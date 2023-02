Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Zangeres Karsu emotioneel bij Op1 na aardbeving Turkije: ‘Geen contact met zo’n 40 familieleden’

Zangeres Karsu zat gisteravond bij Op1 om te vertellen over de grote aardbeving die gisteren het zuidoosten van Turkije heeft getroffen. De paniek is groot, ook bij haar. De zangeres met Turkse roots probeert al de hele tijd contact met familieleden te krijgen, waaronder met haar oma en tante. „Ze liggen er nog onder”, zegt ze. Doelend op het puin van ingestorte gebouwen. „Ik denk dat we geen contact hebben met zo’n 40 tot 45 familieleden”, zei ze in tranen in de talkshow.

De zangeres zegt dat ze constant naar haar telefoon kijkt voor het laatste nieuws over de zware aardbeving die maandagochtend plaatsvond in Turkije en Syrië. Het dodental loopt met het uur op en er is flinke ravage vanwege neergestorte gebouwen in het gebied.

De aardbevingen hebben in Turkije zeker 3381 mensen het leven gekost. Het aantal gewonden ligt op zeker 20.426 mensen. Er zit een onbekend aantal mensen vast onder het puin van de ingestorte gebouwen. Volgens de Turkse rampendienst AFAD zijn zeker 5775 panden ingestort.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Paniek bij duizenden Turkse Nederlanders na de twee zware aardbevingen. Zangeres Karsu vreest voor het leven van haar familie. ‘’Ik ben de hele dag aan het appen met familie, maar we krijgen geen contact. Mijn oma ligt eronder, en mijn tante ook.'' #Op1 #WNL pic.twitter.com/ARaz7yUEam — Op1 (@op1npo) February 6, 2023

Oma en tante van Karsu liggen nog altijd onder het puin

Ook in radioprogramma Met Het Oog op Morgen vertelde Karsu vanochtend over de aardbeving. Ze zegt dat het nog altijd niet is gelukt om met de familieleden in contact te komen. „We zijn best wel een grote familie. We zijn wel met vijftig, waarvan we met zo’n drie contact hebben.”

Ook Karsu’s oma ligt „ergens onder het puin”, zei ze in het radioprogramma. „Mijn tante ook. Haar man is net gered.” De oma van Karsu is hulpbehoevend en kan niet meer goed lopen. „Het gebouw waarin ze woont is ingestort.”

Met een kleine groep familieleden heeft Karsu momenteel contact. Hoe het met de rest gaat, weet ze nu niet. „Het is bizar als ik het zo zeg. Ik denk dat ik het me nog niet zo goed realiseer.”

‘Het is heel surrealistisch’

Op de dag van de aardbeving in het zuiden van Turkije bij de grens met Syrië sliep Karsu in Istanbul, waar zij was voor een klus. „Door de dag heen kregen we steeds meer informatie, maar voornamelijk ook geen informatie en geen contact. Dat is wat het heel erg moeilijk heeft gemaakt.”

Karsu is inmiddels terug in Nederland. „Ja, nu zijn we hier. Het is heel surrealistisch.” In het vliegtuig terug naar Nederland vroeg Karsu zich af of ze niet de andere kant op, terug naar het dorp moest. „Misschien ga ik nog wel, ik weet het niet.”

Een dag na de aardbeving bij de grens met Syrië is het dodental opgelopen tot 4361. De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) heeft gewaarschuwd dat het aantal doden in de komende week significant op kan lopen. De WHO sluit niet uit dat het dodental tot 20.000 kan stijgen.

Karsu doet oproep om meer hulp vanuit Nederland

Inmiddels zijn ook de nodige hulpacties vanuit Nederland opgestart om mensen in Turkije te helpen. „Maar als er meer nodig is, dan gaan we de absoluut proberen”, zei minister Wopke Hoekstra van Buitenlandse Zaken bij Op1. Karsu viel hem daarna gelijk in de rede. „Er is zeker meer nodig”, zei ze.

De zangeres deed een oproep aan de minister voor meer hulp. „Stuur alles wat je maar kan. U zit nu naast me, dus alsjeblieft meer.”



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

.@KarsuDonmez heeft veel familie in het rampgebied. Ze doet een oproep aan minister @WBHoekstra voor meer hulp. ''Stuur alles wat je maar kan. U zit nu naast me, dus alsjeblieft meer.'' #Op1 #WNL pic.twitter.com/vKnqsRrtAB — Op1 (@op1npo) February 6, 2023

Ook was er in de talkshow aandacht voor de hulp afkomstig uit Rusland. De minister noemde het feit dat de Russen helpen ‘pikant’, omdat er volgens hem mogelijk andere beweegredenen achter schuilgaan. „Eerlijk is eerlijk, het zou een illusie zijn om te denken dat Poetin niet ook dit weer door een geopolitieke lens bekijkt.”

Bekijk de Op1-aflevering van gisteren hier terug.