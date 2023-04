Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Joviale Mark Rutte wil hoe dan ook terug naar Vandaag Inside: ‘Te leuk’ en ‘te gek’

Premier Mark Rutte komt maar al te graag weer terug aan tafel bij de heren van Vandaag Inside. Hij stond daarover VI-gezicht Merel Ek op een ‘joviale’ manier te woord. Hij zei dat hij een VI-aanwezigheid veel te leuk en te gek vindt.

Hoewel Rutte gisteren vanuit alle hoeken in de Tweede Kamer bekogeld werd met kritiek in het Kamerdebat, lijkt dat zijn humeur niet te hebben verpest. Gistermiddag werd namelijk het kabinet niet gespaard door de oppositiepartijen in het debat over de huidige politieke toestand.

Mark Rutte bij Vandaag Inside

Dat debat werd een dag uitgesteld omdat Rutte iets verkeerds gegeten bleek te hebben en zich daarom ziek meldde. Ook zijn geplande, tweede VI-optreden, wat gisteravond zou zijn, kon niet doorgaan. Rutte verscheen eerder ook aan de VI-tafel waar toen voornamelijk advocaat Job Knoester, Johan Derksen en Wilfred Genee behoorlijk op hem afvuurden. Knoester noemde de premier zelfs een „psychopaat.”

René van der Gijp sprak later uit dat hij die aanpak van de VI-mannen niet vond kunnen. Hij hekelde onder meer het feit dat Derksen constant hamerde op dat hij vindt dat Rutte moest opstappen. En dat als Derksen die gespreksvorm bij de volgende keer dat Rutte aanwezig zou zijn, ook hanteerde, Van der Gijp zelf niet meer aan tafel hoefde te zitten. Overigens is er meer spanning tussen de VI-heren, mede door contractonderhandelingen die zich op de achtergrond afspelen.

Rutte vindt VI ‘te gek’ en ‘te leuk’

Maar goed, een tweede bezoek aan de VI-studio heeft Rutte dus nog niet gebracht. Merel Ek vroeg hem of hij die nog wel op de agenda heeft staan. En blijkbaar houden de ‘psychopaat’-bejegeningen en aanmoediging tot aftreden, de premier niet tegen. Een joviale Rutte benadrukte tegen de verslaggeefster dat hij zeker een nieuwe datum prikt. „Ik vind het veel te leuk.” Ek zegt tegen de premier dat hij eigenlijk gisteren met Gerard Joling bij de VI-heren had gezeten. „Ik hoop dat Gerard er dan bij is”, aldus de premier.

„U komt sowieso weer terug? Ook als het een moeilijk periode is?”, vraagt Ek. Waarna Rutte benadrukt dat het altijd een moeilijke periode in zijn vakgebied is. Ek stelt voor of de premier een beetje uitkijkt met het eten dat hij nuttigt voordat hij in de VI-uitzending moet verschijnen. „Daar ga ik niks over vertellen, maar ik ga wel oppassen. Hé te gek”, sluit hij af.