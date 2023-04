Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Koning Willem-Alexander openhartig in podcast: ‘Ik ben best emotioneel’

Koning Willem-Alexander is inmiddels tien jaar koning en vertelt over zijn tijd als staatshoofd in een podcast met Edwin Evers. Behalve over zijn werk vertelt de koning onder meer over zijn vrouw en dochters, huilen en het feit dat hij als koning niet alles kan zeggen.

In de podcast worden alle jaren uit zijn regeerperiode besproken. De eerste drie afleveringen van Door de ogen van de koning zijn inmiddels te beluisteren, waarin de koning vanuit zijn werkkamer zijn verhaal doet.

Koning Willem-Alexander blikt terug op 10 jaar

Evers vraagt hem over zijn werk, de koning wil het namelijk „niet te veel privé”, vertelt hij. In 2013 transformeerde hij van kroonprins naar koning. Bij de kroning ervoer hij, naar eigen zeggen, een ‘out of body-experience’. Waarbij hij dacht: „Wat ben jij in hemelsnaam aan het doen? Wie denk je wel niet dat je bent?”

Hoewel het staatshoofd het niet te veel over privézaken wilde hebben, komen deze toch aan bod. Hij vertelt onder meer hoe het bij hem thuis gaat. „Ik heb een overlegstructuur met mijn vier dames thuis.” Maar hij vertelt ook dat hij en zijn kinderen hard kunnen lachen om LuckyTV.

Koning kan niet alles zeggen

De huidige polarisatie in Nederland op politiek vlak, maar ook tussen stad en platteland, komt eveneens ter sprake. Volgens de koning hebben stad en regio elkaar nodig en heeft hij zelf een zwak voor het platteland.

Een koning kan niet alles zeggen, legt Willem-Alexander uit. „Spreken is zilver, zwijgen is goud.” Evers vraagt hem of hij het soms niet lastig vindt dat hij niet vrijuit kan spreken. „Soms is het lastig, maar het is ook bescherming.”

🤴 Koningslied Koning Willem-Alexander noemt het in de podcast Door de ogen van de Koning „heel erg zielig” dat de makers van het Koningslied tien jaar geleden enorm bekritiseerd werden vanwege het nummer. Componist John Ewbank zette het lied „met de beste bedoelingen” in elkaar, stelt hij. „Hij is een van onze allerbeste liedjesschrijvers, een fantastisch repertoire”, vindt Willem-Alexander, die het idee achter het Koningslied wel toejuichte, maar het de afgelopen jaren naar eigen zeggen weinig meer heeft gehoord.

Edwin Evers rakelt ontmoeting Poetin op

In 2014 staat de koning met de Russische president Poetin op de foto tijdens de Olympische Spelen in Sotsji. En daar ontstond best wat commotie over. De koning vertelt dat de Nederlandse regering destijds besloot om de banden met Rusland goed te houden. Evers noemt op dat de Russische leider destijds al behoorlijk omstreden was. De interviewer vraagt zich hardop af of dat soort ontmoetingen verstandig zijn.

Willem-Alexander: „Als je alleen nog maar naar Noorwegen, Zweden of Denemarken kunt gaan, omdat je het helemaal met elkaar eens moet zijn. Dan kun je niet veel landen meer bezoeken of er zaken mee doen.” Waarna Evers aanhaalt dat een koning overal naartoe kan als het om de Olympische Spelen of voetbaltoernooien gaat. „De grens moet per keer bekeken worden”, aldus het staatshoofd.

Emoties Willem-Alexander en Maxima

Willem-Alexander heeft heel wat rampen, crisissen en verdrietige momenten meegemaakt. „Ik ben best emotioneel. Als ik andere mensen zie huilen van rouw, verdriet, pijn en lijden, dan heb ik het best moeilijk om het droog te houden.” Hij legt uit dat hij blij is dat men tegenwoordig het tonen van emoties niet meer als zwakte ziet. „Ik schaam me er ook niet voor.” Volgens hem kan zijn vrouw Máxima, die latina is én waar straks een Videoland-serie over verschijnt, ook emotioneel zijn. „En dat delen we wel.”

De koning legt uit dat hij dagelijks wetten en besluiten ondertekent. Honderden per jaar. Of hij precies weet wat hij ondertekent? Hij leest de samenvatting, vertelt hij. „Maar als je gewoon het nieuws volgt, weet je wel welke eraan komen.” Waarna Evers vraagt of hij het soms oneens is met wetten die hij ondertekent. „Dat is niet relevant”, aldus de koning.