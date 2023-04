Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Sophie Hilbrand vuurt richting Joop van den Ende: ‘Haar aan het huilen gemaakt?’

Muscial-magnaat Joop van den Ende en musicalster Simone Kleinsma schoven gisteravond aan bij Khalid & Sophie om over de roemruchte carrière van Kleinsma te praten. Maar van den Ende kreeg ook van presentatrice Sophie Hilbrand een aantal kritische vragen over zijn werkwijze.

Van den Ende en Kleinsma werken al veertig jaar samen en beiden hebben een breed arsenaal aan producties op hun naam staan. De twee zijn naast collega’s ook vrienden en slaan opnieuw de handen ineen voor jubileumproducties van Kleinsma.

Joop van den Ende kan ‘briesend’ binnenkomen

Hilbrand vraagt aan Kleinsma waar Van den Ende niet goed tegen kan. „Niet goed je best doen of slecht resultaat leveren”, volgens Kleinsma. Ze vertelt dat de musical-topman best briesend kan binnenkomen als zij een mindere prestatie levert.

Volgens Van den Ende is hij in dat soort situaties niet boos, maar is dat bedoeld om „iets beter te maken.” Het is volgens hem nooit persoonlijk. „Maar om, in dit geval Simone, steeds een stapje verder te brengen.”

Strenge rol Van den Ende richting Simone Kleinsma

Daarna vraagt Hilbrand of de musical-magnaat Kleinsma weleens aan het huilen heeft gemaakt, wat hij beaamt. Hij haalt een situatie aan bij een try-out waar Kleinsma, volgens hem, „wat voller was en een totaal verkeerde jurk aan had.” Hij vertelt dat hij na afloop van de show Kleinsma de harde waarheid moest zeggen. „We hebben een week niet tegen elkaar gesproken.” Maar Kleinsma geeft Van den Ende achteraf gelijk.

Hilbrand noemt dat Kleinsma, na het verhaal van Van den Ende, in die tijd dus niet ‘in shape’ en ‘te vol’ was. Iets waar volgens haar in deze tijd vraagtekens bij worden gezet. Tafelgast Natasja Gibbs reageert aan tafel dat ze dat ook „heftig” vindt en kijkt bedenkelijk. Hilbrand vraagt Van den Ende wat hij ervan vindt dat men tegenwoordig niet meer streng mag zijn. „Ik vind dat zorgelijk. Het publiek thuis heeft het recht om het beste te krijgen.” Volgens hem moet je voor televisie of theater proberen het beste eruit te halen. „En daar is weleens strijd voor nodig.”

Sophie Hilbrand hekelt kritische aanpak

De presentatrice haalt aan dat er tegenwoordig veel over grensoverschrijdend gedrag gepraat wordt. Van den Ende is kritisch op het feit dat je alleen maar aardig moet zijn. „Dat hoort niet.” Hoewel hij vindt dat je aardig tegen elkaar moet zijn, elkaar moet helpen en steunen, vindt hij dat je ook kritisch moet kunnen zijn.

Later vertelt Kleinsma dat ze weet dat Van den Ende naast een „goede neus voor de centjes” ook een goede neus voor talent en kwaliteit heeft. „Ik ben alleen maar blij dat hij dat soort dingen zegt.”

Je kijkt Khalid en Sophie terug via NPO Start.