv-kijkers en theatergangers, dat wel. De 36-jarige Amsterdammer gaat nu op voor misschien wel zijn grootste uitdaging in zijn acteursleven. Vanavond is hij Jezus in tv-succes The Passion. En dan weten we – en Eroglu ook – dat er een miljoenenpubliek is.

„Ik ga even Jezus bellen”, is het jaarlijkse bericht dat over de Metro-redactievloer klinkt. Dat zou wat zijn natuurlijk, maar in dit geval gaat het over Jezus in de dertiende editie van The Passion. Met Sinan Eroglu hebben we het over een net zo verrassende als leuke keuze van KRO-NCRV. Een man die leek geboren voor een bestaan als profvoetballer. Maar ook een man die zijn passie voor die sport verloor. Dat is een prima bruggetje naar The Passion natuurlijk, want daarvoor heeft hij maar al te veel passie in zijn lijf.

In het live-spektakel vanuit het Friese Harlingen, over het lijden en sterven van Jezus, zien we vanavond onder meer ook Buddy Vedder (Judas), Bertrie Wierenga (Maria Magdalena), Ferdi Stofmeel (Petrus), Marlijn Weerdenburg (Maria), Dragan Bakema (Pilatus) en Anita Witzier (verslaggever in Harlingen). Thomas van Luyn is de verteller.

Sinan Eroglu opvolger van Soy Kroon

Metro sprak Sinan Eroglu kort voor ‘de grote dag’. Je kon hem eerder zien als Rodan in DNA, in Danni Lowinski en meer dan tien jaar geleden al weer als Bilal in Goede Tijden, Slechte Tijden. Als filmtitels heeft Eroglu Homies, Costa!!, De Tatta’s en Foodies op zijn naam staan. Sinan Eroglu is als Jezus in The Passion de opvolger van de vorig jaar luid bejubelde Soy Kroon. En ja, Metro sprak ook met deze Jezus.

Even terug naar dat voetballen, want hoe zit dat precies? Eroglu: „Ik kom oorspronkelijk van Zeeburgia in Amsterdam-Oost, een geweldige amateurclub waarbij ik altijd al tegen jeugd van profclubs speelde. Daarna speelde ik voor Ajax, RKC Waalwijk en in Duitsland bij Hertha BSC. Maar opeens ging het niet meer, het plezier en de motivatie waren weg. Ik geloof dat alles met een reden gebeurt. Dus tja, ik was geen voetballer meer en dan kom je opeens op een toneelschool terecht. Nu kan ik de rest van mijn leven verhalen vertellen, dat vind ik het mooiste wat er is.”

Het doel is nu The Passion

Sinan Eroglu heeft nu dus een heel ander doel, dat van het zo goed mogelijk spelen en zingen van de rol van Jezus in The Passion. Hoe kwam die beroemde jaarlijkse rol zo op zijn pad? De verklaring is simpel: „Ik ben gewoon gevraagd. De maker van The Passion volgde me al een tijdje. Ik kwam op gesprek en toen werd me gevraagd of ik het leuk vond en welke rol ik mezelf zag spelen. Nou ja, er is natuurlijk maar één rol die iedereen graag zou willen doen. Dat is de rol van Jezus en dat is me gelukt. Ik ben er nu al trots op.”

Velen hebben Sinan Eroglu zien acteren, maar dat hij ook kan zingen is wat minder bekend. Dat is niet helemaal terecht. „Zelf wist ik wel dat ik kan zingen, haha. Mijn voorbeeld is altijd Jacques Brel geweest. De man heeft mij geraakt en gemotiveerd om te gaan zingen, hij vertelt echt een verhaal op muziek. Maar ik zie mezelf niet als echte zanger hoor, maar ik kan prima met mijn stem overweg. Ik hoop dat dat er bij The Passion goed uit komt.” Over die Brel gesproken: Eroglu ging er zelfs mee de theaters langs en zong de nummers van de Belg deels in het Nederlands, deels in het Turks. Ook zong hij in de musical West Side Story en was hij verantwoordelijk voor de titelsong van de film Foodies waarin hij een grote rol speelde. Hij vertolkte de song met niemand minder dan Karsu.

‘Geloof is liefde en respect voor elkaar’

Sinan Eroglu is de eerste Jezus in The Passion met Turks bloed. Dat doet hem wel wat. „Ik vind het heel bijzonder dat iemand van Turkse komaf Jezus mag spelen. Ik ben er trots op en het laat zien dat dit heel erg het Nederland van nu is. Dat is toch heel mooi?” Gelovig – als in een God – is de hoofdrolspeler zelf niet. „Nee, dat ben ik niet als het gaat om bijvoorbeeld het christendom of de islam. Geloof betekent voor mij liefde en respect voor elkaar hebben. En houvast vinden in dat waarin je gelooft. Voor mij gaat het erom of iemand zich ergens goed bij voelt, dat is het belangrijkste.”

Elke Jezus in The Passion heeft zij eigen karakter, natuurlijk neergezet door degene die hem speelt. Eroglu: „Ik kan me goed vinden in bepaalde karaktereigenschappen die de figuur Jezus heeft. Met name dat hij anderen respecteert, zonder te oordelen. Dat wil ik ook overbrengen, laten zien dat je geen vooroordelen over mensen moet hebben.” Eroglu heeft niet alle ‘Jezussen’ teruggekeken, maar zijn voorganger kan hij zich nog goed herinneren. „Dat komt ook omdat ik Soy Kroon goed ken, maar jeeh, wat heeft hij fantastisch gedaan. Ik zal een heel andere Jezus zijn en vraag me af of ik Soy kan overtreffen. Die man kan alles, het is bijna oneerlijk.” Wel eerlijk: „Ik denk dat dat overtreffen me eigenlijk niet gaat lukken, maar ik ga het op mijn eigen manier doen. De goede manier hoop ik voor de kijkers dan maar.”



🎤 Wie waren nog meer Jezus in The Passion? Sinan Eroglu heeft inmiddels al elf voorgangers als Jezus in The Passion. Dit zijn ze op een rij: 2011: Syb van der Ploeg 2012: Danny de Munk 2013: René van Kooten 2014: Jan Dulles 2015: Jim de Groot 2016: Martijn Fischer 2017: Dwight Dissels 2018: Tommie Christiaan 2019: Edwin Jonker 2021: Freek Bartels 2022: Soy Kroon. In 2020 was er door corona een compilatie-uitzending en was er geen nieuwe Jezus.

Thema van The Passion

Het thema van The Passion 2023 is ‘Leun op mij’. Dat we dit nummer van Ruth Jacott zullen horen, is niet moeilijk te raden. Net als Zwart Wit van Frank Boeijen, want die komt zo goed als in elke editie langs. Wat vindt Sinan Eroglu van het thema? „Voor mij betekent ‘leun op mij’ verbinden, het samen doen. Het laten zien dat je er voor elkaar kunt zijn. Er gebeurt zóveel in de wereld, door al die heftige gebeurtenissen kun je afgeleid raken. Maar je moet vertrouwen houden in je geloof of de mensen om je heen.”

In een tijd waarin mensen in Nederland soms tot op het bot verdeeld zijn, kan The Passion voor verbinding zorgen, vindt Eroglu. „Dat kan zeker. Met onze cast laten we het Nederland van nu zien, zoals ik al zei. Maar vooral muziek is iets universeels, dat verbindt altijd. Maakt niet uit in welke taal, muziek gaat dwars door je ziel heen. Dat vind ik belangrijk en gaat ook zeker gebeuren. Het is niet voor niets al de dertiende editie, dat zegt genoeg.” Komt ie toch weer even op dat voetbal. „The Passion staat zo stevig. Het is als een voorzet die ik alleen maar even binnen hoef te knikken.”

Heel veel extra’s

The Passion wordt vanavond om 20.30 uur uitgezonden bij KRO-NCRV op NPO 1 en is later terug te zien via NPO Start. Maar er is veel meer. Deze editie wordt voorzien van audiodescriptie van radio-dj Wouter van der Goes op NPO Radio 2. Een gebarentolk is te vinden op NPO 1 Extra. Direct na de live-uitzending wordt er met de hoofdrolspelers nagepraat in Passion Talk op NPO 3, gepresenteerd door Klaas van Kruistum. Daarin wordt ook vooruitgeblikt op The Passion Hemelvaart.

The Passion Hemelvaart is voor de tweede keer te zien en trok vorig jaar 1,5 miljoen kijkers. De uitzending komt uit twee anders Friese steden, Sneek en Bolsward. Friezin Bertrie Wierenga speelt daarin een grote rol als Maria Magdalena. De tweede editie wordt uitgezonden op Hemelvaartsdag 18 mei, om 20.30 uur bij KRO-NCRV op NPO 1.