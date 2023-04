Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

HLF8-tafel reageert op plagiaatrel André Hazes jr.: ‘Dit is… duidelijk’

Bij talkshow HLF8 werd gisteravond de plagiaatrel van André Hazes jr. besproken. De gasten aan tafel waren het er unaniem over eens: hier is inderdaad sprake van plagiaat. „Dit is… duidelijk.”

Presentatrice Hélène Hendriks sneed gisteren in de uitzending het onderwerp aan. Ze wilde dat haar gasten een oordeel velden over de vraag of er sprake is van plagiaat bij het nieuwe nummer Deel van mij van André Hazes jr. Daar wordt de zanger namelijk van beschuldigd.

De tafelgasten kregen eerst zijn nummer te horen en daarna het nummer waar het inderdaad veel op lijkt. Het gaat om Fire van Gavin DeGraw. Terwijl de nummers nog in de studio draaiden, was het oordeel al geveld.

‘Dit kan toch niet bestaan dat het zo op elkaar lijkt?’

Als eerste kwam voetbalscheidsrechter Bas Nijhuis aan het woord. „En Bas? Hoor je het?”, wilde Hélène Hendriks van hem weten. „Ja. Exact hetzelfde”, zei hij.

Daarna was het de beurt aan voormalig profwielrenster Marijn de Vries. „Ik hoor echt geen… nee, natuurlijk niet! Dit kan toch niet bestaan dat dat zo op elkaar lijkt?”, vroeg ze zich hardop af.

Beide nummers hebben zelfs zelfde tempo, hoort Jack van Gelder

Jack van Gelder zei in de talkshow dat hij het nog het opmerkelijkste vond dat beide nummers precies hetzelfde tempo hebben. „Soms wordt er nog weleens gejat en dan denk je van: nou, het heeft een ander rifje, of iets anders.”

Hij wijst Paul McCartney, die in één van zijn nummers een stukje van componist Johann Sebastian Bach heeft gebruikt. „Dat zegt hij dan ook: ik heb dit gepikt. Maar dat is dan zo verwerkt, dat je dat bijna niet hoort. Maar dit is… dit is…”, zegt hij. Hélène Hendriks maakt zijn zin af: „Duidelijk.”

Wel of geen plagiaat? Oordeel zelf!

Zelf een oordeel vellen over de plagiaatrel? Officieel is het nummer van André Hazes jr. nog niet uitgebracht, maar hij heeft al wel een voorproefje laten horen via Instagram. Oordeel zelf:



Kijk de uitzending van HLF8 van gisteravond hier terug.