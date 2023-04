Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Als je als tweeling in een gammele boot vol vluchtelingen ter wereld komt

Het zou zomaar een bedacht onderwerp voor een boek of een film kunnen zijn: een tweeling die op de Middellandse Zee ter wereld komt in een boot vol vluchtelingen die hun verschrikkelijke situatie achter zich willen laten. Europa is de hoop. Dit is echter geen bedacht verhaal, maar echt.

De jonge Merhawit, nu moeder van zo’n tweeling, is sinds 2016 gevolgd door de Nederlandse regisseur Bregtje van der Haak. Zij kwam Merhawit door toeval op het spoor in Italië. Vanaf vanavond is haar zevendelige docu-serie Tweeling te zien op NPO 2. Zo’n bijzonder verhaal bekijken we graag voor Blik op de Buis. In deze Metro-rubriek bespreekt Erik Jonk nieuwe en opvallende programma’s van reguliere omroepen en streamingdiensten. Tweeling kunnen we het best omschrijven als kort… maar krachtig.

Tweeling opgevangen in Palermo

Het verhaal van Merhawit begint – niet in beeld – in thuisland Eritrea, waar een totalitair regime heerst. Zij belandt in de gevangenis (geen idee waarom), maar weet die te ontvluchten. Via Soedan en Libië belandt de zwangere Afrikaanse in een gammel bootje, op weg naar Italië. Het onverwachte gebeurt: zij bevalt al op zee, van een tweeling nog wel. De veel te lichte zoons van 1300 en 1600 gram worden aan boord wel kort gefilmd. Met Hiyab (‘gift van God’) en Evenezer (‘moge God met ons zijn’) wordt Merhawit geholpen in het ziekenhuis van Palermo.

Bregtje van der Haak is op dat moment in 2016 in de stad om een portret te maken van de burgemeester. Deze man, Leoluca Orlando, is er van overtuigd dat mensen zich vrij over de aardbol moeten kunnen bewegen. Vluchtelingen zijn in zijn Palermo daarom welkom. De naam van Evenezer lijkt in z’n korte leventje daarmee meteen al van kracht. Merhawit en haar baby’s zijn welkom, God is met hen. Orlando wees Van der Haak op het bijzondere gezin en stelde voor: zoek ze eens op.

Zeven jaar lang gevolgd

De moeder en de tweeling blijven niet in Italië. Een familielid woont in Noorwegen, dus dat wordt het doel. De treinreis eindigt echter in Duitsland, waar de drie Eritreeërs worden opgepakt. Onze oosterburen geven vluchtelingen uit Eritrea echter altijd asiel, dus dat gebeurt. Merhawit woont er met de nu bijna 7-jarige zoons nog altijd. Bregtje ter Haak vroeg de moeder of zij haar mocht blijven volgen. Dat geldt natuurlijk ook voor de tweeling, want Ter Haak was zeer nieuwsgierig hoe de kleintjes zouden opgroeien. Als het aan de regisseur ligt, blijft zij dat doen tot hun volwassenheid.

Merhawit heeft ondertussen een andere missie. Zij wil Hiyab en Evenezer ooit verenigen met hun vader, die in Soedan verblijft, na een vlucht uit Eritrea. In aflevering 1 (‘Hoop’) mag Merhawit haar man even bellen met de telefoon van de Nederlandse journaliste. De eerlijkheid gebiedt te zeggen dat zij na al die tijd een behoorlijk botte hork aan de lijn krijgt, die vooral wil weten waarom de moeder van zijn kinderen geen eigen smartphone heeft.

Tweeling zeven korte afleveringen

Tweeling is weliswaar zeven afleveringen, maar die duren allemaal slechts een kwartiertje. Elke aflevering bevat één levensjaar van Merhawit, Hiyab en Evenezer. Dat kwartiertje is echter indringend genoeg. Stel je eens voor hoe het zou zijn als je leven zo verloopt of zelfs maar begon, daar in totale onzekerheid op zee.

Helaas zijn er in Nederland talloze lieden die vinden dat Europa een fort moet worden dat iedere bootvluchteling tegenhoudt. Maar moet dat fort zo’n gammel bootje met een pasgeboren tweeling dan maar laten ronddobberen? Bij Hiyab en Evenezer gebeurde dat gelukkig niet, mede dankzij die wél menselijke burgemeester van Palermo. Toeval of niet, in Eritrea gelooft men dat het krijgen van een tweeling de moeder of het gezin geluk brengt.

Aantal blikken uit 5: 4

2Doc: Tweeling wordt op een ongelukkig laat tijdstip uitgezonden (23.00 uur op NPO 2). Dat zal geen bergen kijkers opleveren. Wie nieuwsgierig is en wil weten hoe het nu met het gezin gaat: op de website van 2Doc is de hele serie al te zien.