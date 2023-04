Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Familie Meiland opent Code Rosé voor boekingen, Maxime kaart bijwerkingen van spiraal aan

Het is eindelijk zover. Na lang wachten, klussen en veel geschreeuw van de familie Meiland is het pension Code Rosé klaar om in mei dit jaar gasten te ontvangen. De familie is nog bezig met de laatste aanpassingen, maar Maxime Meiland laat op haar Instagram weten dat je nu op de site een kamer kunt boeken. Maar hoe duur is een nachtje slapen in Code Rosé nou eigenlijk?

De kijkers van Chateau Meiland worden dit seizoen wederom meegenomen in een grote verbouwing. Niet alleen aan het nieuwe pension moet nog het een en ander gedaan worden, maar ook villa Duinwijk staat nog in de steigers. Het pension Code Rosé staat in de woonplaats van de Meilandjes, Noordwijk. Voor de echte Chateau Meiland-fans is het geweldig dat ze nu in Nederland kunnen overnachten bij de Meilandjes. Je wordt wakker in een mooi pension en je krijgt ook nog een zelfgemaakt ontbijtje.

Maar hoeveel betaal je ervoor? De kamerprijzen variëren natuurlijk. De ene kamer is twee keer zo groot als de ander, maar je betaalt gemiddeld tweehonderd euro voor één overnachting in Code Rosé. Het was echter niet voor elke kijker duidelijk wat Code Rosé nou eigenlijk betekent. „Ik dacht dat Code Rosé gewoon het nieuwe ‘wijnen, wijnen, wijnen’ was. Maar het is dus de naam van die toko die ze gekocht hebben.”



Oh, ik moet beter opletten. Ik dacht dat Code Rosé gewoon het nieuwe “wijnen, wijnen, wijnen” was. Maar het is dus de naam van die toko die ze gekocht hebben. #chateauMeiland — Ⓜ️ (@mehc) April 3, 2023

Grote hulp bij verbouwing Code Rosé

Op de Instagram van Maxime Meiland is te zien dat ook de jonge garde van de familie mee wordt getrokken in de verbouwing van het pension. Vele handen maken licht werk, toch? Al zijn deze handen wel erg klein. De jongste dochter van Maxime, Vivé, stroopt haar mouwtjes op en laat zien hoe je het beste kan verven. „Het verven gaat ons goed af hoor”, schrijft Maxime onder haar instagrampost.



Maxime Meiland klaar met spiraal: ‘Zó aangekomen’

De aflevering van Chateau Meiland van gisteravond liep natuurlijk zoals altijd niet vlekkeloos met de verbouwing van Code Rosé en villa Duinwijk. De Meilandjes hadden namelijk een afspraak bij de makelaar, maar ze liepen vervolgens de tandarts binnen. En Erica is ook helemaal klaar met het praten over de spiraal van Maxime. „Ik ben zó aangekomen sinds ik die spiraal heb. Zag laatst bij een outfit allemaal kwabben”, zegt Maxime. „Ik wil hem er toch uit halen. Ik ben liever negen maanden dik en daarna weer slank.”

Erica krijgt helemaal de kriebels wanneer haar dochter erover begint. „Ik denk dan ‘ew, waarom zegt ze dat?’” Maar Montana springt er al gauw tussen en neemt het voor haar zusje Maxime op. „Ik vind dat heel ouderwets.” Martien houdt wijs zijn mond en luistert naar het geklaag van de vrouwen. „Het is nou nooit leuk voor vrouwen”, zegt Erica. Het is dus de vraag of Maxime luistert naar haar moeder en het verhaal over de spiraal laat gaan, maar dat gaan we zien in de volgende afleveringen van Chateau Meiland, waarin ook de opening van Code Rosé aandacht krijgt.



Zitten ze bij de tandarts ipv de makelaar 🤣😂#chateaumeiland pic.twitter.com/r0zt837Pmj — 🟥🟨🟩⤇ 𝓑𝓪𝓫𝓫𝓮𝓵𝓪𝓮𝓻⤆ 🟥🟨🟩 (@babelaer) April 3, 2023

