Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Ook oma van zangeres Karsu overleden na aardbeving Turkije: ‘Ze had door dat we zestien familieleden waren verloren’

Ruim een maand na de aardbeving in Turkije is de oma van zangeres Karsu overleden. Dat vertelde de zangeres gisteravond in de talkshow Beau. Karsu verloor eerder al zestien familieleden bij de aardbevingsramp.

„Mijn oma had het overleefd, ze heeft vier dagen onder het puin gelegen”, vertelt Karsu. „Maar ze kreeg door dat we zestien familieleden waren verloren. Ze wilde niet meer eten en toen was het ook afgelopen.”



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Instagram wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

‘Enige die het had overleefd’

Door de aardbeving kwam Karsu haar oma onder het puin van ingestorte gebouwen te liggen. Vier dagen lang heeft ze daar gelegen, totdat ze uiteindelijk gered kon worden. „Ze was de enige die het had overleefd.”

Maar een maand later gaat het bergafwaarts met haar oma en overlijdt ze uiteindelijk toch. Presentator Beau van Erven Dorens is stil van het verhaal van Karsu. „Ja, we hebben heel veel meegemaakt”, verzucht de zangeres zichtbaar emotioneel.

Karsu probeert het normale leven weer op te pakken

De familieleden die nog leven, slapen nog steeds in tenten. „Maar naar omstandigheden gaat het goed met ze”, vertelt Karsu. „Ze leven verspreid over Turkije en zijn in diepe rouw.” Hetzelfde geldt voor Karsu, die ook in een diepe rouw verkeert. Toch pakt ze langzaam het normale leven weer op en probeert ze iets negatiefs om te zetten in iets positiefs.

Zo heeft ze met de tonnen die haar kookboek opleverde een aantal gezinnen financieel geadopteerd. Dit heeft ze samen met haar moeder gedaan. Maandelijks sturen zij geld naar de moeders van deze gezinnen. „En we zijn bezig met een weeshuis, voor kinderen die echt geen familieleden meer hebben.” Ook de rest van haar familie probeert niet bij de pakken neer te gaan zitten. „Mijn nichtje doet bouwkunde in Delft. Die heeft nu alles op alles gezet om met de hele faculteit te bedenken hoe de huizen daar duurzaam gebouwd kunnen worden.”

De zangeres heeft inmiddels ook alweer opgetreden, onder andere bij Holland Zingt Hazes en De Beste Zangers. Ook gaat ze deze zomer ‘gewoon’ weer op tour. „Het geeft me heel veel kracht en energie om mijn normale leven weer op te pakken.”

Het gezicht van de aardbeving

Bij de aardbevingen in Turkije begin februari verloor Karsu zestien familieleden, onder wie haar nichtje. Haar oma is het zeventiende familielid wat is overleden. De zangeres werd al snel bestempeld als het gezicht van de aardbeving. Zo zette ze zich vanaf het begin van de aardbeving hard in voor de slachtoffers en emotioneerde ze met haar optreden voor haar overleden nichtje bij Jinek een miljoen kijkers.

Kijk hier de hele aflevering van Beau.