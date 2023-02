Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Eerste namen The Passion 2023 bekend en fans zijn enthousiast: ‘Ik ga sowieso kijken’

Net als de afgelopen jaren keert het Nederlandse televisiespektakel The Passion ook dit jaar weer terug op de buis. De dertiende editie vindt plaats in het Friese Harlingen. Vanochtend maakte het programma de eerste castleden bekend en daar wordt goed op gereageerd. „Ik ben fan!”

The Passion verteld het verhaal van Jezus Christus. Hierin staan zijn lijden en sterven centraal. Traditiegetrouw wordt het live-evenement op Witte Donderdag uitgezonden, de dag voor Goede Vrijdag. Dit jaar is dat op 6 april.

Sinan Eroglu speelt Jezus in The Passion

Sinan Eroglu zal dit jaar de rol van Jezus vertolken. De 36-jarige acteur is onder meer bekend van films als De Tatta’s en Costa!!. Ook was hij te zien in Flikken Maastricht, waar hij Chris Boot speelde.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Instagram wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Vorig jaar kroop Soy Kroon in het Gelderse Doetinchem in de rol van Jezus. Op Instagram laat hij nu weten „trots” te zijn op zijn opvolger.

Naast Eroglu zijn er ook al andere bekende namen toegevoegd aan de cast. Zo zal Buddy Vedder Judas spelen en zal Marlijn van Weerdenburg te zien zijn als Maria.

Interesse in overvloed

Ondanks zijn vele rollen in Nederlandse films en series weet nog niet iedereen wie Sinan is. Toch is men positief. „Ik ken hem niet, maar ik weet zeker dat hij het goed gaat doen. Ik ga sowieso kijken”, schrijft iemand. Mensen die hem al wel kennen, reageren veelal opgewekt. „Ik ben fan! Wat een goede aftrap van de cast zeg” en „oh wat leuk” klinkt het enthousiast.

Ook op de andere namen wordt goed gereageerd. Op de aankondiging van Buddy Vedder als Judas zegt iemand: „Wauw, verrassende keuze. Maar leuk om zo’n kant van hem te gaan zien.”



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Instagram wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Terug van weggeweest

Niemand minder dan Anita Witzier neemt dit jaar de rol van verslaggever op zich. Het is voor haar de tweede keer dat zij deze rol toevertrouwd krijgt. De eerste keer was in 2021, toen er vanwege de coronamaatregelen geen publiek aanwezig mocht zijn. Dat is nu anders. „Dus ik kijk ook heel erg uit naar het samenzijn met al die honderden mensen”, vertelt de presentatrice in een video op het Instagramkanaal van The Passion.

Het televisiespektakel wil deze editie inwoners van Friesland de kans geven onderdeel te worden van het koor. Geïnteresseerden kunnen zich via de website van The Passion opgeven.