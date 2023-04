Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Claire Nelson, te gast bij Beau, verbrijzelde haar bekken en zat vast in de woestijn: ‘Ik dronk mijn eigen tranen’

Het is een angst voor elke wandelaar, maar voor Claire Nelson, te gast bij Beau, werd deze angst werkelijkheid. Ze ging in haar eentje wandelen in de woestijn in Californië, niet wetende dat deze wandeling haar grootste nachtmerrie zou worden. Ze viel van een klif en verbrijzelde haar bekken. Nelson overleefde vier dagen in de hitte en de koude nachten van de woestijn en legde alles vast met haar camera. Gisteravond zat ze aan tafel bij Beau en vertelde ze haar verhaal.

Nelson vertrok vroeg in de ochtend voor een wandeling van tien kilometer in de woestijn. Ze had niemand laten weten waar ze op dat moment was. De Californische woestijn is verdeeld in twee gebieden. De één staat bekend om de populaire bomen genaamd Joshua trees en de andere kant is erg droog en veel heter. Nelson had alleen een fles water, een tube zonnebrand, een stok en een camera. „De woestijn heeft veel stapels rotsen en veel wandelaars lopen over deze stapels heen”, zegt Nelson.

Hulp was onmogelijk

„Mijn voet gleed weg en ik viel. Op dat moment ging alles in slow motion en ik wist dat ik viel en dat ik de grond zou raken. Ik wist dat het pijn zou doen.” De linkerzij van Nelson ving de klap op en ze draaide vervolgens op haar rug. „Ik hoorde mijn botten breken.” Ze kon zich vervolgens vanaf haar middel naar beneden niet meer bewegen, alleen haar tenen reageerden zo nu en dan. „Hierdoor wist ik dat ik niet verlamd was”, zegt Nelson bij Beau. Ze probeerde hulp te bellen, maar had geen bereik. „Schreeuwen zou niet helpen, want niemand zou me horen.” Ze keek op haar GPS en zag dat ze een mijl (ruim 1,5 km) verwijderd was van het wandelpad. Toen wist ze dat het foute boel was.

Met haar camera begon ze filmpjes te maken. De persoon die haar zou vinden, wist dan wat er met haar gebeurd was. Ze vertelt aan tafel bij Beau dat ze de camera als vriend begon te zien. Iemand waar ze haar zorgen tegen kon vertellen. „Het was een emotionele rollercoaster. Ik probeerde mij te verplaatsen naar de schaduw, maar ik hoorde alles kraken toen ik bewoog. Ik viel bijna flauw van de pijn en dat moest echt niet gebeuren.”

Nelson bij Beau: ‘Ik voelde dat de stok belangrijk was’

Haar fles water van vier liter was na een dag al op en ze begon meteen met het opvangen van haar urine. „Ik gebruikte het om mezelf schoon te houden. Ik wilde namelijk geen dieren aantrekken. Twijfel was er niet. Ik heb het uiteindelijk ook gedronken.” Naast haar eigen urine dronk ze ook haar eigen tranen. De derde nacht begon ze te accepteren dat er geen hulp meer kwam. „Ik had zoveel pijn en mijn energie was op.” Nelson omschrijft het als een mooi moment. „Het was heel vredig. Het had erger gekund. Ik zou één worden met de woestijn.”

Haar vrienden en familie begonnen zich zorgen te maken, omdat ze online niet meer actief was. Het reddingsteam werd gebeld en er werd met een helikopter naar Nelson gezocht. Ze zag en hoorde de helikopter boven haar rondzweven. Voordat ze haar huis uitging, dacht ze dat het slim was om een stok mee te nemen. „De reden waarom ik dat dacht weet ik niet. Het was gewoon een sterk gevoel dat die stok belangrijk was.” Het heeft uiteindelijk haar leven gered.

Naast het maken van schaduw, kon ze met de stok zwaaien naar de helikopter. En op een gegeven moment vonden ze haar en werd ze uit haar nachtmerrie gered. Nu heeft ze er een boek over geschreven, genaamd Dingen Die Ik Leerde Van Het Vallen. Het ontroerde Beau van Erven Dorens, de presentator van Beau, en zijn team. „We beefden en huilden tijdens het lezen. Het is een echte thriller”, sluit Van Erven Dorens af.

