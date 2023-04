Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Inzittenden vertellen hoe ze treinbotsing ervaarden: ‘Alsof je in een achtbaan zat’

Meerdere inzittenden hebben bij NPO Radio 1 hun verhaal gedaan over wat er in de trein gebeurde die vanochtend vroeg ontspoorde bij Voorschoten. Zo sprak een journalist van de radiozender een vriendengroep die terugkwam van een avondje stappen. De studenten lagen te slapen, toen ze voelden dat de trein ineens begon te kantelen.

Verslaggever Vincent van Rijn was voor NPO Radio 1 naar treinstation Voorschoten gegaan om verslag te doen van de treinramp, waarbij meerdere zwaargewonden vielen en één persoon overleed. De journalist kwam een vriendengroep van zes jongens tegen die in de trein zaten. Hij vroeg ze wat er was gebeurd.

Vrienden lagen in de trein te slapen

Een van de vrienden vertelt dat het ongeval omstreeks 03.30 uur gebeurde. Hij was met zijn vrienden ingestapt op Utrecht, waar ze een feestje hadden gehad. Omdat het een nachttrein was, maakte die een lange omweg op weg naar Rotterdam, hun eindstation. „Het zou in totaal iets van één uur en drie kwartier duren.” Alleen kwam de trein nooit aan.

„Wat ik heb ervaren was dat we allemaal best wel dronken waren, want we waren uit geweest. Omdat het zo’n lange rit was, waren we allemaal half aan het slapen. Ineens begon de trein bijna te kantelen en hielden we ons vast”, vertelt de Rotterdamse student aan de radioverslaggever.

‘Al onze spullen vielen over de vloer heen’

„De lichten flikkerden uit en het enige wat we deden, is ons vasthouden. Al onze spullen, zoals telefoons, vielen uit onze zakken en vielen over de vloer heen. Dat is het enige wat we er nog van wisten. Daarna stond de trein stil en was het een beetje kijken waar iedereen was.” De trein stond inmiddels schots en scheef. „We hoorden vooral het geluid van een trein die bijna omviel. Het was een grote klap. We zijn wel geschrokken.”

„Gelukkig gaat het met ons goed”, vertelt hij over zijn vriendengroep. „Er is alleen één iemand van ons naar het ziekenhuis voor een check.” Zijn ouders heeft de student nog niet kunnen bellen dat het met hem goed gaat. „Ze waren allebei niet bereikbaar. Maar andere familieleden wel.”

‘Het leek wel alsof je in een achtbaan zat’

Dan loopt de radioverslaggever naar een vriend uit de vriendengroep van zes. Wat hij merkte van de botsing? Dat was in eerste instantie verdacht weinig. „Ik had een bepaalde hoeveelheid drank op. Ik werd wakker door het geschreeuw van vrienden. Die schreeuwden: je moet nu uit de trein”, vertelt hij. „Daarna leek het wel alsof je in een achtbaan zat. Je stond toen ineens schuin in een trein. Niet echt een natuurlijke houding.”

Na ongeveer een minuut ‘kickte het echt in’, zegt hij over de treinramp. „Toen was de gedachte wel: waar is de rest? Eentje lag er op een bankje, we zaten in een vierzitter. Die is dus door de val er schuin van afgeflikkerd. Maar toen zagen we elkaar, dat was wel een emotioneel moment.”

Inzittenden mochten pas na één uur trein verlaten

De inzittenden leggen aan de radioverslaggever uit dat ze een ruit wilden intrappen om de trein uit te vluchten. Maar er werd naar ze geschreeuwd dat ze dat niet moesten doen, vanwege de spanning die op het spoor stond. „Toen kickte de paniek steeds meer in, maar dan moet je elkaar rustig houden. Dat is wel gelukt.”

Na de botsing moesten ze één uur lang wachten. Daarna kwam de brandweer ze uit het toestel halen.