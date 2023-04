Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Kabinet krijgt ‘rake klappen’ in Kamerdebat: ‘Regeer of stap op’

Het kabinet stond vandaag tegenover een felle oppositie in een Kamerdebat. Politieke onrust, de verkiezingsuitslag van de Provinciale Staten en de problemen die zich in Nederland voordoen, het werd allemaal richting het kabinet gevuurd. En menig toeschouwer van het debat stoorde zich aan het telefoongebruik van het kabinet.

De uitspraken die richting de regerende partijen klinken, zijn niet mals. „Regeer of stap op”, sprak bijvoorbeeld Jesse Klaver (GroenLinks). Dit debat zou eigenlijk gisteren al plaatsvinden, maar premier Mark Rutte meldde zich ziek, waardoor de Tweede Kamer vandaag samenkwam.

Oppositie fel tegenover kabinet

Partijen als BBB, GroenLinks, PVV, Partij voor de Dieren, JA21 en SGP, sloegen in dit debat de handen ineen. Hoewel hun standpunten over kwesties natuurlijk verschillen, willen ze duidelijkheid.

Want hoe zit het met het huidige coalitieakkoord? BBB is bij de Provinciale Staten Verkiezingen de grote winnaar gebleken. En ook over de stikstofkwestie is een hoop onduidelijk.

Boze Kamerleden

Afgelopen vrijdag concludeerde de coalitie, na dagen van overleg, dat de stikstofparagraaf opnieuw moet worden besproken. En dat terwijl het kabinet wil dat de stikstofplannen versneld worden. Een onduidelijk situatie, waar de oppositiepartijen vandaag veel kritiek op hadden.

In het debat kwamen verschillende Kamerleden aan het woord en werd het kabinet niet gespaard. „De crisis is niet dat we geen stabiel landsbestuur zouden hebben”, sprak Partij voor de Dieren-leider Esther Ouwehand. „De crisis is dat er geen coalitie te vormen is die zich aan de rechtsstaat houdt met deze mensen.” Zij hekelde onder meer de rol van minister Wopke Hoekstra (CDA) en premier Mark Rutte (VVD) die de stikstofparagraaf heroverwegen. Ook sneerde ze naar Rutte toen hij tijdens haar betoog op zijn telefoon zat.



Even aan het kijken naar "the roast" van de #coalitie. You go #estherouwehand.

Leg in Godsnaam allemaal de telefoon weg en heb het fatsoen actief te luisteren naar wat er gezegd wordt. En doe er iets mee!!!! #Rutte #DebatVerkiezingen pic.twitter.com/sqlybN2YYL — Joyce Derksen Fotografie 📸🖼️ (@JoyceDFoto) April 5, 2023

Maar er waren meer ‘verhitte’ momenten. Zo eiste premier Rutte dat DENK-leider Farid Azarkan zijn woorden terugnam. Azarkan beschuldigde hem van institutioneel racisme, maar nam zijn woorden niet terug. De DENK-leider koos voor deze bejegening vanwege het toeslagenschandaal. „Dat is het beleid van de VVD, dat is het beleid onder deze premier”, aldus Azarkan, daarbij wijzend naar Rutte. Volgens de premier was de meerderheid van de Tweede Kamer het eens met die beleidsplannen. „Dit is volstrekt niet wie ik ben. Ik accepteer dit absoluut niet”, aldus Rutte.



Helder, oprecht en respectvol. Bovenal meer dan duidelijke boodschap aan #Rutte #VVD #D66 #CDA en #ChristenUnie Beste meneer @PieterOmtzigt ik vind u een held en een voorbeeld voor vele. pic.twitter.com/f5BL7HAnJ8 — Bram van der Zee (@zee_bram) April 5, 2023

Oppositie eist duidelijkheid

Ook BBB-leider Caroline van der Plas richt zich op de landelijke onvrede over de huidige overheid. „Het gaat niet alleen om stikstof”, zegt zij. „Stikstof staat voor kiezers symbool voor wat er allemaal in ons land misgaat.” Van der Plas noemde een, behoorlijk lange, lijst met schandalen en politieke missers op. En sloot haar betoog af met eenzelfde soort boodschap als Jesse Klaver. „Los het op, of stap op”

Volgens PVV-leider Geert Wilders moet de coalitie vandaag nog opstappen. Het kabinet heeft een „dieprode kaart gekregen”, zei Wilders. „Dan moet je van het veld af.” Waarmee hij de uitslag van de Provinciale Staten Verkiezingen bedoelt.

Stikstof

„Hebben we nu nog een regeerakkoord?”, wilde PvdA’er Attje Kuiken weten. Het kabinet heeft besloten de coalitievorming in de provincies af te wachten en daarna opnieuw te spreken over de stikstofafspraken in het coalitieakkoord. Volgens de PvdA hebben provincies juist duidelijkheid nodig. „Met de week kachelt de natuur achteruit en warmt de aarde alleen maar sneller op”, dus het kabinet zal aan de slag moeten.

JA21-voorman Joost Eerdmans ergert zich aan de stikstofkwestie, die volgens hem vanuit „Brussel wordt gedicteerd.” Volgens hem moet het kabinet eveneens duidelijke taal gaan communiceren als het gaat over het stikstofbeleid. „Hoe wil het kabinet nu verder gaan?”, terwijl de coalitie straks nog minder zetels in de Eerste Kamer heeft. Het kabinet moet duidelijkheid geven over deze nieuwe politieke realiteit, meent de JA21-voorman.

Kabinet op telefoon

En SP-leider Lilian Marijnissen denkt niet dat het nog goed gaat komen met het kabinet. Dat volgens haar meer bezig is met het „redden van het politieke hachje” dan het oplossen van problemen. Daardoor is het volgens haar begrijpelijk dat het vertrouwen in de politiek „historisch laag” is.

Overigens klinkt op social media, maar ook bij Kamerleden, kritiek richting de aanwezige coalitiegezichten. Onder meer Sigrid Kaag, Wopke Hoekstra en Mark Rutte zaten regelmatig op hun telefoon. En dat maakte hen niet bepaald populair in het debat.



Kijk ze dan weer donders ongeïnteresseerd op hun mobiel zitten terwijl een verenigde oppositie het vuur aan hun schenen legt.

Wie neemt deze halve zool en badmuts nou nog serieus dan? #rutte #verkiezingsuitslag #DebatVerkiezingen pic.twitter.com/sCSUWr6IMh — Jan Beunk (@jan_beunk) April 5, 2023



Rake woorden vallen er in het #verkiezingsdebat #debat #rutte Het desinteresse en respect richting sprekers… ik heb er geen woorden voor. Leg aandacht bij sprekers en lach niet minachtend als je aangesproken wordt op dit gedrag. pic.twitter.com/nHRYdBfkXi — Anouk (@Kuonaatkuona) April 5, 2023



